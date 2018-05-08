图片版权 The First Intermediate Peple's Court of Tianjin Image caption 孙政才案一审宣判现场

前重庆市委书记、中央政治局委员孙政才周二（5月8日）因受贿罪被天津市第一中级人民法院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。孙政才当庭表示，接受判决，不上诉。

新华社称，2002年至2017年，孙政才在担任农业部部长、中共吉林省委书记、中央政治局委员、重庆市委书记等职务期间，利用职务便利，为单位和个人在工程中标、项目审批、企业经营及职务提拔调整等方面提供帮助，非法收受他人财物折合人民币共1.7亿余元。

在中国央视的一段视频报道中，孙政才说：“我真诚地认罪悔罪，接受法院的判决，不上诉，我将认真地接受改造”。

天津市第一中级人民法院指，孙政才主动交代办案机关未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，因此从轻处罚。

图片版权 Weibo Image caption 孙政才在天津市第一中级人民法院受审

庭审时“心服口服”

今年4月12日，孙政才案在天津市第一中级人民法院一审审理。天津市第一中级人民法院对庭审进行了微博直播。

天津市人民检察院第一分院指控，孙政才在2002年至2017年间，利用职务上的便利，非法收受他人财物折合人民币1.7亿余元。

法院发布的消息称，孙政才对指控的事实和罪名均没有异议，并在最后陈述阶段表示认罪悔罪。

“我严重违纪违法，受到法律的庄严审判，我是咎由自取、罪有应得，我心服口服。我真诚地认罪悔罪，我真诚地服从法院的判决。”孙政才说。

图片版权 WEIBO Image caption 孙政才案审理时，证人出庭作证

庭审结束后，法庭宣布择期宣判。

《人民日报》评论称，孙政才案的查处证明，“每一个环节都坚持依纪依法处理，也再次向外界传递出一个鲜明的信号：党纪国法面前绝不存在特殊党员”。

《重庆日报》4月10日的文章则表示：“孙政才和薄熙来把对党忠诚当成口号喊，把权力当成谋私工具，最终落到如此下场，完全是咎由自取、罪有应得！”

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“阴谋篡党夺权”

孙政才出生于1963年，他在2012年当选第十八届中央政治局委员，成为政治局中少有的“60后”之一，许多人将其视为中共第六代领导人候选人。

但是，2017年2月，中共中央巡视组向重庆市委反馈巡视情况时称，重庆清除“薄、王”思想遗毒不彻底，给孙政才的仕途蒙上阴影。

同年7月15日，孙政才不再担任重庆市委书记，由前贵州省委书记陈敏尔接任，官方通报中也未提到孙政才是否还有其他任用。十几天后，官媒确认，孙政才涉嫌严重违纪，中纪委已经对其立案审查。

孙政才落马后，现任重庆市委书记陈敏尔表示，查处孙政才“为我们党消除了政治隐患，也为重庆消除了政治生态污染源”，重庆要“全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和‘薄、王’思想遗毒”。

多家媒体报道，去年10月中共召开十九大时，证监会主席刘士余指控孙政才“阴谋篡党夺权”。

刘士余说：“习近平为核心的党中央，着力解决了威胁党的执政基础和执政能力的腐败问题，特别是查处了薄熙来、周永康、令计划、徐才厚、郭伯雄、孙政才。这些人在党内位高权重，既巨贪又巨腐、又阴谋篡党夺权。这些案件确实是令人不寒而栗，触目惊心。”