BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

图片版权 Getty Images Image caption 赵薇出资6000万元，借贷30亿元，完成对一家100亿元市值公司的控股，还涉及虚假记载、重大遗漏，遭证监会处罚。

这是2018年的第十六周。暮春三月，杂花生树，群莺乱飞，演出“小燕子”而获得高人气的中国演员赵薇却因为撞上中国政府“强监管、去杠杆”的金融改革枪口而登上了财经版头条。

叙利亚的爆炸已过，但硝烟仍未完全散去，美国总统特朗普在推特上以“大功告成”形容盟军的叙利亚行动。中国方面则继续坚持政治解决是叙利亚问题的唯一现实出路。中美关系不仅在叙利亚出现分歧，“贸易战” 阴影下，美国停止对公司中兴销售零部件。在哥斯达黎加，与当地公民“假结婚”获取身份的中国人数量多到引起政府关注，其中不少人以移民美国为终极目标。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 特朗普：三国对叙利亚袭击已经“大功告成”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月14日

美国总统特朗普在推特上以“大功告成”（Mission Accomplished!）形容美、英、法三国对叙利亚与化学武器相关的军事设施的精准打击。叙利亚官方媒体则称空袭是"公然违反国际法"，俄罗斯与伊朗也纷纷回应。

2. 贸易战阴影下 中兴通讯认错认罚后再遭美国“断供”

图片版权 Reuters Image caption 中兴通讯向美国的移动电信公司如美国电话电报公司，T-mobile美国公司和斯普林特公司销售手机。

中国手机巨头之一的中兴通讯遭到美国禁止售予零部件，禁令期7年，涉及销售金额达200亿美元，中兴相关类股应声暴跌。美方称这是因为中兴违反制裁禁令，非法向伊朗输送美国的货物和技术。

3. 观察：中国为何只呼吁政治解决叙利亚问题？

图片版权 AFP Image caption 俄国在叙利亚有军事基地和布有重兵，成为叙利亚政府的坚定盟友。

叙利亚位于中国古代丝绸之路的一端，身为联合国常任理事国的中国在面临叙利亚问题上，为何始终不与美英法等西方国家同调以武力打击，而是持续呼吁政治解决是叙利亚问题的唯一现实出路？

4. 中国式名利场中的“小燕子”赵薇 这次撞上了枪口

图片版权 CNS Image caption 赵薇与丈夫黄有龙

赵薇是又一位登上财经版头条的中国艺人。因《还珠格格》走红亚洲的“小燕子”，这次撞上了中国政府“强监管、去杠杆”的金融改革枪口。

4月16日，中国证监会对赵薇及其丈夫黄有龙处以30万元罚款，且5年内禁入证券市场，因为她去年参与主导一起杠杆率超过50倍的股份收购案。

5. 哥斯达黎加人与中国公民猖獗的假婚姻

Image caption 中国人从1855年开始移民到哥斯达黎加

哥斯达黎加是拉丁美洲中国人口最多的国家。移民专家说，中国移民自从19世纪末到现在一直不断。更有人将中国移民现象以“蚂蚁运动”称之，意即一个中国人来了，之后就像蚂蚁搬家一样带来了母亲以及其他的亲人等等。

如今，在哥斯达黎加居住的中国人有数万之多。与当地人“假结婚”获得公民身份的现象也因数量多而引发关注。