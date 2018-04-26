中国为何要立法精准打击“精日分子”

图片版权 BBC Chinese/ screen grab edit Image caption 在中国的知乎网页上，精日群体的现象引发网民们讨论。

中国媒体周三（4月25日）消息称，中国人大将审议法律草案，对宣扬、美化侵略战争和侵略行为的个人进行追责和打击。今年年初出现在公众视野的少数群体“精日分子”成为精准打击对象。

《人民日报》客户端称，正提交第十三届全国人大常委会第二次会议审议的《中华人民共和国英雄烈士保护法(草案)》提出，增加相应条款，打击精日分子。

“近年来社会上个别人身着二战时期日本军服拍照并通过网络传播，宣扬、美化侵略战争，损害国家尊严、伤害民族感情，造成恶劣社会影响，需要明确相关法律责任，予以严厉打击。”

“精日分子”一词今年渐入公众视野，指“精神上将自己等同于日本（极右翼）的人”。“精日分子”的言行在中国的互联网上引发了言辞激烈的讨论。

近日，一名厦门大学研究生的微博言论被中国网友认为是“精日”行为。漫威在上海举办的10周年活动结束后，观众被批在现场留下大量垃圾使用“支那”一词。该学生在微博进行了评论，随后有网友私信提醒，“支那”是侮辱中国的意思，该学生用微博帐号“洁洁良”回复称：“废话，不侮辱，我说它干嘛”。

事后，这名学生被网友人肉搜索，迫于压力删除微博。

舆论压力之下，厦门大学于2018年本周一（4月23日）发布《关于对田佳良同学处理情况的通报》，称该学生在微博上发表错误言论，给予该生留党察看、留校察看的处分。

图片版权 Getty Images Image caption 每年日本极右翼人士都会在战败日到靖国神社表演二战日军军容，引发东亚二战中被日军侵略国家的严重不满和谴责抗议。

外长批评称“败类”

今年2月，一名自称“获得财务自由”的上海青年男子孟某在微信群中发表“南京（大屠杀）杀三十万太少”、“侮辱了怎么样”等言论后，被上海市公安局以寻衅滋事行政拘留。

3月3日，孟某又来到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，拍摄制作有侮辱性语言和低俗词句的视频并上传网络，侮辱向上海警方举报以及批评他的网友，被南京警方处以拘留。

中国官方对此进行了强烈批评。

今年的两会记者会上，中国外长王毅形容“精日分子”是“中国人的败类”。同一日下午，包括知名演员成龙在内的38位文艺界政协委员联合递交了一份关于“制定保护国格与民族尊严专门法”的提案。

中国已制订《国歌法》，对侮辱中国国旗、国徽及歪曲中国国歌的“侵犯国格”的行为进行了明确界定。但对“以中华人民共和国公民的身份宣扬日本军国主义、法西斯主义、武士道精神的相关行为方式，或者公开侮辱民族英雄、革命先烈等，包括以文字、图片、语言、说唱、照片、影视、肢体语言等各种方式和手段”尚未有法律依据。

本次提交人大审议的增加条款称：“亵渎英雄烈士事迹和精神，宣扬、美化侵略战争和战略行为，寻衅滋事，扰乱公共秩序，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

中国社交媒体微博上，一位网友表示：“谴责和拘留教育这种败类是应该的，但是不支持刑法在这个事情上放大。也许是不懂事，博眼球，叛逆，玩耍行为，不支持形成国家性巨大压力。”