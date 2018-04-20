蔡英文出访：您可能不知道的台湾非洲友邦

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 台湾总统蔡英文造访斯威士兰，国王恩史瓦蒂三世以国礼迎接。

台湾总统蔡英文前往非洲小国斯威士兰（台湾称史瓦济兰）进行访问。这是她就任总统之后的首次非洲访问，总统专机罕见从台湾直飞斯威士兰，13小时行程中没有过境转机，也是历任总统中的不常见的特例。

到了斯威士兰，蔡英文受到最高礼节欢迎，现任国王恩史瓦蒂三世陪同蔡英文参访一连串行程，并安排该国人民的热情迎接。上任以来先后被圣多美与巴拿马两国断交的蔡政府，斯威士兰的温暖无疑，让台湾这几年来举步维艰的外交，出现一点活水。

正逢该国"独立50年、建交50年、国王50岁"等"三个五十"，让出访增添意义。斯威士兰也是独立以来就建交至今，从未"背叛"台湾的非洲国家。台湾政府特地将这次出访命名为"同心永固"，也不难看出其用意。

事实上，当初1960年代，非洲各国独立风潮掀起时，台湾就与不少非洲国家缔结邦交，数量一度多达20个。 60年代的中国大陆，内政与经济都仍不稳，无力全面对发展之余，让台湾曾与非洲国家们有过不错的蜜月期。

随着中国大陆经济快速崛起，20年来不少非洲国家渐渐与台湾断交。至今台湾仅剩2个邦交国，分别是英语系的斯威士兰、与西非的法语系国家布吉纳法索。

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 人口约110万的斯威士兰，是非洲唯一的君主专制国。

非洲罕见小王国

邻接南非的斯威士兰，位于非洲东南部，人口约110万，面积17000多平方公里，约是上海市与苏州市的总和。斯威士兰有其独特的政治环境，是非洲唯一实施君主专制的国家，目前国王为第二代的恩史瓦蒂三世。

其中，国王不定时会举行"选妃活动"，数万女人必须袒胸露背，接受国王检验，目前国王拥有15名妻妾与30位子女。

国王恩史瓦蒂曾被《富比世》杂志评为世界第15名富有君王，然而奢华的生活以及独特的选妃制度，受到不少西方世界批评。加上斯威士兰卫生条件不好，爱滋病比例过高，32岁的国民平均寿命至今仍是全世界最低。

台湾与斯威士兰的邦交维系，多年来靠着台湾的高品质医疗与公共卫生水准输出为主，医疗建设与援助，确实使斯威士兰卫生条件得到不少改善。

曾多次造访斯国的政治大学国家关系研究中心专任研究员严震生向BBC中文表示："我们公卫与医疗、乡下医疗团、职业训练等在斯国都做的很不错"。然而，近几年中国大陆医疗公卫也不断进步，台湾面临不小"竞争压力"。

同样造访过斯国的政治大学国家发展所所长刘晓鹏对BBC中文说："斯国邻接南非的缘故，道路等交通基础建设“是我看过非洲最好的”。有其地理优势，自然比较容易接受援助。有些非洲国家真的光是交通就很险恶"。

图片版权 AFP Image caption 台湾的另一友邦布吉纳法索，2014年发生政变后政局依旧不稳。（资料图片）

历经政变的布国

位于西非的布吉纳法索，邻接马利与科特迪瓦（台湾称象牙海岸）。 1960年独立以来，曾与台湾建交，但是在1973年断交，随后又在1994年复交至今。

布国过去长期由军事强人龚保雷执政，但在2014年的10月时，布国发生政变，原先的龚保雷政权被推翻后，进入长期内战不稳状态。

严震生回忆2015年年底，曾去布国观选总统，结果当时住的酒店与光顾的餐厅"选后两个月就被炸掉了"。

面积27万平方公里，人口2000万的布基纳法索，虽然是台湾现今邦交国中人口最多，但是布国人均600多美元的GDP，排名在世界国家发展的末端。严震生说："台湾虽然有援助盖医院，但是台湾的高品质医疗到那反而成了高消费，民众付不付得起？住不住得进去？未来医院营运维系等，都是问题"。

至今，西非国家大部分经济状况都不好，刘晓鹏说："布国位在内陆，周边邻国没有强而有力经济体，自然就没有市场。在基础建设方面，布国仍有很多不足" 。

图片版权 AFP Image caption 中国大陆近十年来在非洲帮助不少国家加强硬体建设，领导级人物更是频频出访。（资料图片）

大陆的非洲雄心

近年来，经济崛起的中国大陆，不断在非洲大陆开疆辟土。刚从莫三比克开会回来的严震生回忆，莫三比克跟他十年去时相比，硬体建设又有长足进步。包括大桥、国家级足球场，甚至他开会的大楼，也是"安徽省捐赠"。一直以来，硬体建设的大批援助，是台湾经济无法与大陆比拟的。

台湾自蒋经国时代后，历任总统都有造访非洲，马英九更是去了三次。但中国大陆不仅每年1月固定由元首造访非洲，也举办非洲论坛，帮肯尼亚盖港口、高铁，帮衣索比亚盖机场等，硬体大建设往往让非洲人民"立刻有感"。

实施民主制度的台湾，各项预算与援助都要寻求民意支持，甚至当初台湾中油想帮助非洲国家开发石油，也须经股东表决。而中国则是倾国家事业"洪荒之力"帮忙非洲，"中石油、中海油与中石化，就是国家要他们到哪他们就去"，严震生说。

刘晓鹏则认为："台湾社会不能老是以给非洲钱就是撒钱拼外交的观念来思考。我们前线外交官努力、医疗与公卫等都很好，但还是不够的。台湾政府要用市场与区域开发来思考"。

图片版权 Reuters Image caption 中国大陆与圣多美恢复外交关系。

台湾政治家要更宏观

刘晓鹏举2016年断交的圣多美为例，当初圣多美希望建港口、开采石油。然而所需的费用相当庞大，在台湾还在对此犹豫之时，中方资金就到位，最后就断交。 "我对这是特别难过，我们20多年来对圣多美做的蛮有限，中国在贸易战略与互利经营等都有规划，于是中国就谈成了"。

事实上，无论是斯威士兰还是布吉纳法索，大陆侨胞的数量都已经远胜台湾侨胞。被问到这两国为何没有与中国建交，严震生坦率表示，斯国与布国都没有丰富矿藏，基本上不会是中方"下手的对象"。

严震生说，斯国距离南非与莫三比克两国都差不多一小时车程，大陆侨胞办理事务只要搭车跨境就好，没有立即的不便性。

就在蔡英文展开首次非洲访问之旅的同时，台湾与非洲友邦的未来合作情势仍险峻，"政府在非洲友邦的很多计划依旧原地踏步，台湾一些政治家的品质也需改善，不能动不动就认为他们是来要钱"，刘晓鹏叹口气说，一些台湾政治家对非洲友邦的态度，有时是真的"令人伤心"。