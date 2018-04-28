图片版权 WEIBO Image caption 陕西媒体华商报率先报道。目击者称，袭击发生在学校门口出来的巷道，是条一百多米的陡窄下坡。

中国陕西米脂县公安局通报，周五（27日）下午六点十分左右，米脂县第三中学外的巷道中，一名男子持匕首袭击学生，目前已造成9名中学生死亡，另有10名学生受伤。

警方通报称，犯罪嫌疑人为陕西米脂县的赵某，1990年1月20日生。罪嫌疑人在案发后已被警方控制。

警方称，赵某在米脂三中上学时曾受同学欺负，因此记恨学生，多年后持匕首杀人。

伤亡者多为女生

中国媒体《新京报》援引一目击现场的学生称，砍杀发生在学校门口的下坡路上，当时一名身着黑色上衣的男子手持一把长约一尺的匕首突然面向人流冲出来，对着正在下坡的学生砍杀。

现场目击者描述，下坡路是一条一百多米的陡窄坡，宽只有两米左右，两边都是围墙，路边的房子门大多开向反侧，被袭击的学生几乎无处可躲。

伤亡的19名学生中有14女5男。陕西《华商报》援引一名米脂县公安局内部人士称，“男生跑得快，所以被砍的多为女生。”

观察：校园血案频发 当局出现两种声音

大家谈中国：从校园袭击案看社会

受伤的10名学生目前还在医院进行救治。

事发当晚，陕西省官方微博@陕西发布 发布了急需AB型血的消息——“榆林米脂县医院急需AB型血的人帮助，请方便前去的爱心人士尽快赶往米脂县县医院或血站支援血浆，救助受伤的学生！”

至昨夜11时，前往榆林世纪广场义务献血的市民，挤满了现场。

图片版权 小佰姓 Image caption 昨晚（27日）10点，榆林市世纪广场挤满赶来献血的市民。

近年来校园袭击

2010年，中国校园袭击案频发。

从2010年3月开始，福建、江苏、广东、陕西等地接连发生多起校园袭击案。3月23日，福建南平医生郑民生捅死8名小学生并致5人重伤；4月12日，广西北海一精神病男子在西场镇西镇小学门前约400米处，追砍放学的小学生，造成2死5伤。

同年4月28日，广东雷州一名病退教师陈康炳持刀闯入教学楼，当场砍伤16名师生；4月30日，山东潍坊一村民王永来强行闯入当地一所小学，用铁锤打伤5名学前班学生后点燃汽油自焚。8月3日下午4点左右，山东淄博市博山区实验幼儿园，一名男子持刀袭击儿童，致3名儿童死亡，另有3名儿童和4名教师被送往医院。

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更早的2004年4月至10月，在北京、江苏以及湖南等地，先后发生至少7起校园凶案，造成100多名未成年学生死伤。

据不完全统计，此后类似案件主要发生在2012年12月。2012年12月14日，河南光山县的闵拥军受“世界末日”谣言影响，持刀伤害无辜群众和学生，造成23名完全小学生受伤，这些学生全部是留守儿童。10天后，一名男子在河北省丰宁满族自治县第一中学门口驾车连撞多名学生，造成13人受伤，官方称，该男子罪动机为"对女儿殷晓雪被害一案一审判决结果不服，性情偏执，存在厌世情绪，产生寻机滋事念头"。

较近的一次校园袭击案发生在2016年2月的海口，一名45岁男子在海口一小学门外行凶，造成10名学生受伤。持刀男子行凶后自杀身亡。