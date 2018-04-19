图片版权 Reuters Image caption 习近平早前在南海阅兵

中国上周在南海举行中共建政以来最大规模海上阅兵后，周三（4月18日）又在台湾海峡进行实弹射击军事演习。

中国中央电视台周三晚间报道称，中国陆航部队在东南沿海跨昼夜实弹演练。

和外界普遍期待的“辽宁舰”航母战斗群实弹演练画面不同，中国公开的是陆军航空部队的武装直升机海上演习画面。一位陆军航空兵副旅长在央视画面中强调，这次海上实弹演练的重点是“突出夜间、海上和复杂电磁环境，突出连续攻击”。

图片版权 cns Image caption 继“辽宁号”之后，中国第一艘国产航母已于2017年上半年下水，预计将很快装备中国海军。

中国国家主席习近平上周四（12日）在南海检阅了超过1万名海军官兵、48艘战舰和76架战机。阅兵当日，福建海事局发布航行警告，称18日上午8时至晚上12时将在台湾海峡的一片划定海域进行实弹射击军事演习。

中国上一次举行类似演习是在2015年9月，当时距离台湾总统大选只有数月，被认为是针对民进党蔡英文领先的选情。

军演是冲“台独”去的？

有观点认为，解放军的演习是给台湾岛内最近的“台独”活动发出的警告，尤其是对于台湾行政院长赖清德的言论。

4月中旬，曾多次自称“务实的台独工作者”的台湾行政院长赖清德对媒体表示，台湾主权独立，不必另外宣布台湾独立；台湾的前途只有台湾2300万人能决定，其他人都不行。

图片版权 TAIWAN MILITARY NEWS AGENCY / HANDOUT Image caption 台湾4月13日海军演习

中国国台办13日被问到军演是否针对赖清德的言论时，重申反对“台独”的立场，“我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的‘台独’分裂图谋和行径，捍卫国家主权和领土完整”。

《环球时报》社评则点明“军演是冲‘台独’和赖清德去的”，“赖清德的极端‘台独’言论是导致大陆在海峡开展实弹演习的‘最后一根稻草’”。

评论称：“实弹演习只能算是大陆比较轻的警告。如果赖清德等人继续公然宣扬‘台独’，大陆将会有进一步的反制措施出台。”

中国故意夸大？

面对三年来又一次的中方演习，台湾政府称其规模很小，但中国大陆故意将其夸大。

中央社引述台湾行政院发言人徐国勇称，这是中国的例行演习，规模非常小，类似保养射击训练，常常会有。

台湾国防部也回应说，该公告的禁航区位于福建石狮靶场沿海，研判为解放军部队年度例行性火炮射击训练。国防部强调，军队能严密掌握和应对周边区域的情势。

台湾总统蔡英文周二（17日）起出访非洲国家斯威士兰，行程共5天。国家安全会议副秘书长蔡明彦称，会让蔡英文随时掌握情况。

多家媒体报道，大陆国台办副主任刘结一在参加活动时称，举行军演是“为了捍卫我们祖国主权和领土完整”。台湾陆委会认为，刘结一想透过宣传福建沿海的例行军演来恫吓台湾、制造台海紧张情势。

图片版权 Reuters Image caption 4月12日,中国举行海上阅兵。

厦门大学台湾研究院教授唐永红认为，此次演习并非单纯的例行军演，而且极具针对性。

唐永红说，此次演习是对美国打台湾牌以及“台独”的必要反应和严重警告，“中国大陆希望两岸关系和平发展，但这是有前提和底线的”。

台湾师范大学政治学研究所教授范世平却认为这是一次例行的军事演习，但是中共特别挑在了蔡英文出访的时间点，“就是测试蔡英文的底气，会不会因为演习就不出访了”。

他还指出，演习最主要是为对内宣传，将其跟赖清德“台独”讲话联系在一起，对内表明大陆对台工作还是有一些行为和动作。

淡江大学国际事务与战略研究所兼任副教授沈明室分析，最近中美开展贸易战、美台关系越来越紧密，中国此时进行演习可能也是想发出警告信号。