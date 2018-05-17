图片版权 NetEase Comics Image caption 《三皇斗战士》的主角是考古学家之子林烈

旗下拥有“金刚狼”、“绿巨人”等多名超级英雄的美国漫威漫画公司，近日首次推出中国超级英雄角色，力图在这个利润丰厚的市场吸引更多粉丝。

5月上旬，漫威与中国大型在线漫画平台——网易漫画——联手推出了《三皇斗战士》和《气旋》两部作品。

《三皇斗战士》的主角是考古学家之子林烈，他用一把古剑对抗想毁灭人类的反派蚩尤。《气旋》则塑造了女英雄雷绫，她是一名生活在东方之都的美女建筑设计师，但同时能控制气流，用自己的超能力守护这座城市。

目前，官方并未确定这些中国超级英雄会否与漫威世界中其他人物同框，但若仔细地看《三皇斗战士》，第一话中林烈的房间就出现了钢铁侠的面具图片。

漫威为什么要推出中国超级英雄？

去年，漫威宣布与网易合作，网易漫画引入了《钢铁侠》、《美国队长》、《奇异博士》等多部漫威漫画，他们还宣布将创造首批中国超级英雄。

图片版权 NetEase Comics Image caption 《气旋》主角、女英雄雷绫

漫威漫画主编司马博（C.B. Cebulski）早前接受法新社采访时说，中国的超级英雄将建立在中国文化和神话的基础上，但故事背景将设定在现代。

这两部漫画中，不仅超级英雄来自中国，编剧和画师也来自中国。《第一财经周刊》报道，司马博担任两部作品的监制，以保证中国英雄故事与漫威宇宙的统一性，但漫威在剧情和人物设定方面都给中国创作者足够的空间。

报道称，为了吸引中国观众，这两部漫画也与其他漫威作品有所不同：在叙事方面，更加关注普通人的成长，而不是个人英雄主义；在画风上则更偏向日本漫画风格。

漫威与网易合作并不奇怪。漫威在中国有着庞大的粉丝群体，最近《复仇者联盟3：无限战争》上映以来票房一路飘红，周二（16日）票房已经突破了15亿元人民币。

图片版权 NetEase Comics Image caption 《三皇斗战士》中出现了钢铁侠的面具图

《经济学人》企业网络总监康仕学（(Robert Koepp）对BBC表示：“这可以帮助漫威获取更多中国市场，迪士尼（漫威母公司）一定认为（中国）有巨大未开发的市场潜力。”

目前这些漫画只有中文版，并且只能在网易漫画观看。网易在一份声明中表示，这些中国超级英雄形象不仅仅是为了吸引中国观众，还希望促进漫威宇宙的多样性。

反响如何？

目前，《三皇斗战士》在网易漫画平台上的点击率已经超过976万；《气旋》的点击率也达到了787万。

有网友说：“我们终于有中国的超级英雄了。”还有人说，“也许有天他们能与复仇者联盟并肩作战。”

图片版权 NetEase Image caption 《气旋》中的一些其他人物也十分引人注目

虽然热度很高，但是不少漫画迷们吐槽这两部漫画的画风，“这画风看起来真的难受”，“挂着漫威之名的日式国漫……成分有点复杂……”

还有网友质疑这两部漫画质量不如其他漫威漫画，“和漫威那边光是作画的精细程度就差了一个程度……”一名微博用户写道。

在中国问答平台知乎上，也有网友认为，能看出《三皇斗战士》的作者在很尽力画好，“但估计是经验还欠缺一些，分镜、故事都不够流畅”。