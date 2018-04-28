BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事
这是2018年的第十七周。朝鲜半岛风云变幻，让人应接不暇。金正恩跨过“三八线”与文在寅举行首脑峰会。金正恩狂丢橄榄枝，国际社会大跌眼镜。朝鲜半岛春光无限，中美贸易战阴云密布，两国关系恶化，中兴被一剑封喉。中国向郭文贵施压，指其伙同他人伪造文件，散布谣言。北大女生岳昕发表公开信，披露自己因要求校方公开“性侵事件”报告，遭骚扰威胁。
刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些报道和分析，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。
金正恩与文在寅在板门店韩国一侧举行会谈，并签署《板门店宣言》，争取在今年内宣布结束战争状态，致力把停战协定改成和平条约。
进入2018年，随着贸易、台湾等问题全面发酵，美中关系硬着陆可能性大增。
外界最大的担忧正是，技术上互相遏制，导致经济上互相对立，迫使其他国家不得不“选边站队”，全球则进入“经济冷战”的局面。
去年在美国之音直播爆料被断播的流亡富豪郭文贵案再次受到媒体关注，重庆公安机关指其伙同他人“伪造国家机关公文”并在境外散布谣言。
“面对她（母亲）的嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪请求、以自杀相威胁，我的内心在滴血。”北京大学女生岳昕的一封公开信，将北大推向舆论风口浪尖。