BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

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这是2018年的第十七周。朝鲜半岛风云变幻，让人应接不暇。金正恩跨过“三八线”与文在寅举行首脑峰会。金正恩狂丢橄榄枝，国际社会大跌眼镜。朝鲜半岛春光无限，中美贸易战阴云密布，两国关系恶化，中兴被一剑封喉。中国向郭文贵施压，指其伙同他人伪造文件，散布谣言。北大女生岳昕发表公开信，披露自己因要求校方公开“性侵事件”报告，遭骚扰威胁。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些报道和分析，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 朝韩峰会于板门店举行 双方宣布争取年内结束战争状态

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金正恩与文在寅在板门店韩国一侧举行会谈，并签署《板门店宣言》，争取在今年内宣布结束战争状态，致力把停战协定改成和平条约。

2. 观点：对特朗普的误判和美中关系的硬着陆

图片版权 Getty Images Image caption 习近平向奥巴马提出的中美新型大国关系一直未获美方回应，特朗普上台后，美国出现了一场有关中国的大辩论，完成了对中国认知的重新转向。

进入2018年，随着贸易、台湾等问题全面发酵，美中关系硬着陆可能性大增。

3. 芯片之争预警"经济冷战"？中兴 "罪与罚"的前前后后

图片版权 Getty Images Image caption 2017年1月，中兴通讯在美国拉斯维加斯的消费电子展CES上的表演活动

外界最大的担忧正是，技术上互相遏制，导致经济上互相对立，迫使其他国家不得不“选边站队”，全球则进入“经济冷战”的局面。

4. 网络爆料的富豪郭文贵被指伪造中国政府公文

Image caption 仍然坚持网络爆料的郭文贵似乎对革命不感兴趣，他一再坚持他提出的所谓"郭七条"，即不反国家，不反习近平。

去年在美国之音直播爆料被断播的流亡富豪郭文贵案再次受到媒体关注，重庆公安机关指其伙同他人“伪造国家机关公文”并在境外散布谣言。

5. 女生要求信息公开遭警告 "北大"成敏感词

图片版权 WEIBO Image caption 北大校园出现声援岳昕的大字报

“面对她（母亲）的嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪请求、以自杀相威胁，我的内心在滴血。”北京大学女生岳昕的一封公开信，将北大推向舆论风口浪尖。