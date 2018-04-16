图片版权 Getty Images Image caption 中国的同性恋者在社交媒体上遭遇管控，依据是《网络安全法》。

一夜之间，中国社交媒体新浪微博上出现数以十万计的“#我是同性恋#”标签。

新浪微博4月13日发出公告，表明将集中清理同性恋题材的内容，在社交网站上引发争议；一些本身是同志或是异性恋的网民表态声援同志群体。

新浪微博的公告根据去年实施的《网络安全法》发出。公告称为了营造“晴朗和谐”的环境，微博将展开为期三月的集中清理行动，公告中将“涉黄、宣扬血腥暴力”与“同性恋”并列，列为清理对象，点名百多个账号“严重违规”即时关闭。

公告刊出后，在微博上有逾23万粉丝的同志资讯平台“同志之声”亦发表声明停止更新。

在微博上“#我是同性恋#”或“#渣浪（即新浪）你好我是同性恋#”标签相继流行，以《忐忑》一曲成名的歌唱家龚琳娜，是少有响应的公众人物；“#我是同性恋#”这个标签一度有近19万人使用，但该标签的话题页面随即被关闭。

“这不是审查问题，而涉及到基本人权。”已出柜的著名电影人程青松向BBC中文表示。

“过去几年，关于同性恋的整体舆论环境其实在改善……舆论环境一度比较宽松，”程青松说，“要观察一下，如果这不是新浪自身的举动，而是更大范围的，就非常值得担忧。”

“同志之声”停更

目前不清楚新浪微博宣布清除同性恋内容背后是否有来自官方的指示。在公告刊出后宣布暂停更新的“同志之声”，网名“阿声”的负责人花子乐向BBC中文透露，在微博的公告刊出前，团队就收到新浪方面一些相熟员工的提示电话，劝他们暂时不要更新，同志之声团队在公告刊出后作出停更决定。

“我们不知道清查的范国与时间有多久，”花子乐向BBC中文表示：“‘同志之声’并不拒绝与政府部门沟通，我们希望同志在这个国家活得更好，跟国家的关系是合作而不是对立。”

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花子乐说，相信“同志之声”在不久将来可以再度运作；但他观察到，同志之声的停更公告后回响很广，同志群体对于新浪将同性恋与涉黄、暴力并列感到不满，因此才会出现“#我是同性恋#”标签流行。

“大家很愤怒，很多人选择不再依靠同志之声去发声，而是自己发声。”花子乐说。

他也在微博上向同志寄语：“希望你依然保持积极的态度，保持善良，保持面对自己时最骄傲的姿态，时刻准备着为自己发声。”

同性恋=低俗色情？

“同志之声”的停更，以及新浪微博指向同性恋者的禁令，令人们忧虑中国的同志平权运动会否步女权等其他社会运动的后尘，遭到严厉打压——今年“三八妇女节”翌日，女权自媒体“女权之声”的新浪微博被强行关闭。

然而，本身也是女权活动人士的同志“麦子”李婷婷认为，在官方眼中，同志平权运动远远未到女权运动的敏感程度。她指出，公告中列出的同性恋次文化“腐、基、耽美、本子”，一般印象是与低俗、色情有关的概念，可见官方将同恋归类为低俗色情。

李婷婷曾于2015年在北京举行同志婚礼，期望引发外界关注中国的同志群体。她向BBC中文网指出：“在中国不同的社会运动中，同志运动面对最基本的问题，还是要提高能见度。”

“（当局）对同性恋的态度是一贯的，不支持、不反对也不提倡，”李婷婷说：“不提倡，就是不能让同志在社交媒体上能见度太高，但还没到俄罗斯那种‘宣传就是违法’的程度。”

“但如果没有抗争，（官方）很容易会陷入这种逻辑。”

她认为，新浪微博今次没有悄然清理，而是高调将“同性恋”列为清理对象，实际上激发了更多同志发声。

向大众“讲故事”

新浪微博的公告刊出后，一则“#我是同性恋#”的微博获得逾五万好评、逾万转发。

“我是同性恋孩子的母亲，我和儿子爱我们国家……为自己是中国人而骄傲！”网名“上海梅姐”的“同性恋亲友会”的义工朴春梅，在微博上写到：“但公告把同性恋内容和涉黄、血腥暴力混为一谈，我瞬间感觉到我一泱泱大国，新浪微博作为新闻窗口，对待少数群体的歧视和打击是如此的暴力！”

不少网民、包括同志網民，在言中向这位“阿姨”表示感谢。

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朴春梅记得，自己的儿子在大学时向她出柜说"我是同志"，当时她还不知道"同志"是同性恋的代名词；渐渐认识到儿子身边的友人之后，她开始渐渐理解同志这个群体，还成为不少年轻同志与其父母之间的沟通桥梁。

已经接受儿子性取向的她，经常在公开活动中分享自己接受“同志”的过程，并与年轻一辈的同志分享如何向上一代“出柜”的窍门。

“国家宪法里没有说（同性恋）是罪，医疗标准也没说是病，他们只是一个少数的性倾向群体，”在上海生活的朴春梅认为，民间的大环境对待同志群体相对宽松，但对同志的理解仍然不足。

李婷婷相信，在当前的舆论环境，像"同性恋亲友会"这样的路线，是很理想的推动模式。她认为，中国同志运动一方面要在法律层面推动、寻求与当局开启对话空间，同时也要向大众"讲故事"，令更多人看得到同志群体。

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