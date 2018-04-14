观察：中国为何只呼吁政治解决叙利亚问题？

图片版权 AFP Image caption 特朗普扬言要武力打击叙利亚“化学武库”。

美、英、法终于发动对叙利亚"化武库"的空袭。自从叙利亚内战开始就连续多年与俄国一起在安理会投否决票的中国予以批评，呼吁对话协商。

这次空袭事件发生后，俄罗斯卫星网在头版头条的快讯中以粗体字报道：中国外交部在西方联盟空袭叙利亚后呼吁各方回到国际法框架内，通过对话解决问题。这一报道还配有中国外交部大楼的大图片。

中国外交部发言人华春莹周六表态："我们一贯反对在国际关系中使用武力，主张尊重各国的主权、独立和领土完整。任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》的宗旨和原则，违反国际法原则和基本准则，也将给叙利亚问题的解决增添新的复杂因素。中方敦促有关方面回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。"

中国在叙利亚的利益何在？为何中国要坚持叙利亚问题政治解决，而不是派出个"战狼"？

中国向来对外称不愿直接介入中东的国际纷争。但作为经济崛起、影响全球的大国，并且有利益牵涉其中，中国的态度举措备受各方关注。在这次以美俄态度对立的叙利亚问题上，中国不主张咄咄逼人、针锋相对的武力对抗，一直坚持促和促谈。

叙利亚内战早已国际化，地区国际种族宗教各方纵横交错势力参与角逐，无数"战狼"在途利亚土地上乱串，交战各方各种武器上阵已经打了多年，但没有带来和平。

在叙利亚炮火连天、弹痕遍地的局势下，中国仍是"一贯坚持有关各方保持冷静克制"，通过联合国的谈判桌来解决问题。

中国自从1971年恢复在联合国的席位后，一共在安理会投过至少11次反对票。而自叙利亚内战于2011年爆发以来，包括叙利亚战争中出现化学武器问题，中国先后6次投反对票否决了针对叙利亚问题的决议案，而且都是同俄罗斯一起投出的反对票。

与在叙利亚乃至中东地区拥有海陆空重兵和军事基地的美俄两国相比，中国和叙利亚地理上相隔十万八千里，也没有军事存在。但种种利益又将中叙联系在一起。

图片版权 AFP Image caption 中国在联合国安理会自2011年叙利亚内战以来6次和俄罗斯一起投否决票。

首先在国际政策上，中国一向的原则包括"不干涉内政""维护国家主权、独立和领土完整"和联合国宪章。对于叙利亚战乱一样，中国长期主张政治解决，反对在国际争端中威胁或使用武力，主张联合国发挥关键作用。

在这点上，中国在联合国安理会内找到了和俄国的共同立场。但中国并非像俄国那样，在叙利亚布有军事基地和重兵。后者直接参与甚至主导轰炸所谓"伊斯兰国"的武装。

中国和叙利亚并非没有共同利益。虽然因为战争中国无法再从叙利亚进口石油，但中国仍是叙利亚最大的贸易伙伴。尽管这点贸易对中国总体贸易来说无足轻重，但对和西方没有多少贸易联系的叙利亚至关重要。

近年来，也曾出现一批中国新疆维吾尔极端宗教人士借道中亚前往叙利亚参加圣战的人，海外媒体与智库有的说数百，有的说数千。中国官员也透露说，当局曾抓获参加了叙利亚战争又返回新疆的"暴恐分子"。

2017年底，有媒体报道说，解放军派出特种部队人员前往叙利亚作战。但除了少数在叙利亚的（联合国）中国军事观察员之外，中国政府并未证实这一说法。

中俄立场和态度有别

不过，中国政府确认和叙利亚阿萨德政府及一些反对派都保持着联系，并且在北京都接待过他们分别来访，明确在叙利亚问题上扮演斡旋、促谈的外交角色。中国政府近年来还提高了对解决叙利亚危机的参与度，任命了中国叙利亚问题特使，在中东国家和日内瓦进行穿梭外交，帮助推进政治和解、停火、反恐和人道救援。

叙利亚临近欧亚大陆地理连接位置，也是中国古代丝绸之路的一端。一些人士指出，当今中国对叙利亚问题的重视也源自对中东地区作为中国战略能源来源的重视。所以，虽然中国在联合国与俄罗斯多次在叙利亚问题上投否决票。但中国和俄罗斯在叙利亚问题上的利益和立场是有距离的。

图片版权 AFP Image caption 俄国在叙利亚有军事基地和布有重兵，成为叙利亚政府的坚定盟友。

这次美国总统特朗普威胁空袭前，俄国官员立即强硬表示俄军可能攻击发动攻击的美军船舰和飞机，凸现了俄美之间"以眼还眼、以牙还牙"的强硬态度。中国则"呼吁有关方面保持冷静克制，使紧张局势尽快缓和下来"。

2017年4月，特朗普首次中美峰会期间，突然下令导弹攻击叙利亚的"叙利亚军方化学武库"。时间选在国宴后吃甜点的时候，他突然把这个已经下达的命令告诉了宴会桌上的客人习近平。

中国既反对使用化学武器，也没有赞同美国使用武力打击叙利亚。2017年袭击发生后，中国外交部发言人华春莹说中方"反对任何国家、任何组织、任何个人在任何情况下、出于任何目的使用化学武器。"中方还敦促美国和叙利亚通过外交手段解决分歧。

在2018年这次最新的空袭发生后，还是华春莹发言指出：“中方认为，应对叙利亚疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论。在此之前，各方不能预断结果。”

“唯一现实出路”

值得注意的是，德国没有参与这次空袭行动。这体现了西方不同国家在如何处理叙利亚问题上的明确分歧。同样，中国也并非与俄国的立场高度一致。这点在最新的安理会投票中体现出来。

战争是政治的延续，外交是“文斗”，战争是“武斗”。在最新的空袭之前，2018年4月11日，联合国已经发生了激烈的“文斗”。安理会就叙利亚化武问题的三个决议草案（一项由美国提出，两项由俄国提出）进行了三轮投票，因为美俄相互否决，都没有通过。其中，中国投了一次对俄罗斯提案的赞成票，但被美国等否决。另外两次，中国代表投弃权票，认为美俄提案均有缺陷。

华春莹表示，中方认为，政治解决是叙利亚问题唯一现实出路。国际社会有关各方应继续支持联合国斡旋主渠道作用。

目前中美矛盾诸多，包括贸易摩擦未决，特朗普有改变传统美国对台湾政策之势，但中国领导人一再强调呼吁双方合作大于分歧。中国不愿被直接卷入叙利亚的争端之内，更无意卷入美俄之争。