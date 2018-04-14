英国高价拍出虎鎣 中国流失文物“归还”再引争议

图片版权 Canterbury Auction Galleries Image caption 疑似圆明园流失文物虎鎣

在中国的抗议声中，英国坎特伯雷拍卖行在周三（4月11日）以41万英镑的价格拍出了疑似圆明园流失文物虎鎣。

这件虎鎣是西周时的青铜器，历史可追溯至2200至3600年前。该拍卖行称，1860年，英国海军上校哈里·刘易斯·埃文斯（Harry Lewis Evans）在给他母亲的信中提及，自己从圆明园拿到了几件青铜器和花瓶。

拍卖行还表示，此前只发现了6件类似器物，其中5件目前都收藏于英国各个博物馆。拍卖行对这件虎鎣估价12万至20万英镑，但最终被一名电话买家以41万英镑的价格买走。

但是，也有专家认为虎鎣的“出身”存在疑点。上海博物馆原青铜部主任周亚接受内地澎湃新闻采访时说，青铜器拥有者的信件中并未明确提到拿到的青铜器就是虎鎣，而且单凭信件和老照片，不足以证明该青铜器是从圆明园流失的。

图片版权 Canterbury Auction Galleries Image caption 疑似圆明园流失文物虎鎣

流失文物“归还”争议

这件器物拍卖前就受到了中国国家文物局和中国媒体的密切关注。国家文物局在拍卖前一天（10日）发表声明，强烈谴责英国坎特伯雷拍卖行。

声明称，国家文物局得知消息后曾跟拍卖行沟通，要求其“尊重中国人民的文化权益和民族情感”，终止拍卖，但是9日拍卖行仍拒绝撤拍。

国家文物局呼吁，国际友好人士应本着人文主义精神，共同抵制疑似非法流失文物拍卖。但声明并未奏效。周三，这件虎鎣以远远超过先前估价的价格成交。

中国网民纷纷在社交媒体上表达愤慨，认为英国拍卖行不应该将以前从中国抢走的东西拿来拍卖。

一名网友说：“强盗就是强盗，不论多少年过去了，依然洗刷不了强盗的本质！偷了中国东西，还恬不知耻拿出来拍卖。”

“属于自己的都是要拿回来的。犯我中华者，虽远必诛！”还有网友引用了此前大热的民族主义动作片《战狼2》台词。

香港收藏家林喜翔对BBC中文表示，她在选择藏品的时候会考虑到藏品的来源，“如果知道拍品是偷或抢来的，就不会去买。”

同时，反对返还文物的声音也不绝于耳。2002年12月，巴黎卢浮宫、纽约大都会博物馆等19家欧美博物馆共同发表声明，拒绝将收藏的艺术品归还给原属国，以此回应世界各国发出的追讨文物呼声。《声明》称，“面对归还已属博物馆藏品的作品呼声一直是这些年来博物馆的重要问题。尽管需要区别对待各个事件，但我们应该承认，博物馆不仅是为一个国家的人民服务的，而是为各国人民服务的。 ”

也有一些包括中国专家在内的人认为，把流失文物留在这些博物馆更利于文物的保护。

图片版权 Getty Images Image caption 澳门企业家何鸿燊购回流失的圆明园猪首铜像并捐赠给国家

追索困境

根据中国文物学会的统计，自1840年鸦片战争以来，有超过1000万件中国文物流失到欧美等地。这些历史上流失到海外的文物，重回中国之路一直十分坎坷。

尽管中国社交媒体上有很多道德层面的谴责，但在法律层面，追索文物困难重重。国际上有一些保护文物的公约，如1970年《关于禁止和防止进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》、1995年《关于被盗或非法出口文物的公约》等。但是，对于类似圆明园被劫掠文物这种历史上流失出去的文物，中国目前无法按照既有国际公约提出返还请求。

“这些国际公约对公约在相关缔约国生效后的非法劫掠文物行为才能够产生拘束力，对于以前已经发生过的行为并无溯及力，”中国人民大学法学院教授、文化遗产法研究所所长王云霞告诉BBC中文。

目前，中国追回流失文物的手段一般包括外交途径、商业回购、捐赠等。著名的圆明园十二生肖兽首铜像在1860年第二次鸦片战争后流离海外，目前已经“回家”的7尊铜像都是由企业或个人拍得后捐献给中国。

王云霞说，通过外交渠道进行交涉，虽然难度很大、成功率小，但毕竟传递了中国的主张。“在一定程度上可以遏制国际艺术品市场对中国流失文物的炒作，有助于流失文物的返还，”她说。