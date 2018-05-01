网红“小猪佩奇”怎么得罪了中国的视频网站？

图片版权 Alamy Image caption 2015年，这只粉红色的小猪来到中国，超过100集动画被翻译后在中央电视台少儿频道播出，成为了家喻户晓的人物。仅在视频平台优酷，《小猪佩奇》第一季的播放量就达到60亿次。

广受欢迎的卡通形象“小猪佩奇”（Peppa Pig）近日遭到中国视频平台“抖音”的封禁。虽然“抖音”官方未给出缘由，但舆论认为，这是由于“小猪佩奇”在中国所衍生出来的特殊含义——“社会人”。

“抖音”是近段时间颇受中国年轻人欢迎的短视频分享应用，但上周六（4月28日），“抖音”用户打开App后发现，所有涉及卡通形象“小猪佩奇”的影片和话题都被删除，BBC国际媒体观察（BBC Monitoring）周一（4月30日）报道称，甚至“小猪佩奇”四个字都被列入了评论区的黑名单。

小猪佩奇是过去几个月中国社交网络上的“网红”。尽管英国创作者的初衷是针对学龄前儿童，但在中国，这只粉红色的小猪却被与不务正业、沾染了社会气息的年轻人划上了等号。

它的形象被制作成段子，出现在各种表情包和网友自制的短视频中，甚至还有不少网民将它纹在身上。

图片版权 Zhihu Image caption 还有不少网民将它纹在身上。

“网红”佩奇

《小猪佩奇》动画在2004年首映于英国，在每集不到五分钟的时间里，展现了一只名叫佩奇的小猪和她家人、朋友间发生的日常故事。

2015年，这只粉红色的小猪来到中国，超过100集动画被翻译后在中央电视台少儿频道播出，成为了家喻户晓的人物。仅在视频平台优酷，《小猪佩奇》第一季的播放量就达到60亿次。

剧情简单、几乎没有反派人物、每集的结局皆大欢喜，正是这些对于成年人来说可能有些乏味的内容，在中国的网络平台上却引发了意想不到的效果。

在视频分享网站哔哩哔哩（bilibili），网友们将《小猪佩奇》动画制作成了方言版本，四分钟的视频收获了超过340万次播放。而在网购平台淘宝，一只佩奇形象的卡通公仔，在一家店内的月销量就超过了一万件。

众多成年女性晒出了她们头戴粉红色佩奇头饰、手戴小猪形状手表的照片，而不少男性用户则在手臂上贴上了印有佩奇图案的贴纸，并配文“小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人”。

网络媒体新浪娱乐注意到，一些大陆明星，例如杨幂、欧阳娜娜和赵丽颖等，也都穿上了“小猪佩奇”图案的产品。

“同一只佩奇，不同的含义”

佩奇虽火，但如果你认为这只是大众对于动画本身的喜爱，那就大错特错了。

一名视频平台“抖音”的用户向BBC中文解释道，小猪佩奇的风靡，已经和动画片没有太大的关系，而是源于一些成年人对于小学生喜好的调侃。

“最初是因为很多小学生模仿社会人（不务正业/有社会风气的人）拍小视频，他们也想穿紧身裤、纹身，就把小猪佩奇的贴纸贴在身上，所以后来就被那些真的社会人嘲笑了。”

图片版权 Zhihu Image caption “最初是因为很多小学生模仿社会人（不务正业/有社会风气的人）拍小视频，他们也想穿紧身裤、纹身，就把小猪佩奇的贴纸贴在身上，所以后来就被那些真的社会人嘲笑了。”

“这个佩奇，不是你们想象的那个佩奇”一名购买过"小猪佩奇"贴纸的微博用户则向BBC中文说，小猪佩奇的走红是因为很多营销号用成年人的流行语来"强行"解释原本简单的剧情，从而在反差中进行恶搞。

“比如他们说小猪佩奇是‘猪精女孩’、‘有钱人’，还有她和小羊之间的感情是‘塑料姐妹花’。” “猪精女孩”和“塑料姐妹花”都是中国社交媒体上流行的词语，常用于自嘲。前者指多事、爱"作怪"的人，而后者用于指一些貌合神离、勾心斗角的女生关系。

一份盛传在网络上的“抖音社区规则”显示，“小猪佩奇”与暴力、低俗、不雅等行为并列，被列入了“抖音”的违禁元素名单。

图片版权 DOUYIN Image caption 没有证据显示，“小猪佩奇”遭到"抖音"整肃是应政府的要求，但舆论普遍认为，“抖音”对于一个卡通人物下封杀令，是企业在中国政府严格的舆论导向监管下的“自救行为”。

没有证据显示，“小猪佩奇”遭到“抖音”整肃是应政府的要求，但舆论普遍认为，“抖音”对于一个卡通人物下封杀令，是企业在中国政府严格的舆论导向监管下的“自救行为”。

中国官方媒体《人民日报》上周四发表评论称，《小猪佩奇》动画给孩子们的世界打开了积极阳光的一面，但所引发的跟风热潮需要人们警惕。

“不少中小学生以此标新立异，一些人以穿戴小猪佩奇的服饰、手表等互相攀比，更有甚者，少数不法商家假冒仿制相关产品，攫取利益。”《人民日报》评论道。

今年3月下旬，“凤凰新闻”、“火山小视频”、“快手”等多家资讯和短视频App被当局点名批评并要求整改。在年轻人中颇受欢迎的笑话视频分享网站"内涵段子“则被当局以“导向不正、格调低俗”为由勒令永久关停，该App的粉丝甚至一度在广电总局门前鸣笛抗议。

“在小猪佩奇被赋予这种颠覆性的色彩后，遭到大肆传播。一些专家表示，该卡通形象的走红展现了社会的猎奇心理，这可能有损积极的社会风气，”官方媒体《环球时报》评论说。