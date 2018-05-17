港媒内地接连被打 外媒在华环境恶化

图片版权 Yuan Shanshan

近期，两则香港媒体记者在中国大陆采访遭不明人士殴打的新闻在社交媒体获得广泛关注，引发网络对中国日益收紧的采访环境的担忧。

4月，无国界记者组织(Reporters Without Borders) 发布的2018年世界新闻自由指数报告显示，中国的新闻自由指数维持在第176名，也就是全球倒数第五，排在中国之后的国家依次为叙利亚、土库曼斯坦、厄立特里亚、朝鲜。

暴力打人

5月16日，北京维权律师谢燕益因代理法轮功学员案件涉嫌违规，北京市律协惩戒委员会就此召开听证会。当日，多名境外记者跟随谢燕益夫妇赴听证会采访，但遭到多名警察暴力阻挠。

视频显示，香港Now TV 新闻台驻北京摄影记者徐骏铭在采访过程中被至少五名着制服及便衣的警察按倒在地，徐骏铭额头出血后被强行押上警车。

香港记者协会当日在脸书上发布致中联办的公开信称，徐骏铭持有由中国记协发出、中国官方认可的记者证，并且事发时充分配合现场公安查核证件的要求，但公安此后拒还他的证件。

被警察控制数小时、被要求签署悔过书后，徐骏铭才被释放。

图片版权 Yuan Shanshan Image caption Now TV新闻台徐骏铭被身穿制服人员及不明身份者按倒在地

就在4天前，512汶川地震十周年当日，香港有线电视新闻组记者陈浩晖在四川都江堰中学旧址准备采访之际，被两名自称“老百姓”的光头男子拖到一旁殴打，导致身体多处受伤。

事件在社交媒体发酵后，当地外宣办于当日下午带两名打人男子向陈浩晖道歉，并称打人是由于家人此前在地震中遇难，见陈拍照才打人，但随后，两名男子又改口称，“是我们邻居”，“我们只是受伤，没有（家人）遇难”。

管控升级

有线记者被打事件并未以两名男子的道歉而结束。此后，有脸书用户在群组上传一张陈浩晖面对镜头的视频截图，下方字幕为“说了支那两个字就被打”，称这是记者“被打真相”。下方有评论称如此记者被打实属活该。

此后，有线中国组在脸书发帖称，该帖文是“盗用及篡改本台新闻报道片段”，是“枉顾事实、恶意诋毁有线新闻声誉的做法”。BBC中文记者查看原片，发现陈浩晖并未说过此话。

16日晚，香港特首林郑月娥在回应两名香港记者内地采访被打时称，“对此感到遗憾”，并呼吁传媒到外地采访时要尊重和符合当地法规。有记者追问林郑为何只“遗憾”不“谴责”，林郑回应称，不一定要用“敌对式态度”才显示港府对事件的关心。

近年来，驻华外媒记者在中国大陆采访被追打的现象并不鲜见。敏感案件庭审当天，法庭外一早都会有大量警车及空巴士在路边等候。记者在庭外拍摄都会受阻，轻则推搡，重则被砸机器及追打。打人者一般都身着便衣，自称“普通老百姓”。

记者报警后，警察到达会先查验记者的护照、记者证，这一过程可能会超过半个小时，有时记者甚至会被警察带至派出所盘问。期间，这些追打记者的“普通老百姓”并不会得到问询或处理。

1月30日，北京驻华外国记者协会(FCCC)发布了2017年在华工作环境报告。报告称，2017年，在受访的外国驻华记者中，超过40%的记者认为在华采访环境恶化，而2016年这一比例为29%。此外，在2017年前往新疆采访的受访记者中，73%的驻华记者被官员告知报道被禁止或限制，这一比例在2016年仅为42%。