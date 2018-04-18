如何解读中国在“国家安全日”的连番动作

图片版权 Getty Images Image caption 教育部的意见文件表示，中国各地应构建完善国家安全教育内容体系。

4月15日是中国人大常委会在2015通过《国家安全法》后，第三次的“国家安全日”。而中国教育部在这个日子的前夕，发出了《加强大中小学国家安全教育的实施意见》文件，要求在全国各地大中小学加强国家安全的教育，在大学更要专门为国家安全开设学科，开始“专业人才培养”。

国家安全部在“国家安全日”当天也在网络上开通了“国家安全机关举报受理平台”，让公众和组织向执法机关举报“危害国家安全犯罪”的行为，或提供相关的情况线索。

中国在国家安全的连番举动，各方有不同的解读。有分析认为，教育部的文件提升了国家安全学科的地位，有助增强中国公众对国家安全的意识，但也有意见留意到，中国不同的部门在过去隔一段时间就会发出跟教育部文件差不多的《意见》，并不是甚么“大事情”。

也有专家对BBC中文指出，举报平台也只是随着新技术发展的应用，不是甚么“新鲜事”。

教育部说了甚么？

教育部在4月9日发出的文件划出了学生在各求学阶段有关国家安全教育的具体要求：小学生应了解国家安全的基本常识，中学生应增强国家安全意识，而大学生就应接受国家安全系统化学习训练，增强维护国家安全的责任感和能力。

文件也要求各地的教育部门改进有关国家安全教育的教学活动，利用微博、微讯等新科技结合教学。意见也要求地方教育部门和学校，在政治、德育、历史和语文等“相关科目”加强国家安全教育，也要在少先队、共产党青年团、学生会等学生组织中，举办相关的国家安全教育主题活动。

教育部又指出，它将会统筹协调教育系统各学段的国家安全教育工作。教育部也会遴选一些有条件的高校，建立国家安全教育研究专门机构，设立相关研究项目，为“国家安全教育教学和相关学科建设奠定基础”。但是，文件并没有给出实施这些规定的时间表。

图片版权 AFP Image caption 中国近年不断加强尝试提高公众对国家安全的意识。

甚么是国家安全学？

主要研究国家安全理论的华侨大学国际关系学院院长林宏宇向BBC中文介绍，国家安全学主要是介绍国家安全的一些概念、基本的原则、公民如何加强国家安全意识、防范安全风险等。

他解释，国家安全学跟社会科学等学科差不多，“有一个相应的基本研究方法、研究概念，从这个方面来进行一些探讨”，并把一些原来散落在其他国民教育中的问题集中到一个地方。

中国目前只有位于北京的国际关系学院设有国家安全学硕士的课程，今年拟招募12名学生。校方的介绍指出，这个课程旨在培养可以从事各方面“国家安全实际工作的理论研究”的专门人才。校方称，这个课程的毕业生可以“在经济金融、文化教育、科技信息、生态环保、海外拓展等非传统安全领域从事安全对策制定、咨询及研究工作”。

《21世纪经济报道》4月15日报道，中国正在加速推进关于国家安全方向的学科建设。去年，网信办和教育部联合在西安电子科技大学、东南大学和武汉大学等设置类似的学院。

国安教育政策有否改变？

林宏宇留意到，教育部的文件主要是从学科建设方面要求加强国家安全教育。他指出，中国原先已经有关于国家安全学的研究，混在其他公民教育中间。文件提出的要求会让国家安全在学科建设上越来越独立，有更重要的地位。

“国家现在希望推一步提升公民的国家安全意识，加强国家安全教育，就把它提到一个更重要的地位。”

但香港科技大学教授丁学良认为，教育部发出的这个文件没有甚么特别，因为中国政府除了在国家安全外，过去在其他范畴如国防教育方面也有发出类似的文件。

他跟BBC中文说，教育部门不是每年都会发出这些文件，但这次发出意见文件后，不一定会做出甚么事情来。

网上举报

另外，中国国家安全部在4月15日开通了网络平台，受理涉嫌危害中国“国家安全”的情况线索举报。

平台的介绍指出，民众或组织可举报包括组织和进行危害中国主权和领土完整、破坏国家统一、颠覆国家政权或推翻社会主义制度的行为。平台的举报指南同时强调，举报人反映的问题必须客观、真实。如果诬告陷害他人，可被追究刑事责任。

中国官方新华社报道，这个网站是根据《国家安全法》和《反间谍法》等法律法规成立的，是为了加强危害国家安全行为线索的举报受理工作而设。

丁学良认为，让公众在网络上举报有关国家安全的线索，只是随着新技术发展的改变而已。他指出，“举报”这个机制一向都存在，以前没有网络，就要跑到办公室里去举报。

他说：“现在有了这个技术，就可以在网上举报。”