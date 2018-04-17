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香港金像奖颁奖典礼周日（15日）举行，奖项本身并未受到格外关注，但颁奖嘉宾黄秋生的一段“发言”，却在中港两地网络引发轩然大波。

香港媒体《苹果日报》在黄秋生颁奖后不久，即刊出网站报道《秋生“掌掴”成龙“中国电影”论 全场静默…》，指黄秋生在金像奖台上，当场讽刺另一颁奖嘉宾、巨星成龙早前“香港电影就是中国电影”的言论。

报道中的一段记者评论，被当成黄秋生本人的话，网民制作成“金句图”疯传；16日凌晨起，多家台湾、大陆媒体亦引用这段报道，在数小时内迅速成为三地热点话题。港、台网民纷纷赞扬黄秋生“打脸成龙”、“超敢讲”，大陆网络则批评他这是“港独思想”。

这场风波以黄秋生澄清言论被扭曲、向成龙致歉作结，但错误报道仍充斥网络；网民亦在黄秋生澄清后发现，新科影帝古天乐的发言更加直接，却被误传风波掩盖。

黄秋生究竟说了什么？

当晚担任“最佳编剧”颁奖嘉宾的黄秋生，以编剧的创作要素“出人意表”及“意料之外、情理之中”为题简短致词。黄秋生说，这两个概念很相似，但略有不同。

“例如：明年还有没有香港电影？这就是‘出人意表’，你猜不到的，”黄秋生说：“但‘意料之外、情理之中’就是说，我们年年都有香港电影，这是很合理的。”

语毕，黄秋生未再多言，请观众一同观看提名片段。

香港《苹果日报》立即以这段发言刊出即时网上报道，强调全文摘录“一字不删”，但在文末加上了一段记者补充的背景资料：“之前有个政协（委员），在北京放言高论‘再也没有香港电影’，又指香港地道电影市场狭窄，‘只有一种电影，叫中国电影’。此人今晚出席香港电影金像奖。不知他代表的是中国电影，还是香港电影？”

图片版权 Reuters Image caption 成龙今年经常因为发表倾向中国官方的言论，被香港网民批评。

以嘲弄、调侃语调行文，是香港报章娱乐版常见的手法，但这段辛辣的记者评述出现在文末，造成一些网民误会，制成黄秋生的“金句图”，广泛传播为黄的话语。

多间台湾媒体亦很快跟进事件，引述《苹果日报》，将上述段落报道为黄秋生本人的发言。

成龙为何成为焦点？

今年三月，全国政协委员、影星成龙在两会期间的文艺界别举行小组讨论开放日上被香港记者问到中港合拍片的情况。

成龙说了以下一番话：“现在只有一种电影叫‘中国电影’了……现在没有说香港、中国电影什么的，香港电影也是中国电影”。他又指香港的电影人也可以“宏观”一点，拍给全中国看，如果只拍本地题材，可能只能在香港播放，“到中国票房一定不好”。

香港电影在合拍片大潮之中，逐渐失去特色，亦造成演员、人材断层，是近年不断被重复讨论的问题。在这份焦虑下，成龙这番话遭遇香港网络舆论猛烈抨击。

除了黄秋生疑似强调“香港电影”的存续，今年首夺影帝的古天乐亦说得更加直白。

图片版权 Reuters Image caption 古天乐凭《杀破狼．贪狼》成为影帝。

“最重要的是，我们香港人如何做自己的香港电影，”古天乐致获奖感言时表示：“我很想说的是我们香港人今日一定要团结，一定要做好我们自己的香港电影。”

“港独”批评

黄秋生向来敢于表态的个人言语风格，也是这段误传在网络上迅速发酵的原因之一。

2014年公开支持争取民主普选的香港占领运动、以“香港演艺学院校友会主席”身份谴责警方暴力的黄秋生，多次传出被中国大陆封杀、遭列入黑名单。占领运动后，在内地颇具知名度的黄秋生，未再接到内地的任何工作邀请，也不时被大陆网民攻击为“港独份子”。

颁奖礼翌晚，黄秋生在Facebook表示，自己并无公开质疑成龙，并向成龙致歉。

“我虽不才，亦不会在一个高兴而又严肃的场合对前辈作出如斯侮辱，”黄秋生澄清说：“‘香港电影已死’多年来亦并非出自一人之口…（我）希望借金像奖这机会，讲几句鼓励说话。”

“虽不杀伯仁，伯仁由我而死，在这（里）需向成龙大哥道歉，礼也。”

他又回应针对他的“港独”批评，强调自己已多次表明不支持港独：“香港是中国的国土，保卫钓鱼台我也去过，这点是不用置疑的。”