避免惹恼大陆 台陆委会称不会邀请博尔顿

Image caption 张天钦在接受BBC采访时表示，蔡英文不会改变两岸政策。

台湾陆委会副主委在回应外界揣测美国国家安全顾问博尔顿6月是否访台时说，台北方面不会邀请博尔顿到访，因为这样会惹恼中国大陆。

"我不清楚博尔顿是否会来台，目前的讯息还不明确，但我不认为博尔顿今年6月会来台，"张天钦在本周接受BBC记者卡罗兰·贝利（Caroline Bayley）采访时表示。

"原因或许很简单：即便中国大陆给了我们很大压力，但我们的总统还是希望向中方释放善意，不愿惹麻烦。"

多家媒体此前报道说，在华盛顿通过《台湾旅行法》后，特朗普的新国家安全顾问博尔顿将于6月赴台，出席美国在台协会（AIT）新馆的开幕。

但张天钦对BBC表示，若台北邀请博尔顿来台，那会对中国大陆释放出一个很强烈的信号，即台湾与美国关系比之前更近一步，而蔡英文不想释放这种信号。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 此前有媒体报道说，美国国家安全顾问博尔顿可能在6月访台。

"九二共识"

自蔡英文上任以来，两岸关系持续紧张。中方因蔡政府不承认"九二共识"切断多个与台北沟通渠道，并通过缩小台湾的国际空间来给台北施压。上周，台湾长期的邦交国多米尼加共和国决定与台湾断交，转向北京政府。

张天钦回应道，中国通过这种做法对台湾施压已经有多年，近年来更是通过"一带一路"中的基建投资，让参与国家遵循"一个中国"，而台湾不遵循这样的政策。

"我不认为（蔡英文会改变目前的两岸政策），因为我们的总统是支持民进党的选民选出来的。民进党认为中华民国是独立国家，任何对此的改变需要经过台湾人民的同意。"

图片版权 Reuters Image caption 蔡英文4月表示，只要不预设政治前提且在对等原则下，"乐见与对岸领导人见面"

那"习蔡会"还有可能吗？

在南北韩领导人4月会面后，蔡英文政府也向北京伸出"橄榄枝"。她在4月27日表示，只要不预设政治前提且在对等原则下，"乐见与对岸领导人见面"，台湾"也希望这是一个走向区域更稳定发展的一步"。

"只要没有设政治前提，而且在对等原则之下，我相信没有一个任何的台湾的总统会拒绝，甚至于我们也乐见可以与对岸的领导人见面，"蔡英文说。

"如果南北韩领导人可以坐下来谈……或许随着社会和外部的压力，双方也会决定坐下来谈，"张天钦对BBC表示。