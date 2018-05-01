多米尼加转向北京 台北是否被蒙在鼓里

图片版权 EPA Image caption 台湾外交部长吴钊燮宣布中华民国与中美洲友邦多明尼加断交，将终止双边合作计画、撤离大使馆。

中国在5月1日正式宣布与中美洲多米尼加（台湾称多明尼加）建交，多米尼加并正式结束与台湾77年的邦交关系。台湾对此大表抗议，中方则是对此高度欢迎。台湾邦交国正式减少到史上最低的19个。

中国国台办发言人安峰山表示，中国与多米尼加建交是“一个中国原则”下的普遍共识，官方往来是“大势所趋”。台湾官方对此高度批评，并称中国再用“金钱外交”挖走友邦，对此表示“不齿”。

多米尼加因为地处遥远，在台湾民众心目中多半印象不深，但两边有个共通点，都是热爱棒球的国家。过去双方曾办过不少棒球交流活动，断交消息一出，台湾民众惊觉失去“运动友邦”，对此反应不一。

统派群众认为，蔡英文应该要“识时务”，适时回到“九二共识”论述，不然中方将拿走更多邦交国。而台湾独派网友，则认为民进党政府应该在此时思考，是否还要以“一个中国的中华民国论述”去向友邦交往。

中国《环球时报》访问多米尼加驻中国贸易发展办事处代表吴玫瑰，她表示建交是2012年总统梅迪纳上任后就做的决定，只是从2016年起办理“相关事务”，时至今日“任务终于完成”。

2017年6月，台湾才与有“百年情”的巴拿马结束邦交。如今多米尼加的77年也应声而断。台湾淡江大学外语学院院长，专长拉丁美洲研究的陈小雀对BBC中文感叹：“断交虽然是意料之中，但这一年多以来，台湾的一线外交人员真的很煎熬、辛苦”。

图片版权 HOW HWEE YOUNG Image caption 多米尼加与中国建交后，随即承认"台湾是中国一省"，并迅速与台湾断交。

突然？还是有迹可循？

自从1941年建交以来，台湾始终与多米尼加维持稳定邦交。对于断交，台方表示突如其来，"一小时前才接到电话说要断交"。

台湾驻海地前大使杨承达对BBC中文说："美国当初对台湾断交也是8小时前，还让蒋经国相当不高兴。但就算是事实，顶多只能说这样不厚道，并不会改变断交结果"。而两国断交，重要的是其前因后果。

回顾过往，自从2016年起台湾由新政府执政后，台湾与多米尼加与海地就出现外交松动风声，"过去就有过几次外交危机，但都能得到双方谅解处理好"，杨承达说。

然而在商业的布局上，中方早在先前于90年代中期就已经开始，杨承达回忆："中国在全世界只有两个国家设商贸办事处，就是海地与多米尼加。"

贸易数字来看，多米尼加2017年与中国的贸易总额已达到约20亿美金，中国也是第二大贸易出口国。加上多米尼加急欲往中方打开大批旅游观光市场，都成了其主因。

陈小雀想起近年前往多米尼加演讲时，途中在多米尼加朋友家作客，看到中国大陆电视节目的往事："中国在多米尼加设置有线电视台，每天不停播放中国大陆的文化、旅游、美食，甚至还有中文教学节目。无论'洗脑'还是'宣传'，都是一种潜在地文化输出。"

加上中方在2017年11月，宣布投资多米尼加8.2亿美金，并且帮助兴建焚化炉、天然气厂与水力发电设施等。台湾虽然于今年2月给予多米尼加90辆军用悍马车与100台军用重机车，但总值3500万美金，与中国相比，似乎仍是杯水车薪。

最后一点则是，多米尼加也需要站稳在加勒比海各国的领导地位，杨承达说："多米尼加一直希望取得联合国非常任理事国位置。中国身为常任理事国，有绝对的否决权，因此拿到中国支持至关重要。"

图片版权 EPA Image caption 多米尼加在2012后，逐渐转为亲中路线，中国大陆资金大举投资。

陆持续强化"一中"

事实上，中国也希望藉由拔掉台湾的邦交国来强化"一个中国"政策。一位已退休资深大使对BBC中文说，过去马英九政府执政时期，至少守住"九二共识"，让两岸基本上还是有互不挖墙角的默契在。

然而在蔡政府上台后，刻意不谈是否有九二共识，才让中共这几年对蔡政府"有所表达"。该退休大使感叹："我们过去在外交工作始终都很困难，从来不容易，中华民国处境是真的很难。妥善处理两岸关系，相对才能让国际事务上比较稳"。

杨承达则认为："蔡政府虽然是说维持现状，但国内还是有声音认为中华民国逐渐被掏空，这点中共当然也是看在眼里。"

加上台湾近来在执政面上，也持续强调其较台独倾向话语，"行政院长赖清德就说过'务实台独者'言论。中方多少会感受到台方实质改变现状的行为"。

近年来，陈小雀在多米尼加参加官方的活动时，也看到中国大陆官方人员来参加。多米尼加上至官员下至民间媒体， "亲中声浪"也渐高。"坦白讲，这次断交的消息多国相当保密，如果最后一刻才让台湾知道，显示我方已经打不进去多米尼加的政府高层体系"，陈小雀说。

持续骨牌效应？

从2013年与冈比亚断交以来，台湾这5年历经与圣多美普林西比与巴拿马三国断交。加上这次的多米尼加，台湾的邦交国已经锐减至19国。台湾外界已经开始担心，断交的骨牌效应不会停止。

陈小雀对此表示："我觉得骨牌效应会慢慢出来，许多台湾的邦交国一直都想到中国去招商、做生意"。这几年中国国营公司，在技术面、低成本与高效率上，常常在中美与非洲各国基础建设工程得标，并提供低利率贷款。

"与其说担心骨牌效应，不如问台湾政府与国人，要采取什么样的态度做外交？"杨承达担忧，民进党政府可能为了要与大陆维持"政治上的抗衡"，而对于友邦交往拿不出对策"这几个国断交以来，我看到台湾官方回应还是老套"。

未来在中国大陆持续以经济力进逼台湾友邦之时，台湾对于外交要采取如何突破，则是蔡政府的难题："外交就是个自然竞争的问题。除了有双方共识，再来就是政治与经济上的妥协"，杨承达说。

对于台湾政府是否被在断交上蒙在鼓里，资深外交官的杨承达说："我是不相信外交系统会麻木不仁到这样，我们一定忠实传达。但更重要的是，在传达之后，高层要拿出对策"。