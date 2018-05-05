机器人刺秦皇--香港动画人的科幻狂想

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一个有着楚国祭司屈原记忆的机械人，穿过60年代的香港街巷，在红磡登上火车，前往命定的葬身之地汨罗江；秦始皇找到长生不老之术，一直活到人类改造人与机械人共存的时代，献舞的歌姬左眼突然爆出电光直奔秦始皇而去，与带翼侍卫恶斗直到身体被炸开，漫天掉落一地机械零件…

香港著名漫画家江记（原名江康泉）与一众香港本地动画创作人，以刺激目炫的色彩、强烈的视觉风格，透过动画将战国人物融入香港场景，创造出这样一个时空交错的科幻世界。

图片版权 BBC Chinese

香港一直是欧美、日本科幻作品热衷描绘之地；由香港本地艺术家们自行诠释这个城市，又会带出什么不一样的感觉？

欧美、日本眼中的未来科幻之城

较为人熟知的经典科幻名作如《攻壳机动队》（日本动画）与《银翼杀手》（Blade Runner），以及近年一些科幻荷里活大制作，如漫威《奇异博士》（Doctor Strange）、 《变型金刚》、《环太平洋》等，均有以香港的城市景象作为背景。

“（外国作品中的）香港是一个龙蛇混集的地方，有一点无政府、地下社会的状态，就是一个放大版的‘九龙城寨’。因此她有很多可能性，（电影中的）主角往往能在香港找到隐世高人或神秘工具。”江记笑言。

在香港市中心，光鲜亮丽的玻璃幕墙大厦与残破陈旧的旧式建筑并存，既有充满未来感的维港高楼，也有密不透风的唐楼、霓虹招牌、竹棚架、贴着民居低飞的民航机……挤逼、多彩而压抑的城市空间，体现出资本主义极致的反差与张力。

图片版权 Getty Images Image caption 好莱坞真人版《攻壳机动队》中的仿香港市井场景。

然而以一个充满异域色彩的城市作为故事背景，与以这个城市作为描绘的对象，创作意念上大有不同。“由香港的人创作一个作品给这个城市，我觉得很浪漫，”江康泉说：“我们对这个城市有很多想法，是其他作品没有出现过的。”

以残破唐楼为象征的昔日香港市井风貌，经常出现在外国作品当中，已成为世界对香港的“刻板印象”。江记认为，打破他者想像中对香港的既定印象，重新演绎这些刻板元素，当中有很大的可塑性。

象征香港的极限色彩

“我很好奇，怎样的色彩体系可以代表香港。”

团队目前推出了两条动画短片作为先导，具冲击力的风格、鲜明的色彩运用广受好评。这套风格承袭自江记一直以来的漫画作品，江记就曾同这样的笔触为英国乐队《Blur》绘制专辑漫画。

大红大绿的色调，充满香港传统市井风格：“粤剧、神功戏、纸扎（纸制殡葬品）与庙宇…我很沉迷那样的用色。”

图片版权 Dragon's Delusion

江记解释，虽然这套源自香港民俗文化、将饱和度推向极限的“大红大绿”色彩，骤眼看会令不少人觉得“土”，但它同时也是香港社会集体情绪的写照。

“这么丰富、‘爆’的颜色……不是一种享受（enjoyment），而是觉得没有时间、每一下都要去到最尽。”

“（这个城市的人）总是很急，要囤积财富、要将能量以最快最短的时间激发出来，好像不这样就再也没有机会，”江记形容：“要立即、很快做到最爆、最多，是一种对生命的不安与压迫。”

香港《离骚》

为什么一个讲述屈原弹结他、楚王制作机械人、秦始皇活在氧气罩内的科幻故事，要放在六十年代的香港发生？

图片版权 Dragon's Delusion

他形容，战后香港既由殖民政府统治，又有国、共势力暗中活动，那种“七国咁乱”的状态，恍如一个世界的缩影；而香港从渔村、转口港、海外华人基地、中国大陆难民收容地、工业城市到金融都会，历史发展每数十年就有极大变动，每一代人眼中的香港都不一样。

“香港的历史感很薄弱，没有纵线；但从横面去睇，同时之间连系着很多不同事物，完全没关系的东西也可以放在一起，就像香港的茶餐厅，”江记笑说。

“这作品的一个主题，是将最疯狂的事情拼贴在一起，完全不理会任何边界：在视觉上，日与夜、人与机械人、生与死都难以分辨，历史、时空的边界亦是模糊的：没有人问过我，为什么屈原要弹结他？”

“在香港这个城市，可以放下逻辑、将事情或人物汇聚一起，这种结合充满生命力，”江记说：“非常迷人。”

图片版权 Dragon's Delusion

片名《离骚幻觉》，取自屈原最著名的楚辞《离骚》，一部充满色彩与想像、意念天马行空的文学作品；与此同时，屈原在辞中的叩问，也与当下香港的集体情绪呼应。

历史上的屈原与楚怀王青梅竹马，面对秦军压境，屈原主张抗秦，楚怀王却受秦国使节影响，最终被诱至秦国，扣留至死。

“屈原深爱他属于的地方（楚国），但那个地方却变得非常陌生…他所坚持的信念不能实现。”江记说：“这种压抑，也是令我对他感兴趣的原因。”

华语世界的动画前景

江记相信，华语动画未来在国际市场上，可参考欧洲的定位：“在美国与日本主导的动画市场当中，欧洲的制作规模比不上，但仍占重要一席，靠的是他们自己的风格、在视觉艺术上新突破。”

“观众口味没有国界，欧洲人也会cosplay《火影忍者》，类型才是观众群的边界。我们要做的就是找到喜欢这个类型的观众。”

图片版权 Dragon's Delusion

近年，在本地市场庞大的中国大陆，动画产业发展蓬勃：根据上月发布的《中国动画电影发展报告》，2017年国产动画上映新片有30部，观影人次达4006.8万。

而在市场较小的台湾，近年长篇的制作量也在增加，一些长篇如《小猫巴克里》及《幸福路上》，则以浓厚的台湾本地文化气息获国际影展及奖项肯定，其中《幸福路上》更获颁东京国际动画节的最佳长片奖。

对比两岸动画发展复兴，香港近年虽时有听闻动画短片在海外获奖（《离骚幻觉》先导“汨罗篇”也在日本“DigiCon6 Asia大赏”获颁“评审特别奖”），但动画产业却未有发展起来，上一部被大众记住的香港动画长篇已是十多年前的“麦兜”。

江记强调，每年香港都有很多动画制作人材毕业，他们的毕业作品在国际上也获得认可，但产业、市场却未能跟上。他探索过商业、资助等渠道，发现都不能支撑一部动画长片的制作经费，于是发起众筹行动，希望能够引起更多人对香港本土动画的好奇，拓展香港动画发展的空间。

而以独特风格挂帅的发展模式，最重要的莫过于反照自身，琢磨出属于自己的特色与灵魂。

图片版权 Dragon's Delusion

在江记眼中，香港不仅仅是一个摩天大厦与贫穷旧屋混集、视觉元素有趣的“背景”；在九龙城寨式的刻板想像以外，这个城市的时代精神，是他人无法代言的。

“刚才我说，香港的文化里有很大的焦虑；但新一代人多了一份理念，与上一代人不同，”江记说：“这一代人正在尝试用人生价值上一些美好的想像，去抗衡那份焦虑。”

“这是其他人的作品很少见到的⋯⋯而我觉得很值得去讲。”