登顶珠峰的夏伯渝：双腿截肢，五次探索终圆梦

图片版权 AFP Image caption 夏伯渝在1975年攀登珠峰时双腿被冻伤。

第五次尝试登顶的前中国国家登山队队员夏伯渝最终戴着一双假肢登上了珠穆朗玛峰。北京时间5月14日10点41分，他成功登顶。这距离他第一次尝试攀登珠峰已过去43年。

“攀珠峰是我一生的爱好和梦想，” 他曾在接受采访时说。为了圆梦，即使遭遇截肢、癌症等突如其来的挫折，他仍然几十年如一日坚持高强度训练。

第一次登珠峰遭遇截肢

夏伯渝今年69岁，他在1974年入选中国国家登山队，1975年第一次挑战珠峰。

初次攀登，夏伯渝就遭到致命打击。他和队友到达8600米高度时天气突然变化，氧气耗尽，全体队员决定下撤。

下撤途中，一名队员不小心丢掉了睡袋。夏伯渝在队中被称为“火神爷”，不怕冷，他主动将睡袋让给了这名队员，自己没脱衣服和鞋在帐篷里躺了一晚上。第二天再脱鞋时，他发现脱不下来了，脚部严重冻伤。他后来被截肢。

回到北京后，他又得知父亲在他登山期间去世。

图片版权 AFP Image caption 夏伯渝

接连的打击一度让他情绪低落。

他接受新浪网采访时表示，给他带来转机的是一名日本专家的鼓励。这名日本专家对他说，如果装上假肢，他就能正常生活，甚至还可以登山。

夏伯渝开始回复训练。即使1996年他又被检查出淋巴癌，他仍然坚持登山、徒步。他对《成都商报》说，用假肢登山，只能用上肢保持平衡，而且容易打滑，需要比一般人多付出三分之一的体能。

为了保持体能，他每天都会坚持锻炼，“我每天早上5点起床开始力量训练，负重10公斤的沙袋练下蹲，10次，一次150个。引体向上，10个10组。俯卧撑，一次60个六组。仰卧起坐，一次40个六组。还有其他一些项目。”

四次失败后终于圆梦

初次攀登失败后，夏伯渝又于2014、2015和2016年先后三次向珠峰发起挑战，不过，山难、地震和极端天气阻碍了他的圆梦之旅。2016年，他在距离顶峰只有94米时因为暴风雪下撤。

今年5月，他再次尝试攀登珠峰。3月底，夏伯渝从北京飞往尼泊尔加德满都，开始在当地完善装备、调整状态。

北京时间周一（5月14日）10时41分，夏伯渝成功登顶珠，成为世界上第二位登顶珠峰的双腿截肢者。第一位登顶珠峰的双腿截肢者是新西兰人马克·英斯（Mark Inglis），他在2006年成功登顶。

图片版权 WEIBO Image caption 攀登珠峰途中的夏伯渝

登顶后，夏伯渝发微博致谢：“梦想终于实现。感谢大家一直以来的关心和支持！”

许多网友在微博上祝福他圆梦珠峰，致敬他不懈的努力。有网友说，“每个人都曾有个梦想，能否实现在于自己是否坚持努力”，“梦想和毅力面前，没有什么不可能！”

一名微博网友留言：“真正的勇士不仅能直面惨淡的人生，更是去改变悲惨的设定，让任何一种可能性降临，让人生活出特殊的精彩。”

但也有网友提醒，普通人应该量力而行，考虑到自己的个人体质，不要轻易效仿。