女生要求信息公开遭警告　“北大”成敏感词

图片版权 WEIBO Image caption 北大校园出现声援岳昕的大字报

“面对她（母亲）的嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪请求、以自杀相威胁，我的内心在滴血。”4月23日，北京大学外国语学院本科生岳昕的一封公开信，将北京大学推向舆论风口浪尖。

该事件是北大沈 阳事件的后续——较早前，北大毕业生李悠悠在网上刊文，实名举报时任北大中文系教授沈 阳性侵其闺蜜高岩，并传播她是精神病的谣言，导致其自杀。

岳昕等八名北大学生，向学校申请公布当年校方调查事件的细节，为此多次遭老师、领导约谈。4月23日凌晨，校方联络岳昕母亲闯入宿舍将她带回，据岳昕称，校方向其母歪曲事实，导致其母情绪崩溃，母女关系近乎破裂。

虽一再遭删帖，但岳昕的公开信在微信等社交网络仍广泛流传，引起一些北大学生及其他网民热议。23日晚间，北大三角地出现声援的大字报，署名“湖底群魂”。

大字报在数小时内即被保安撕去，但在网络上，“北大”一度成为无法搜索的敏感词；跟据独立人士运营的网站“自由微博”（Freeweibo），截至24日下午，“岳昕”仍在实时热搜榜首位，“北大”居次。

岳昕的公开信、三角地大字报的照片与“＃湖底群魂”关键词，在删帖潮下仍不断涌现。

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凌晨一点闯入宿舍

4月9日，包括岳昕在内的八位学生向北京大学递交《信息公开申请表》，要求北京大学公开讨论沈 阳师德的会议记录、公安局调查结果、沈 阳公开检讨的内容，八名学生为此多次遭学工老师、领导约谈。岳昕在公开信中称，“学工老师多次提到‘能否顺利毕业’、‘做这个你母亲和姥姥怎么看’、‘学工老师有权不经过你直接联系你的家长’。”

4月20日，包括岳昕在内参与申请信息公开的同学收到校方回复，但结果令其失望。学校称，讨论沈 阳师德的会议级别不够记录；公安局调查结果不在学校的管理范围；沈 阳公开检讨的内容因中文系工作失误也没有找到。

事情并未就此平息。据岳昕在公开信中的描述，4月23日凌晨一点，“辅导员和母亲突然来到我的宿舍，强行将我叫醒，要求我删除手机、电脑中所有与信息公开时间相关的资料，并于天亮后到学工老师处做出书面保证不再介入此事。”

“学校在联系母亲时歪曲事实，导致母亲受到过度惊吓、情绪崩溃。因为学校强行无理介入，我和母亲关系几乎破裂。二十年孺慕情深，我爱我的母亲。面对她的嚎啕痛苦、自扇耳光、下跪请求、以自杀相胁，我的内心在滴血。在她的哀求下我只能暂时回到家中。”

“但原则面前退无可退，妥协不能解决任何问题，我别无他法，只有写下这篇声明，陈述原委。”

对该事件的发生经过，北京大学有不同的版本。北大外国语学院辅导员王艳超23日在北大内部论坛“北大未名”发帖称，“出于对岳昕同学的关心”，通过微信、电话联系岳昕，一直没联系上，晚上11:27，得知她还未回到寝室，后给岳昕同学的妈妈打了电话，后者很着急，来到学校，“我陪着她一起到寝室”。因担心影响其他同学休息，岳昕母亲决定和她一起回家。

当天，北大外国语学院发布情况说明，内容与王艳超的说法一致，并称，“我们始终尊重每一位同学的基本权利、努力保障每一位同学的合法权益。”

图片版权 Peking University Image caption 北大外国语学院发布声明称，"我们始终尊重每一位同学的基本权利、努力保障每一位同学的合法权益。"

北大同学声援：“两个北大”的斗争

在“北大未名”论坛，学生回帖质疑上述情况说明。对于辅导员凌晨和母亲进入宿舍，有同学留言称，“最怕突然的关心”；认为情况说明“避重就轻，‘出于对某某同学的关心’具体是出于什么目的呢？”

23日晚间，北大校园一个信息公开栏上贴出大字报——《声援勇士岳昕》。文中称，“我们这些匿名者，敬佩岳同学具名上书的勇气，更钦佩她临事不惧的正气，而有司诸公，你们究竟在怕什么？岳同学最怕的是，对不起百廿年前的五四先辈，毁了精神上的校庆，而你们最怕的是‘出乱子’，毁了作为政绩的校庆，我们于是想问，这到底是谁和谁的斗争？这是‘两个北大’之间的斗争。”

大字报落款为“湖底群魂”，贴上不久即被工作人员摘掉。

北京大学在1953年把校庆日从12月17日，改为5月4日，因为1919年的这一天爆发了“五四运动”，成为学生反抗强权的标志运动。

岳昕事件前，据《南方周末》报道，4月7日，北大数院大四学生邓宇昊公开申明，要就1998年高岩事件向北大申请对事件相关教师沈 阳进行处理的校务信息公开。

邓宇昊表示，北大“恰逢百廿校庆，如果大树里有虫，把虫揪出来是对大树最好的庆典献礼。”

图片版权 Getty Images Image caption 在中国的大学中，学生处于非常弱势的位置。

岳昕是谁

岳昕是北京大学外国语学院本科2014级学生，主修印度尼西亚语，经常在公众号撰文及投书媒体，一年多前，她在个人微信公众号发布的文章《自我审视 | 一个北大既得利益者的自述》曾在网上引发讨论。

文中她称，自己生于一个标准意义上的北京中产阶层家庭，“在我截至目前的短短二十年人生里，人生的每一大跨步都充满了极端的幸运。”

但她把这一切都归于社会结构性不公的结果。“我时常感到自己是负有原罪的人......我背负的是整个社会结构不公的原罪......如果我每一天都能用力地生活，尽力地完善自己，努力地为这个社会变得好一些而做一点点事情，很大一部分动力都是来源于这种深重的不安与愧疚。”

前《南方周末》记者方可成曾与岳昕有交集，事发后他撰文称，“在我的认识里，她（岳昕）是一个认真积极地思考和行动的女孩，有着自己的智慧和策略，保持着自己的独立和乐观，并不是苦大仇深的对抗者，更不可能是被莫须有的势力利用的人。”

岳昕在《自述》文章最后称，“我实在没有理由不向前走；我实在没有理由仅为自己而向前走。”