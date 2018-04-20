图片版权 Getty Images Image caption 中国思想家、哲学家孔子

要理解今日中国处理贸易、外交政策或网络审查等问题的新闻，得从它的历史中寻求答案。

中国也许比世界上任何其他大国都更了解自己的历史。这种铭记当然是片面的，像毛泽东发动的文化大革命至今仍难以在中国被讨论，但在现代中国能发现多少过去的印记仍然令人吃惊。

贸易

中国仍然记得它违背自身意愿被迫开展贸易的那段时期，今天它看到西方努力打开其市场，仍然不时提醒自己那段不愉快的经历。

中美两国目前在争论，中国是否对美国产品关闭市场的同时将自己的产品销往美国。然而，贸易差额并不总是对中国有利。

对于北京来说，他们记得将近一个半世纪以前，有很长一段时间中国几乎难以控制自身贸易。

1839年以来，英国通过一系列的鸦片战争袭击了中国，在那之后的数十年，英国成立了大清皇家海关总税务司来决定进口到中国产品的关税。

这是中国政府的一部分，但这个机构非常英国化，由一名来自英国波塔当的人掌控，而不是北京的中国政府高级官员。

图片版权 Getty Images Image caption 赫德爵士

赫德爵士（Robert Hart）最终成为海关总税务司，海关在后来一个世纪变成了英国人的封地。赫德很诚实，帮助中国获得了大量收入。

但是那段时间的记忆仍然令人愤怒。

在15世纪早期的明朝，情况大不相同。当时郑和曾七次下西洋，到了东南亚、锡兰（现在的斯里兰卡）甚至东非海岸，与其他国家开展贸易，展示中国的实力。

图片版权 Alamy Image caption 郑和曾七次下西洋

郑和的远洋航海一部分也是为给他国留下印象。那时，只有少数其他国家可以夸耀跨洋大型舰队。郑和的航行也是将奇异的东西带回北京的好机会，比如给中国带回了第一只长颈鹿。

但是贸易也很重要，尤其是在亚洲的其他地区。郑和如果愿意，还可以并且确实打败了至少一名锡兰统治者，但他的航行是罕见的国家驱动的海上项目，未来几个世纪中国大部分海外贸易都是非官方的。

