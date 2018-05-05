BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

这是2018年的第18周。中美两国持续笼罩在贸易摩擦的阴影下。本周美国似乎摆出诚意谈判的姿态：由美国财政部长姆努钦率团访问中国，为弹劾压力下的特朗普不员万里来到中国讨价还价；中国民众对国有通讯品牌中兴被调查的震惊犹在，学者从中国制度层面进行了解读。

此外，本周世界失去了十名记者，他们在战区展现记者职业素养和勇气，却在新闻现场离开人间。“无冕之王”的记者们因本职工作受到越来越多的生命威胁；英国的卡通人物也消失了，年轻人在中国的视频平台抖音上看不到“社会人”“小猪佩奇”了。最后，华人社区关于“文化挪用”的讨论还在持续，到底谁该穿旗袍，怎样穿才合适？

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 中美贸易谈判：弹劾压力下的特朗普开始出价

图片版权 Reuters Image caption 特朗普与财长姆努钦访问波音。飞机也成为中国反击美国的目标之一。

中美双方今年开始贸易摩擦以来，一直没有发开直接的贸易对话。本周由美国财政部长姆努钦率团访问中国有望为贸易摩擦降温带来希望。外界也解读称，特朗普突然派团访华是政治压力的结果。一旦特朗普在美国中期选举中失利，他将面对被弹劾的风险。

2. 观点：中兴事件后重新思考中国向何处去

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中兴事件发生后，中国民众还处于震惊状态。中国的“高科技”被一夜打回原型，国人认识到中美在高科技领域的真实差距。媒体的解读大多聚焦在企业和产业以及行业层面。

学者反思国家制度，认为应该重新思考中国何去何从的问题。

3. 一天失去十名记者：阿富汗记者展现的勇敢与敬业

Image caption BBC阿富汗记者艾哈迈德周一被枪杀。

本周世界失去了十名记者。他们在新闻现场关注最新动态，却被炸弹结束生命。其中BBC阿富汗记者艾哈迈德本周一在回家的路上被枪杀，那还是一个在他认为安全的街区。

“无冕之王”却正因为头衔和本职工作受到越来越多的生命威胁。

4. 网红"小猪佩奇"怎么得罪了中国的视频网站？

图片版权 Zhihu Image caption “最初是因为很多小学生模仿社会人（不务正业/有社会风气的人）拍小视频，他们也想穿紧身裤、纹身，就把小猪佩奇的贴纸贴在身上，所以后来就被那些真的社会人嘲笑了。”

粉红色的网红“小猪佩奇”2000年初被引进到中国，2014年在央视播出。这位陪伴学龄前儿童的卡通人物也在近期圈粉无数年轻人和成年人。但人们打开中国的视频应用抖音时，她不在了。

中国的官媒说人们“颠覆性”地使用这个卡通人物。原来与“小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人”有关。

5. 美国学生穿旗袍引发的争议：娱乐观众与"文化挪用"

图片版权 @daumkeziah/Twitter

这是一则关于一身旗袍引发的关于“文化挪用”的讨论。

18岁的美国高中生杰里米·林上周身着传统中式旗袍参加在美国犹他州的毕业舞会，并将照片上传到网上后引发了讨论。

批评者说：“我为我的文化而自豪，包括在这个文化当中被边缘化的人所竭力跨越过的那些障碍。让它单纯变成美式消费主义为白人受众服务，就等同于殖民意识形态。”

但有人认为这是中国文化的胜利。