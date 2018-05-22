图片版权 CNS Image caption 这是嫦娥四号探月任务的第一步

中国发射了一枚新的卫星，将在未来用于帮助中国的太空探测器从月球背面登陆，而那是人类从地球上从未见过的月球表面。

中国国家航天局公布消息，北京时间周一（5月21日）5时28分，“鹊桥号”中继卫星在西昌卫星发射中心升空。这枚用中国古代神话牛郎织女相聚的“鹊桥”命名的卫星，将作为中国探月任务的第一步，其作用是为未来的嫦娥四号月球探测任务提供地月之间的中继通信。

它将在距离地球40多万公里（约30万英里）的轨道上运行，也是世界上第一枚在该轨道上运行的人造卫星。

“鹊桥”进入运行轨道之后，中国将计划向月球背面发送探测器。中国声称，这一任务将会在2018年底“择机实施”。

如果中国成功令探测器在月球背面登陆，将是人类第一次月球背面探索任务。1959年，苏联“月球3号”（Luna 3）太空船最早拍摄到月球背面的照片。九年之后的1968年，美国“阿波罗8号”太空船围绕月球飞行时，船舱里的宇航员是最早亲眼观察到月球背面的人类。

图片版权 NASA Image caption 月球有人类从地球上看不到的一面

至目前为止，人类尚未成功让太空探测器在月球背面登陆，主要原因是要从该位置与地球通信，在技术上无法实现。

而中继卫星将解决这一问题。它的作用就是帮助把从月球背面发出的信号转送回地球。

BBC记者麦笛文（Stephen McDonnell）从香港报道称，中国最终的计划，是希望在月球背面安置一台由荷兰制造的射电望远镜。这个无线电接收器将从那里探测来自更远星体的长波信号。

图片版权 CNS Image caption 中国近年一直着力发展空间探索技术，期望在2030年之前赶超美俄

中国的“嫦娥”太空任务

“鹊桥号”卫星是嫦娥四号太空任务的一部分，而这是中国的第四个探月任务。

嫦娥一号和嫦娥二号探测器分别在2007和2010年完成围绕月球的飞行任务；

2013年，嫦娥三号成功在月球表面登陆；

2014年，实验性的嫦娥五号T1飞行试验器发射，其返回舱围绕月球飞行并返回地球，显示了中国有能力将太空飞行器带回地球；

2019年，嫦娥五号将计划在月球表面登陆并带回岩石和土壤样本。

中国近年一直在发展雄心勃勃的空间探索技术，包括在明年建成自己的太空站。

中国希望自身的空间探索技术至2030年能追上俄罗斯与美国，但同时坚称，其发展太空技术完全是出于和平目的。

什么是月球的“暗面”？

图片版权 NSSDC Image caption 这是人类最早拍摄到的月球背面照片之一

月球背面通常也被称作月球的“暗面”，它是指从地球的方向看不到的月球表面。事实上，由于月球自转和围绕地球公转的周期一致，因此从地球上能够看到的月球表面一直是同一个面，月球的另一面从来无法从地球上观察到，人类在登月时也从未在背面登陆。

因为这样的“神秘”性，人们习惯将月球背面称作“暗”面，但它其实并非永远是“暗”的，它只不过是“背”向地球。