网络爆料的富豪郭文贵被官媒指造假

Image caption 仍然坚持网络爆料的郭文贵似乎对革命不感兴趣，他一再坚持他提出的所谓"郭七条"，即不反国家，不反习近平。

去年在美国之音直播爆料被断播的流亡富豪郭文贵案周一（4月23日）再次受到媒体关注，重庆公安机关指其伙同他人"伪造国家机关公文"并在境外散布谣言。

当局指控这位曾拥有北京著名的地标建筑"盘古大厦"的地富豪自去年8月以来，授意并指示陈志煜和陈志恒双胞胎兄弟伪造30余份中共中央、中国国务院部委和其他中国国家机关公文，将其当作"爆料"内容在境外传播。

官方《人民日报》称，陈志煜和陈志恒兄弟已于今年2月分别在广东和湖南被抓获，两人也对此"供认不讳"。报道说，郭文贵和陈志煜和陈志恒兄弟伪造文件"手法专业"。

报道说，兄弟俩伪造公文的整个过程大约持续一周时间。一般先由郭文贵提出文件涉及方向或主题，然后熟悉政府公文格式的陈志煜就编辑排版，伪造文件，在通过加密传送给兄弟陈志恒再进行技术处理。

不过到目前为止，郭文贵尚未对官方媒体的报道做出公开回应。

伪造了哪些文件

《人民日报》的报道称，陈志煜和陈志恒兄弟是在去年5月看到郭文贵悬赏征集中国政府的所谓"秘密文件"后开始与郭文贵联系并合作的。

图片版权 xinhua Image caption 当局指控郭文贵指使陈志煜和陈志恒双胞胎兄弟伪造30余份中共中央、中国国务院部委和其他中国国家机关的公文

报道说，陈志煜此后化名"周国明"主动与郭文贵联系，并于8月正式与其建立起合作关系，并获得郭文贵每月4000美元的工资，以及差旅费等补助。此外，官方还指郭文贵曾承诺出资5000万美元建立基金供陈支配，并安排其4次前往美国与郭文贵及助手见面。

当局还称，郭文贵去年10月提供给美国保守派媒体的"秘密文件"均系郭文贵和陈姓兄弟伪造。

这些文件包括《国务院办公厅、中央国家安全委员会办公室关于2017年度秘密增派何建峰等27名国安部人民警察赴美值勤工作方案的批复》、《中共中央办公厅关于我国与朝鲜民主主义人民共和国就进一步深化解决该国核问题开展沟通协调工作的决定》和《中共中央办公厅关于2017年度加强针对美国科学技术领域统战力度工作计划的批复》等。

此外，当局还指郭文贵和陈姓兄弟编造了多位中央领导人和省部级领导在境外有私生子、房产、情妇和巨款等信息。

"权力的猎手"

郭文贵在2015年同北大方正发生商业纠葛后，中国著名的财新媒体作了《权力猎手郭文贵》的报道，指郭文贵出身卑微，为达目的不择手段，令郭文贵受到更广泛的关注。

去年早些时候，郭文贵通过网络视频爆料反指胡舒立是"权力的猎手"，她和她控制的媒体站在权贵立场，宣扬"血统论"，居高临下指责草根出身的郭文贵不配取得商业成功。

2017年3月美国之音预告要视频3小时全程现场直播郭文贵爆料，说这位富豪要有"核爆"级的爆料的时候，中国向国际刑警组织发出红色通知，要通缉郭文贵。当时中国网络上出现了视频借"知情人"之口揭露郭文贵"劣迹"的视频。郭文贵被指向前国家安全部副部长马健行贿6000万元人民币，但郭文贵否认了对他的指控。

2017年4月19日美国之音开始对郭文贵做直播采访，但直播突然被掐断，使美国之音和美国新闻自由也成为舆论争论焦点。虽然美国之音高层坚持说他们没有屈从来自中国的压力，但"广播理事会观察"（BBGWatch）博客文章对美国之音高层的解释提出质疑。

图片版权 Getty Images Image caption 中国国家副主席，中共18大后一直反腐最高官员王岐山成为郭文贵爆料的目标

去年4月发生的美国之音断播事件再次增加了郭文贵的网络受关注热度。

"美国之音断播"

在美国之音断播事件前，郭文贵就通过明镜网的视频直播和社交媒体爆料多次引起中文网络轰动。中国著名媒体人胡舒立，北大方正原总裁李友，阳光媒体的老板吴征，公安部副部长傅振华，前政治局常委贺国强和国家副主席李源潮等都成为他爆料中被谴责的对象。

在去年被中断的美国之音直播采访中，郭文贵开始出示"录音证据"揭露中共最高领导人习近平同王岐山之间存在矛盾的内幕时，直播采访被中断。

在去年中共19大前，郭文贵不断在网络视频中揭露"习王不和"以及揭示王岐山家族掌握万亿资产的"爆料"，他在爆料中还出示了中国反腐最高官员王岐山妻子拥有美国居所和美国护照等"证据"，指王岐山是中国最大的"裸官"。

郭文贵试图影响舆论对中共反腐的信心和支持。许多媒体评论说，郭文贵的指控旨在损害中共政治精英集团，要扰乱19大的人事安排。

2017年6月16日郭文贵控制的北京盘古氏投资有限公司的高管在大连法院受到审理。新华社报道指郭文贵挪用4亿元资金，北京盘古氏投资公司的职员北指伪造文件帮助郭文贵舞弊。同一天河南的检察机关对郭文贵控制的河南裕达发起诉讼，指裕达员工涉嫌骗取贷款以及票据承兑罪。

对此郭文贵在视频直播时一一否认，并说当局通过司法诉讼不过是要封他的口。

仍然坚持网络爆料的郭文贵似乎对改朝换代和革命并不感兴趣，他一再坚持他提出的所谓"郭七条"，即不反国家，也不反习近平。