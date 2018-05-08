金正恩"特金会"前突访华 中朝到底要什么

图片版权 Reuters Image caption 中国官方通讯社新华社的报道说，在为期两天的访问中，中朝两国领导人还谈及了朝鲜半岛局势。

就在其首次访华仅40多天后，朝鲜领导人金正恩周一（7日）再次抵达中国，与习近平会面。中国官方新华社报道说，在为期两天的访问中，两国领导人还谈及朝鲜半岛局势。

"实现朝鲜半岛无核化是朝方始终如一的明确立场。只要有关方面消除对朝敌视政策和安全威胁，朝方没有必要拥核，无核化是可以实现的，"新华社引述金正恩写道，他还感谢中方在实现半岛无核化中所做出的"重要贡献"。

就在"习金会"新闻发出后，美国总统特朗普在推特上说，他将于美东时间周二早晨8：30分与"友人"习近平通电话。他说，除了会谈及贸易问题外，他也将与习近平讨论朝鲜问题。

图片版权 Twitter Image caption 特朗普说将于习近平谈及朝鲜

"双方重大利益合拍"

两个月内的第二次"习金会"正值中国国务院总理李克强周三（9日）赴东京与日韩两国领导人举行会谈前夕。此次三边会谈也将谈及朝鲜半岛无核化的问题。此前，金正恩也与韩国总统文再寅举行会谈；金正恩与美国总统特朗普的会面也将于近期举行。

值得注意的是，中朝两国官方媒体都对此次会谈进行正面评价，并重提"新时代中朝关系"。尽管金正恩与习近平仅见面两次，但朝鲜方面表示，中朝关系已经达到了"制高点"。新华社则引述习近平的话，赞赏金正恩对中朝两党两国关系的"高度重视"，并"予以高度评价"。

分析人士指出，在中朝两国领导人3月的会面后，北京和平壤发现各自重大利益合拍，因此希望改善双边关系，增强政治互信。换言之，两国领导人都希望从朝鲜半岛正在发生的历史性变革中发现机会。

"对金正恩来说，他希望大力争取中国相当规模的经济帮助，包括减少对朝制裁，"中国人民大学国际关系教授时殷弘对BBC中文说，这也是他在与特朗普会谈前"忐忑不安"的表现。

时殷弘还指出，就目前朝鲜局势来看，朝美两国目前正扮演着决定性的角色，引发中国的担忧。"中国希望以近乎核心的身份介入半岛正在与即将发生的变化，并参与主导该变化。"

你的器材不支持播放多媒体材料 上月，文在寅在军事分界线亲自迎接金正恩。

中国的底线？

习近平在与金正恩的会面中，还赞扬了朝鲜"发展经济、改善民生的高度重视和维护地区和平稳定的坚定意志，"并表示中国"支持朝方战略重心转向经济建设，支持朝鲜同志走符合本国国情的发展道路。"

《纽约时报》在上周中国外长王毅访问朝鲜时报道说，中国已经开始试图放松一些经济限制措施，朝鲜工人已经通过短期签证返回中国。该报还引述一些商人的估计称，中朝两国的双边贸易将在不久后会出现增长。

时殷弘表示，中国减少对朝鲜的制裁“是不可避免的趋势”。但尽管中朝关系已经出现改善迹象，中国仍有其底线，即中国不能因为朝鲜毁坏其与美国与韩国的关系。