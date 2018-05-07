中美“政治正确”口水战 双方强硬措辞的背后

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中美结束贸易谈判数天后，双方再爆发口水战，这次争论的焦点是国际航空公司：中国官方早前据报向包括美国的外国航空公司发出通知，要求它们改变对香港、澳门和台湾政治地位的描述，也要明确地写出它们都是中国的一部份。

这份通知引起美国白宫强烈反弹。白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在周六（5月5 日）发出声明，批评中国的要求是“奥维尔式的胡说八道”。中国随即回击，指在华经营的美国公司应该遵守中国的法律。

这场中美口水战的战场也延伸到中国社交网站，许多支持中方立场的网友质问：为甚么中国电信巨头中兴早前被指违反美国对伊朗的制裁后被罚，但美国的公司却不用遵守中国法律。

有专家向BBC中文指出，这件事情反映出中美之间不论是政府还是民间，都有十分不同的价值观。

发生了甚么事？

事情起源于美国白宫发表的声明，指中国民航局在4月25日，向包括美国在内的多家外国航空公司发出通知，要求这些公司在网站和宣传资料中，要使用美方所称的“符合中国共产党标准”的方式称呼这些地方。

同一天，美国《华盛顿邮报》记者罗金（Josh Rogin）上载了他所称获得的这个通知的复本。这个声称由"中国民用航空局综合司"发给美国联合航空公司的文件指，美联航把香港、澳门和台湾"错误列为国家"。信件内容也要求联合航空公司不可把“中国”、“香港”和“台湾”并列，并指如果航空公司需要区分地区，应该称中国大陆和台湾的目的地分别称为“中国航点”和“中国台湾（地区）航点”。

信件最后要求联合航空在信件发出起30天内完成整改并提交整改报告，否则会将情况转交中国国家网络讯息安全办公室等执法部门采取处罚措施。BBC中文无法独立核实该文件的真伪。

美国白宫发表的声明批评，这些说法都是“奥威尔式的胡说”，是中国共产党尝试把自己的政治想法“强加于美国公民和私人公司”，也说这是中国尝试把自己国内的“政治审查和政治正确"输出到世界其他地方，美国会“抵抗”这个风潮。

中国外交部则在周日（5月6日）发表声明回应，引述发言人耿爽指无论美国说甚么话，都不能改变世上只有一个中国，而香港、澳门和台湾都是中国组成部份的“客观事实”。中国外交部的声明又指，在中国经营的外国公司应当尊重中国的主权和领土完整。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @CGTNOfficial Chinese foreign ministry on US attack on Beijing's airline websites demand: Foreign companies operating in China should respect its territorial integrity, abide by its laws and regulations, and respect the Chinese people’s national sentiments https://t.co/638VGVhXM2 — CGTN (@CGTNOfficial) 2018年5月6日

战场延至微博

美国驻华大使馆周一（5月7日）在中国社交平台微博上，发出白宫周六声明的中文译本，七小时内已经引来差不多三万条回复，大部份都支持中国官方立场。其中，有网民指在华公司应该遵守中国的法律，“不愿意做生意滚出吧”，这条评论在六小时内，获得将近8000名其他网友“赞好”。

有网友也指出，美国商务部上月禁止美国公司向中国电信巨头中兴出售电子零部件，原因就是因为中兴违反了美国对伊朗的制裁，质问现在“为甚么美国航空公司不能遵守中国法律”。

图片版权 WEIBO Image caption 美国驻华大使馆周一（5月7日）在中国社交平台微博上，发出白宫周六声明的中文译本美国驻华大使馆周一（5月7日）在中国社交平台微博上，发出白宫周六声明的中文译本（微博截图）。

还有网友认为，“这不是政治正确,这是一个中国原则；当年中美联合公报的条约请遵守，如果你们单方面违背当年的公报，可视为违约"。另一位网友指出，“这个可不是政党的问题，是国家层面的问题吧。换其他人一样都会禁止有分裂一个国家言辞行为的发生。美国政治正确强加给世界的还少吗？不合美式民主的主权国家不是制裁就是推翻，很随意的吧？”

