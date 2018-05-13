图片版权 Mango TV Image caption 湖南卫视旗下芒果TV视频网站给彩虹旗打了马赛克

当你在家里看电视时，通常不会想到播出会突然中断。但这正成为中国观众习以为常的事情。

在转播2018年欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）第一场半决赛时，湖南卫视旗下芒果TV视频网站编辑了录像画面。他们给彩虹旗打了马赛克，删掉了一些表演者的片段。

BBC国际媒体观察部凯丽·艾伦（Kerry Allen）分析说，爱尔兰歌手奥肖内西（Ryan O'Shaughnessy）的表演未被播出，可能与表演中两名男舞者演绎了同性爱情故事有关。

与此同时，一名阿尔巴尼亚参赛者的片段也被删除。一些表演者身上有纹身。

这次审查导致欧洲广播联盟取消了芒果TV对该节目第二场半决赛和决赛的转播权。

有中国社交媒体用户称这是“重大倒退”，并批评芒果TV向当局的审查压力屈服。但是，中国的监管机构如何决定什么内容被审查？被审查的事件常见吗？

中国如何管控电视？

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中国所有的电视台都受到党和政府的严格监管和审查。中国国内的节目通常必须提前两个月向当地监管机构提交文件，以得到官方许可。对于外国的电视节目，这个过程可能需要更长时间。

包括BBC国际台在内的国际频道通常只能在中国境内的豪华酒店等特定场所观看。即便在这些地方，内容敏感的直播画面突然中断也并不罕见，观众们只能望着一片漆黑的荧幕。

什么内容会被审查？

中国电视审查大致分为两类，一种是给敏感的画面打马赛克，还有一种是完全黑屏。

直播画面通常比起现场画面稍有延迟，给标志打马赛克是很常见的做法。过去，电视台给一些无伤大雅或高度政治化的内容打马赛克后遭到抨击。

2月份，湖南卫视曾因将中韩男子组合EXO韩国成员的脸部打马赛克而被批评。因韩国部署"萨德"导弹防御系统导致中国与韩国关系紧张，中国政府对有韩国内容的节目加以限制。

图片版权 CCTV-13 Image caption 中国电视台经常给台湾青天白日旗打马赛克

但是中国的粉丝认为，给中韩男子组合EXO中韩国成员的脸部打马赛克过分了。

中国的电视台也曾因给台湾青天白日旗打马赛克而多次遭批，打马赛克的原因是中国不认可台湾是一个独立的国家，北京认为青天白日旗违反“一个中国”原则。

完全封锁国际电视报道在中国也很普遍。尽管能够看到国际频道，但是一些违背中国官方口径的报道被完全封禁。

图片版权 Getty Images Image caption 雨伞是“占领中环”运动的标志之一。

中国经常对涉及香港政治的报道进行审查，并且屏蔽了2014年香港“占领中环”运动的所有画面，封杀支持港独的声音。

中国也屏蔽一些官方否认或认为敏感的国内事件报道，如1989年“六四事件”，涉及"六四事件"的相关画面和报道都可能被屏蔽。

电视明星会自我审查吗？

许多中国明星担心，如果他们着装不合适，他们可能会被禁止上电视，职业生涯也会受影响。

去年11月份，美国歌手凯蒂·佩里（Katy Perry）因签证被拒无法到中国参加维多利亚的秘密时尚秀表演。分析人士怀疑，这是因为她在2015年出席台湾演唱会时穿着太阳花裙，而太阳花裙被视为支持反对台湾签署海峡两岸服贸协议的“太阳花学运”，这可能被解读为支持台湾独立。

图片版权 Getty Images Image caption 中国足球运动员张琳芃身上有大面积纹身

中国近来亦开始打击纹身艺人。今年1月，中国国家新闻出版广电总局宣传司司长高长力明确要求，节目中不用纹身艺人、嘻哈文化、亚文化（非主流文化）和丧文化（颓废文化）内容。

中国内地有纹身的体育明星据报被要求在电视播放的比赛中遮盖自己的手臂和腿，演员在接受采访时也会遮盖。

《环球时报》怀疑，在欧洲歌唱大赛中，阿尔巴尼亚参赛选手布什佩帕（Eugent Bushpepa）的片段被芒果TV删除是因为他身上有大面积的纹身。

审查在增多吗？

中国内地对广播媒体、纸质出版物和网络内容的审查已经越来越普遍。

而内地与港台独立活动人士之间日益紧张的关系意味着北京将加大监管，淡化任何内部争议，继续审查历史争议内容。

图片版权 Entertainment One UK Ltd Image caption 卡通形象"小猪佩奇"也受到审查

由于越来越多人通过互联网观看电视，甚至在网上播出自己的内容，中国当局的监管也从电视扩展到了数字平台。直播应用程序的流行让政府不安，他们想要绝对控制播出的任何内容。

然而，被封杀的内容在不断增多，中国社交媒体用户对此感到不满。

早前，卡通形象“小猪佩奇”（Peppa Pig）也受到审查，舆论认为，这是由于“小猪佩奇”在中国衍生出来的特殊含义——“社会人”。