美中贸易战 “拉美制造”能否从中受益

图片版权 Getty Images Image caption 中国和美国贸易战的阴影引起市场担忧，也令一些国家看到了机会。

中国和美国贸易战的阴影引起市场担忧，但同时也给拉美国家的出口行业带来了希望，他们在中美贸易争端中看到了机会。

到目前为止，华盛顿和北京彼此对对方产品增加关税壁垒，威胁要扩大增加关税的商品范围。

双方的贸易争端还可能进一步升级，因此第三国的出口商可能因此获益。

美洲对话组织拉丁美洲与世界项目主任白瑞东(Ricardo Barrios)对BBC记者说，中美贸易肯定会对拉美国家的一些行业产生影响。

"主要是大豆行业，新关税可能让拉丁美洲的大豆，主要是巴西和阿根廷产的大豆，在市场上更有竞争力，取得中国市场更多的份额。"

图片版权 Getty Images Image caption 拉丁美洲对中国的出口当中，大豆占20%以上的份额，巴西是对中国大豆出口最多的国家。

实际上拉丁美洲对中国的出口当中，大豆占20%以上的份额，巴西是对中国大豆出口最多的国家。

阿根廷的情况更为复杂，因为最近几个月来那里发生了严重干旱，大豆出口能力不及巴西。

拉美国家的肉类，特别是猪肉，是另外一个在中美贸易争端中潜的受益行业。

墨西哥制造商联合会负责人拉米雷斯( Alejandro Ramirez ) 对BBC记者说，他们看到了很多机会，他们对中国出口的猪肉不多，因此增加出口猪肉的余地很大。

“潘多拉盒子”

在4月初，中国对美国的猪肉进口施加了25%的关税，报复美国针对中国的钢铁和铝材出口采取的保护主义措施。

美国总统特朗普3月在开启关税争端时表示，贸易战有好处，而且能够取胜。

图片版权 Getty Images Image caption 全球多边贸易安排可能会因为美国和中国的贸易争端而受到影响

但是中国政府警告特朗普不要打开"潘多拉的盒子"，不过中美贸易摩擦并没有因此改善，双方仍然互相发出威胁。

目前比较难弄清楚的是中美双方发出的威胁，哪些会得以实施变成现实，在多大程度上会影响到多边的世界贸易安排，又将如何影响全球经济，是否会产生新的危机。

墨西哥电视

在中美贸易争端当中，拉丁美洲出口商在跃跃欲试，寻找机会。

如果特朗普宣布要对中国产品征收的关税变成现实，墨西哥的制造业就会因为能够提供更有竞争力的价格而从中获益。

图片版权 Getty Images Image caption 墨西哥是对美国出口平面电视数量最多的国家。

阿德里安·阿尔斯特拉丁美洲中心拉丁美洲倡议项目中国组研究员肖恩·迈纳在接受BBC国际部记者采访时表示，墨西哥的制造业会增加对美国的出口。

墨西哥是对美国出口平面电视数量最多的国家，而平面电视在受到美国制裁的中国产品名单中。

“并非机会”

肖恩·迈纳说，至于葡萄酒和农产品，中国可以轻易地用其他国家的进口替代美国产品。

但问题是这些可以替代的"其他国家"未必会是拉丁美洲国家。

这就是智利葡萄酒生产商的看法，他们并没有因为中美贸易摩擦而兴奋‘他们警告说，中国施加的关税可能也会波及到美洲的葡萄酒。

图片版权 Getty Images Image caption 葡萄酒生产商认为，商业争端带来的风险多于机会。

智利葡萄酒协会主席马里奥·巴勃罗·席尔瓦（Mario Pablo Silva）对BBC记者说，他们并不认为这是个机会。

他解释说，短期来讲，可能会对智利葡萄酒业有些积极影响，因为智利的葡萄酒更便宜。但是长期来说，保护主义的弊大于利。

"美国的葡萄酒被其他国家的产品代替，或者他们国内市场的产品代替，这可能会导致供应量增加，同样会影响到智利的葡萄酒。"

澳大利亚可能会因为扩大在中国市场的份额而受益，在牛肉和葡萄酒出口方面都会如此。

定时炸弹？

美洲对话组织拉丁美洲与世界项目主任白瑞东说，在其他方面，许多技术水平更高的领域也会有更多机会，比如巴西的航空业。

"航空制造产品和零部件是美国对中国出口的重要部分。"

图片版权 Getty Images Image caption 2017年拉美对中国的出口增加了30%。

白瑞东指出，即使在商业纠纷开始前，巴西航空工业公司就是世界上最大的商用飞机制造商之一，他们已经宣布有意重开几年前在中国关闭的工厂。

尽管拉丁美洲出口商可能会有一些竞争优势，但是中美商业纠纷也造成了不确定性和巨大的潜在风险。

白瑞东说，"行业面临的风险和冶金行业的风险一样，美国让阿根廷，巴西和墨西哥免受钢铁和铝材的关税惩罚，但是对他们的豁免只是临时性的。"

特别对墨西哥来说，有必要看清是否这种豁免会影响到北美自由贸易协定的谈判条件。

从全球范围看，保护主义升级可能破坏市场的稳定，开启了经济危机的大门，带来意想不到的后果。

如果这种情况发生，拉丁美洲就会蒙受很大的损失。