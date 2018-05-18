鸿茅药酒案：医生精神失常 中国警方再次跨省执法

在中国大陆引发广泛关注的内蒙古鸿茅药酒带警察跨省抓人事件又有新进展。5月17日下午，当事人谭秦东的妻子在微博发布谭的个人声明，向鸿茅药酒道歉。

2017年12月19日，广东医生谭秦东发布题为《中国神酒“鸿毛药酒”，来自天堂的毒药》的文章，称“中国神酒，只要每天一瓶，离天堂更近一点。”之后谭秦东遭到鸿茅药业起诉，并被内蒙古警方跨省拘捕。

鸿茅药酒是一个产自内蒙古自治区凉城县鸿茅镇的中药药酒，是一种甲类非处方药。鸿茅药酒是中国中央电视台2018年第一季度大陆地区电视广告的最大投放者，但外界对其宣称的疗效一直持怀疑态度。

4月17日，在媒体和舆论的持续关注下，被关押超过3个月的谭秦东被取保候审。出来后，谭对媒体称，“自由真好”。同日，新华社发表评论称，“跨省追捕要严格按程序、法规等操作，决不能任性行事”。

再次跨省讯问

5月17日，在被取保候审一个月后，谭秦东妻子刘璇在微博发布署名为谭秦东的个人声明。声明称，他本人在发帖时使用“毒药”做标题，主要是想用这种“抓眼球”的方式吸引读者，因此“考虑不周，缺乏严谨性”。该声明还称“希望鸿毛国药股份有限公司予以谅解”。

BBC中文记者拨打刘璇手机无法接通，但手机语音提示“对方已启用来电提醒功能”。刘璇也未回复BBC中文记者的微信信息。

刘璇此前告诉中国媒体记者，5月11日，内蒙古警方再次到达广州，对谭秦东进行了12个小时的讯问，随后谭出现精神异常，自言自语，说有人要杀他，要让他家破人亡。刘璇称不知道谭所言是否为真，因为谭在被讯问后，说这些话时已经出现了精神异常。

图片版权 Hu Dingfeng Image caption 取保候审走出看守所后，谭秦东说自己一度被吓得快要小便失禁。此事再次引发了对滥用警权的争议。

5月14日，刘璇发微博称，谭秦东出现自残、自言自语、以头撞墙等行为，并于5月11日住院治疗。5月15日，刘璇又发微博称，“由于种种原因，我已将上一篇关于谭秦东住院的微博删除，非常抱歉，敬请谅解！ ”

刘璇称，谭秦东从内蒙看守所出来后，精神状态就一直不好，在心理医生干预下，秦的状态有所好转。熟料内蒙警方再次跨省讯问，令谭秦东精神彻底崩溃。

律师说法

谭秦东目前的状态是取保候审，但取保候审并不代表办案机关认为无罪，谭仍存在被逮捕或判刑的可能性。只有检察机关作出不起诉决定，或者公安机关作出撤销案件决定，谭秦东才可以获得法律上的自由。

社交媒体上，网友纷纷对谭秦东道歉帖子是否属实表示怀疑。微博网友@生活必须冷静 称，谭秦东的诊断是应激性精神障碍，按道理说，是限制民事行为能力的病，那他的道歉声明是否是他的真实意思表示呢？

鸿茅药酒是一个产自内蒙古自治区凉城县鸿茅镇的中药药酒，现由内蒙古鸿茅国药股份有限公司（鸿茅国药）生产，是一种甲类非处方药。鸿茅药酒是中国中央电视台2018年第一季度大陆地区电视广告的最大投放者，但外界对其宣称的疗效一直持怀疑态度。

在谭秦东发布道歉声明后，鸿茅药酒于5月17日傍晚发布声明称，公司“接受谭秦东本人所做的致歉声明”，同时向公安局撤回报案并向法院撤回侵权诉讼。

浙江律师吴有水告诉BBC中文，即使嫌疑人和受害者达成谅解，也不存在“撤回报案”之说。“公诉案件一旦经侦察机关立案，就不可能根据报案人的意志，说撤回就撤回。”吴有水说。

谭秦东的代理律师胡定锋接受《新京报》采访时表示，谭秦东的文章部分内容引自公开报道，部分则是国家机关处罚截图，尽管标题采用相对情绪化的“毒药”字眼，但整体性质依然为科普文章，不应被认定为刑事犯罪。

“前往广东与谭秦东沟通的，并不是鸿毛药酒的工作人员，而是内蒙警方，这足以说明，内蒙警方就是代表鸿毛药酒前来沟通的。也就是说，谭秦东被刑事拘留一事完全是警方根据鸿毛药酒的策划来进行的。”吴有水说。