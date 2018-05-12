BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

这是2018年的第19周。过去一星期，中美之间展开的首轮贸易谈判被一些媒体形容为“不欢而散”，这当中释放什么样的信号？马来西亚大选尘埃落定，但是在选举之前，BBC记者却发现这个国家的大批年轻人并不愿意投票；中国人从小听到大的马克思先生200岁了，他的一生为了你做了哪五件事，值得我们铭记。美国德州的刑事司法部前发言人在亲眼见证了300名死囚的处决过程之后决定离职，她与BBC分享了箇中的深刻体会；北大校长林建华在120周年校庆致辞时念错字，事件发酵之后，议论也从校长的语文常识上升到了对质疑精神的理解。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你逐一回顾。

1. 中美首轮贸易谈判“不欢而散”背后的困境

图片版权 Getty Images Image caption 中国副总理刘鹤（右）是中美贸易谈判当中的中国代表。

美国财政部长姆努钦率团访问中国，就贸易不均衡、知识产权、合资技术和合资企业的问题，展开贸易对话。大国之间的贸易谈判总是不易。至少中国并不期望在一次谈判当中就解决所有问题。事实上，美国扔出的恰恰是中国最不愿接受的条件，而且还进一步加码，从减少1000亿美元提高到减少2000亿美元。中国舆论和一些媒体将其解读为“奇耻大辱”、“不欢而散”和“打脸”。

2. 从巫族到华族，那些不欲投票的大马青年

图片版权 AFP Image caption 马来西亚人口结构中，年轻人本身就占了颇大比例。

在马来西亚大选如火如荼之际，人们本期待“千禧世代”（millennials）成为最具影响力的选民群体，然而事实却是，大批年轻人根本没有做选民登记。BBC尝试问问数据，以及年轻人本身，试图了解当中的原因——他们到底有多了解自己的力量，还是已经漠不关心？

3. 马克思是对的：他为你做过的五件事

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中国人从小就听说的马克思200岁了，而你对他的真正贡献又有多了解？大多数对20世纪历史略有了解的人可能都同意，马克思的革命学说给世界带来巨大冲击。他的“主义”被挪用，成为寻求社会变革的旗帜，引发许多灾难性后果。但是他也有人性的一面，他的一些理论确实多少令世界更美好。

4. 目击300次死囚行刑后，我离职了

图片版权 Getty Images Image caption 毒针注射的行刑室

德克萨斯州是美国少数几个仍然执行死刑的州份，而这里的前司法部发言人自2000年以来已经亲眼见证过近300名死囚的处决过程。在BBC的访问中，米歇尔‧莱昂斯（Michelle Lyons）分享了当中的感受，心仪这样的一项工作职责超乎想象的难度。

5. 质疑拒绝被质疑的北大校长是进步的质疑吗？

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北京大学近期迎来建校120周年校庆，但却因校长林建华在演讲中念错字而走进舆论漩涡。许多人无法接受念错字的校长，而林建华后来向学生发表的道歉信也未能平息争议。议论从校长的语文常识上升到了对质疑精神的扼杀企图。