邻国的麻烦

中国一直注重保持邻国的安定，这也是它现今谨慎处理朝鲜问题的原因。

这不是中国第一次与邻国间存在问题。

事实上，历史显示中国曾有过比朝鲜领导人金正恩更糟糕的邻居。金正恩近日突然访问北京，这是他自2011年执政以来第一次已知海外访问。

图片版权 Getty Images Image caption 金正恩早前曾访问中国

1127年宋朝时，一名叫李清照的女子逃离了开封的家，因为她的国家被袭击了。李清照是中国最出色的词人之一，作品也广为人知，所以我们知道她的故事。

北方的女真族与宋朝皇帝保持了一段长时期不稳定的结盟后，女真族闯入了中国。中国的文化精英不得不在城市被烧毁时四处逃亡。

李清照看见她珍爱的艺术藏品散落在多个城市。她那个朝代的命运是一个实例，安抚邻国可能只能有这么长时间的效果。

一段时间内，金朝统治着中国北部地区，宋朝则在南方建立了新的南宋王朝。但最终，金朝和南宋都被蒙古人征服。

图片版权 Getty Images Image caption 成吉思汗

地图上的变化线显示，中国的定义随着时间有所改变。中国的文化与语言、历史及儒家思想等道德体系有关。

然而，包括满洲人和北方蒙古人在内的其他民族却多次占据了中国的王位，用同样的思想和原则来进行统治。

信息流

现今中国网络审查政治敏感信息，那些大声说出自己政治观点但在当局眼中这些观点有问题的人，可能会被捕甚至更糟。

对当权者讲真话一直很困难。中国的历史学家常常必须写一些统治者想要的东西，而不是他们认为重要的东西。

但是，被称为中国“太史公”的司马迁选择了另一条路。

图片版权 Alamy Image caption 司马迁写出了中国最重要的史书之一《史记》

司马迁写出了中国最重要的史书之一《史记》。公元前一世纪，他为一名打了败仗的将军辩护，被认为怠慢了皇帝，被处以宫刑。

但是，他留下了的遗产重塑了历史的书写方式。

他的《史记》记载了不同类型的资料，评论了过去的历史人物，并运用口述历史的技巧直接从参与者那里了解到实际发生的事情。

所有这些都是记录历史的全新方式，给后人创造了先例：如果你愿意冒风险，你可以不自我审查、“毫不掩盖”地书写历史。

宗教自由

比起文化大革命时期，现代中国在一定范围内对宗教活动宽容了许多，但是过去的经验让中国对信仰驱动的运动十分谨慎，因为这些运动可能会失去控制，并对政府形成挑战。

记录显示，历史上中国一直对宗教保持开放。

图片版权 Alamy Image caption During her 7th Century reign, Empress Wu Zetian embraced and promoted Buddhism

在7世纪唐朝的鼎盛时期，女皇武则天拥护佛教，以抵制她眼中儒家传统令人压抑的规范。

明朝时，耶稣会士利玛窦（Matteo Ricci）曾在法庭上被当作一名受尊敬的谈话者，尽管比起他想改变听众信仰的微弱意图，人们可能对他的西方科学知识更感兴趣。

但是信仰一直都是一桩危险的事。

19世纪晚期，中国曾因洪秀全领导的反叛军而剧烈震动。洪秀全自称是耶稣的幼弟。

根据一些报道，太平天国承诺给中国带来天国般平静的王国，但实际上却引发了内战。这次是史上最血腥的内战之一，据估计有2000万人因此丧生。

政府军队起初并未制服叛乱军，不得不允许当地士兵进行自身改革，之后在1864年用残忍的手段镇压了太平军。

图片版权 Alamy Image caption 太平天国最终被镇压

几十年后，基督教成为了另一场起义的中心。1900年，农民反叛军义和团在中国北部出现，呼吁处死基督教传教士和皈依者，后者被形容为中国的卖国贼。

最初，义和团得到了皇室的支持，这导致了许多中国基督徒的死亡，最后起义被镇压。

在接下来的几个世纪至今，中国政府一直在对宗教宽容和担忧它可能颠覆国家之间徘徊。

科技

今日的中国寻求成为新技术的世界中心。一个世纪前，它经历了一场早期的工业革命，女性一直是两者的中心。

在人工智能、语音识别和大数据方面，中国处于世界领先地位。

全球大量智能手机使用的是中国制造的芯片，许多生产他们的工厂都雇佣了年轻女性，她们常常忍受着恶劣的工作环境，但也是第一次在工业市场经济中找到一席之地。

她们继承了100年前在上海和长江三角洲涌现的工厂中工作的年轻女工的经验。

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100年前，她们不是制作电脑芯片，而是丝绸和棉线。

工作很辛苦，也可能引发肺炎或身体损伤，工人宿舍的条件也很艰苦。

尽管工资很少，但是女工会想起拥有自己工资的愉悦，她们也有能力在少有的假日中去集市和剧院了。

有的人会去看上海市中心闪耀的百货商场，但可能不会买。上海市中心是现代化的最大标志之一。

在今日的上海南京路，你仍然可以看到中国的新工人和中产阶层享受着大批消费品，这是中国现代信息驱动经济的一部分。

未来历史学家的观点？

我们正在经历中国又一个显著的变革时代，未来的历史学家将注意到，中国在1978年很贫穷，对外界并不关心，但它在25年内变成了世界上第二大经济体。

他们也会发现，中国是抵制看上去不可抵挡的民主化浪潮的最重要国家。

也许如一孩政策（目前已经停止）和人工智能监视的使用等其他因素将被未来写作者注意。或者可能与环境、空间探索或经济增长有关，这些对我们来说目前并不明显。

有一件事是几乎可以肯定的，从现在开始的一个世纪，中国仍然对生活在那里以及生活在那里并忍受这个国家的人有吸引力，其丰富的历史将继续影响它的现在和未来走向。

拉那·密特（Rana Mitter）是牛津大学现代中国历史和政治教授，也是牛津大学中国中心主任。