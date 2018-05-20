图片版权 Google/Digital Globe Image caption 中国轰炸机轰-6K据信降落在永兴岛

中国空军近日首次在南海争议岛礁区域进行轰炸机起降训练，引发周边国家对于国家安全的担忧和警告。

分析人士认为，中国将很快在南沙群岛争议岛礁进行类似的轰炸机起降训练。

美国方面警告，中国继续推进南海军事化将破坏地区稳定；而菲律宾前国家安全顾问则认为，中国的轰炸机威胁到了该国国家安全，菲应当对此提出外交抗议。

各方有何回应？

美国国防部发言人对路透社表示，美国已经注意到有关中国轰战机在南海争议岛礁起降的报道。

发言人罗根（Lt Col Christopher Logan）称，中国继续将南海争议岛礁军事化，会加剧紧张局势并且破坏该地区的稳定。

台湾中央社引述军事专家亓乐义称，中国此次训练是为了展示远距离联合战斗力，训练目的是针对东海和南海。

菲律宾则有分析人士表示，中国的轰炸机威胁到了该国国家安全。

图片版权 Xinhua Image caption 中国空军近日首次在南海争议岛礁区域进行轰炸机起降训练，引发周边国家对于国家安全的担忧和警告（资料照片）。

曾经担任菲律宾前国家安全顾问的高利兹（Roilo Golez）说，中国的轰炸机对菲律宾以及菲在该地区的盟友构成了明显威胁，菲国家安全委员会必须召开会议，评估国家安全威胁，讨论应采取的行动。

菲律宾多名议员周六对中国轰炸机的南海起降训练表示谴责，但菲律宾外交部对此仍然保持沉默。

悉尼大学美国研究中心研究员阿什利·唐山德（Ashley Townshend）在推特上表示，中国今年在南海扩展军事行动，包括地对空和巡航导弹、雷达干扰设备、军用运输机等，目前还在西沙群岛起降轰炸机，下一步可能就是在南沙群岛起降了。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BonnieGlaser Chinese H6-K bomber lands on Woody Island. I believe this is the first time a bomber has landed in the #SouthChinaSea. No doubt will soon land on an island in Spratlys since hangers there are built to accommodate bombers. https://t.co/rtrsIMFs5u — Bonnie Glaser / 葛来仪 (@BonnieGlaser) 2018年5月18日

美国战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）资深研究员葛来仪（Bonnie Glaser）认同唐山德的看法。

"我认为这是轰炸机首次在南海降落，" 葛来仪在推特上说，"毫无疑问，它们很快将降落在南沙群岛岛礁，因为建设那里的飞机库就是为了容纳轰炸机。"

轰6-K飞去了哪里？

中国空军官方微博“空军发布”周五（5月18日）称，此次训练中，“师长郝建科驾轰-6K战机带头从南方某机场起飞，在既定空域完成对海上目标突击训练后，赴某岛礁机场进行起降训练”。

军方披露，此次训练是为提升“全疆域到达、全时空突击、全方位打击”能力，并引述军事专家王明亮称，训练“有利于提升应对海上方向各种安全威胁的实战能力，锤炼备战打仗本领”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @PDChina Chinese bombers including the H-6K conduct takeoff and landing training on an island reef at a southern sea area pic.twitter.com/ASY9tGhfAU — People's Daily,China (@PDChina) 2018年5月18日

中国空军微博和《人民日报》推特都发布了轰炸机飞行和在岛上降落的视频，但是都未披露轰炸机起降的具体位置。

美国智库怎么说？

美国智库“亚洲海事透明倡议”（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）指出，中国空军和《人民日报》的帖子显示，中国空军轰炸机是在西沙群岛（Paracel Islands，又称黄沙群岛或帕拉塞尔群岛）中的永兴岛（Woody Island）起降。

中国海南省三沙市人民政府的驻地就在永兴岛，但台湾和越南也宣称对永兴岛拥有主权。

“亚洲海事透明倡议”称，中国在南沙群岛（Spratly Islands，也称斯普拉特利群岛）的三大前哨基地永暑礁、美济礁和渚碧礁建造了巨大的飞机库，可容纳轰-6系列战机，也能满足加油等需求。

该智库还指出，轰-6的作战半径为将近1000海里，这意味着中国初级轰炸机从永兴岛起飞，作战范围能涵盖整个南海，几乎所有菲律宾国土都在其作战半径范围内。而轰-6K的作战半径为近1900海里，从永兴岛起飞的话，作战范围涵盖了东南亚所有地区。

“亚洲海事透明倡议”称，中国对南沙群岛的三大前哨基地的未来部署能将新加坡和印度尼西亚大部分地区置于中国低端轰炸机作战范围之内，而轰-6K则可以触及到澳大利亚北部地区或美国在关岛的防御设施。

澳大利亚战略政策研究所资深分析员戴维斯（Malcolm Davis）认为，中国如果在永暑礁、美济礁和渚碧礁部署轰-6K，将会把澳大利亚北部地区置于打击范围之内，其中包括澳大利亚空军在达尔文和汀德尔的基地。根据《加强空中合作倡议》的安排，美国空军也在使用这两个澳大利亚基地。