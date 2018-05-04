中美南海“过招”：战略模糊下的导弹疑虑

图片版权 AFP Image caption 中国在南海部署的武器包括红旗9防空导弹。上图是这个型号的导弹2015年九月在北京参加阅兵的情况。

美国媒体报道，中国早前在南海演习期间，在有主权争议的南沙群岛（Spratly Islands，也称斯普拉特利群岛）部署了防空和地对舰导弹，而且可能没有在演习结束后把武器撒掉。

美国商业新闻频道CNBC早前报道，中国在南沙群岛上部署的武器包括鹰击12反舰导弹和红旗9防空导弹。美国有线新闻网络（CNN）指出，这些导弹可以让中国加强南海岛屿的控制权。

有专家留意到，之前已经有报道指中国在邻近的西沙群岛（Paracel Islands，又称黄沙群岛或帕拉塞尔群岛）部署了同类导弹，因此这个发展“属预期之中”。有美国智库分析更推论，中国下一步就会在南海的岛屿上派驻军队。

美国白宫发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）在周四的例行记者会警告，中方的举动会有“短期和长期的后果”。中国外交部在周四（5月3日）和周五（5月4日）都有回应事件，给出的说法跟之前的回应差不多：中国在自己的国土上部署必要的防御设施，是一个主权国家享有的“当然权利”。

中国外交部发言人华春莹还说：“无心侵犯者无需担忧害怕。”

被指部署了什么导弹？

鹰击12反舰导弹和红旗9防空导弹的射程分别为545和300公里。CNBC的报道指出，中方把这两种武器部署在永暑礁（Fiery Cross Reef）、美济礁（Mischief Reef）和渚碧礁（Subi Reef）。

除了美国，其他国家都有就CNBC的报道作出回应。澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）说，如果报导属实，她将感到“忧虑”；正在澳洲访问的法国总统马克龙也发声，认为南海不应由任何一个国家“支配”。

根据美国非牟利组织“支持建立导弹防御系统联盟”（Missile Defense Advocacy Alliance）的资料，鹰击12导弹最高速度可达音速三倍，不容易被美国航空母舰战斗群常用的宙斯盾系统（Aegis Combat System）和SM-2防空导弹击落。

而红旗9最高可飞到离地27公里，速度可以达到音速的4.2倍。土耳其在2015年曾计划向中国购买红旗9飞弹，但被同属北约的欧洲盟国反对，给出的理由是北约盟国不能把中国制的红旗9导弹纳入它的导弹防御网络。

图片版权 CSIS/AMTI Image caption 2017年，永暑岛上的军事设施建设迅速，挖掘出来地下设施短短几个月内就全部完工，并被掩埋。

图片版权 CSIS/AMTI Image caption 南沙永暑岛卫星照片显示出弹药仓库（红色）、雷达装置等军事设施。

美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）资深顾问葛来仪（Bonnie Glaser）留意到，报道指出中国在过去30天内，才把导弹部署到南海。她指出，中国故意选择世界媒体都在关注朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅的会面之际这样做，认为中国计算过“大家的注意力都集中在朝鲜”，在这个时刻部署的话国际社会反应不会太大。

葛来仪认为，中国下一步将会在南海的岛屿上部署战机，也会用岛屿上的设备和武器进行演习。

“是导弹？还是灯塔？”

中方在这之前，已多次指出中国拥有南海岛屿的主权，在这些岛屿上部署“必要的防卫设施”与军事化无关，也强调中国在岛屿上建造了灯塔、气象观察预报、渔船避风救险等应急设施，贡献国际社会。但中国在南海建设的进度，多次都是由外国传媒或智库首报道，中方也甚少直接通报相关消息。

今年四月，美国《华尔街日报》取得的卫星图片显示，中国在南海岛屿上安装雷达干扰系统。《华尔街日报》分析指，这种系统能干扰美军在区域内的行动。中方并没有回应。

美国战略与国际问题研究中心更多次发表关注中国在南海建设的报告，包括去年12月发布卫星图像显示在永暑岛新建的弹药仓库和雷达，去年三月报告永暑礁、美济礁和渚碧礁的填海进度，和2016年12月透露中方在西沙群岛部署防空和地对海导弹。

图片版权 Getty Images Image caption 两架美军B-52轰炸机据报上月曾飞近中国南部。中国国防部称，美方军机的行动一直在"中国掌控中"。

美军：飞行员眼睛被中方激光射伤

中美两军近来的动作频繁。中国媒体澎湃新闻上月报道，两架美军B-52轰炸机上月曾飞近中国南部，距离广东海岸最近只有250公里。

美国媒体报道，美国的两架B52轰炸机据报上月从关岛起飞，到南海北部的南沙岛附近折返，期间进行空中加油。

美国白宫发言人桑德斯批评中国在南海部署导弹的同一天，美国国防部也指控中方驻守在东非国家吉布提（Djibouti）的人员用激光干扰美军飞行员。

法新社引述美国军方指，有C130运输机的飞行员在降落期间被激光照射，造成眼部轻伤。美国军方发言人丹娜‧怀特（Dana White）指，飞行员被激光照射可以威胁航空安全，是一个“十分严重的问题”，美国已经向中方提出正式投诉。

图片版权 Getty Images Image caption 中国去年在吉布提启用首个在外国的军事基地。

中国外交部和国防部周五分别都否认美方的指控。外交部发言人华春莹指出，中方已经认真核查相关情况，反驳美方“所谓指责与事实完全不符”。

除中国和美国外，包括日本、英国、法国等国家在吉布提都设有军事基地。中国的基地去年启用，与美国的基地相距只有数公里。