但众多评论中，不难找到一些支持美国立场的评论。有网友留言指自己“喜欢美方的强硬"，也有人讽刺说，中方应该将国内对脸书、推特等西方社交平台解封，让中国网民去占领西方的“舆论阵地”。

也有人认为，大使馆的帖子就是向中国青年暗示，要他们读英国作家乔治‧奥维尔（George Orwell）的小说《1984》，并补充说，所有生在中国的人“都应该读一读”这本书。

为甚么美国反应这样激烈？

美国白宫对中国民航局的反应，专家有不同的解读。中国学者胡星斗接受BBC中文采访时说，他认为事件显示了中美价值观之间的分歧。

他举例说，美国有很多如关岛等海外属地，但美方都没有要强行在关岛的名字前加上“美国"两个字，因为“它认为民间怎样表达，这是民间的一种权利”。他补充说，无论用哪种方法去表达，“它并不能改变关岛属于美国的一个事实。”

他认为，中国要求外国航空公司在港澳台的名字必须加注“中国”两个字，显示了中国的主权意识比较强烈，而且这符合中国官方的“一贯思维”，要求民间“必须与政府保持一致”。

香港浸会大学经济系副教授巫伯雄接受BBC中文采访时说，他认为美国的反应这样强硬是因为它过往“占据了道德高地”，习惯把自己的价值观加诸在其他国家身上，而这次反过去被中方把自己的价值观套用在自己身上，“所以反应如此之大”。

台湾中华经济研究院世界贸易组织及区域经济整合中心副执行长李淳接受BBC中文采访时说，中美对这个事情的分歧与早前两方的贸易谈判本身没有直接关连性，但时间上的吻合性把这两件事情变得有关系。他认为美方要透过白宫的声明发出讯息，表达出它对中国的不满是“全面性的”。他说，美方这种不满除了中国在经济方面向中国国内企业的各种补助，还不满中国政府高度介入私人企业的情况，“包含限制美国私人公司可以做甚么，不可以做甚么”。

他留意到，中国在过往数年也曾经作出类似的表态，但美国总统特朗普这次选择明确地发声，而且措辞强硬，“这显示特朗普政府对待中国的方式有很大的改变。”

美国白宫发表声明的同一天（5月5日），中国国务委员杨洁箎和美国国国务卿蓬佩奥通电话，杨洁箎在通话期间指中美两国应加强交流，也要尊重彼此的“核心利益和重大关切”。路透社分析，目前还不清楚两人是否在白宫发表声明后才通电话。

李淳认为，如果白宫在两人通电话后才发出声明，那显示特朗普有意向中方表示“美国的核心利益也很多”，包含了不得干预私人市场、对言论自由的保护等。

中国“软实力”的崛起

中国官方此前，已多次向一些作出不乎合中国官方政治表述要求的公司施压。

跨国酒店公司万豪集团在今年一月发出的会员邮件中，把香港、澳门、台湾和西藏列为国家，引来中方调查。万豪后来公开道歉，在它的官方微博帐号上表示它"尊重中国的主权和领土完整”。而2016年，法国化妆品牌兰蔻（Lancôme）香港分公司取消邀请香港歌手何韵诗演唱。何韵诗曾积极参与2014年“雨伞运动”，并在社交网络上传与达赖喇嘛合照。

李淳认为，这是中国运用自己“软实力"的某种表现，利用自己的市场地位来强迫其他国家按自己的意义行事。巫伯雄也认为，随着中国在经济、军事和政治上的实力增加，它会开始把自己的主张扩散到其他地方。“这是必然的。”

胡星斗说，他认为国际社会不会因为这些民间个别的观点而改变官方立场。他举例说，美国加州和夏威夷，以至日本琉球都有独立运动，当地媒体也有报道这些事情，甚至有出版书籍讲琉球的独立运动，但它们都不改变加州和夏威夷属于美国，和琉球属于日本的现实。

“所以我个人认为，中国方面也没有必要太在意西方的民间怎样说。”