蔡英文执政两周年 维持或是僵持的两岸现状
台湾总统蔡英文就职满两周年，她选择在总统府内接受网络媒体专访。然而，在内政、外交与两岸关系都碰到瓶颈之际，此时这样的动作，是否能够真正回复当下的民意？
2016年的5月20日，台湾历经第三次政权交接，蔡英文正式成为中华民国总统。在就职演说中，蔡英文感性陈述"改革已经开始"，那时的她，背负着台湾人民69.9％的高声望。
网络直播回应民意
然而，就在两年后的5月20日，根据同一家民调机构所做的数字，蔡英文的声望滑落到了39.2％。不满度也从2016年5月的8.8％，到了2018年同期已经达到47.6％。昔日高声望的总统，如今也在走钢索。
而就在20日当天，蔡英文也罕见地结合台湾网络媒体，进行一场约36分钟的网络直播访问。访问当中，蔡英文以既有的平和语调，阐述两年来的内政改革，但对于这两年的外交挫折与两岸的冷冻，则并未提及。
网络直播下方，也提供网友留言做立即反馈。但许多网友都没给出正面意见，取而代之的，是"缺乏建设性的问题"、"宛如读稿机"、"这种直播其实没帮助"的辛辣评语。
台湾南华大学国际事务与企业学系副教授孙国祥，对于这样"另类的"就职周年演说感叹："520或是元旦，都是台湾政府很好包装自己言论的时机，因为对岸政府高官与学者也会看。但蔡英文是选择在总统府内看网友留言，而不是让专业的人向他发问"。
维持现状平衡松动？
这两年来，台湾无论在内政、外交或是两岸关系上，都面临了一种新型态的僵局。根据台湾民意基金会的调查，虽然这两年经济数字好转，但人民最不满意的仍在台湾经济成长。另外包括年金改革与劳动法修正等，都一定程度让蔡政府民意受到影响。
蔡政府在2016年时，对于两岸关系提倡"维持现状"，简而言之，就是在中华民国宪法架构，与两岸人民关系条例下进行互动。不过，这样的说法并未得到中方理睬，中方依旧坚持"九二共识下的一个中国原则"才是两岸交往基石。
于是乎，这两年两岸关系上的停滞，或多或少也影响蔡英文在内阁上的布局。外交部长与陆委会主委，由两年前外省背景外交体系的李大维与张小月，换成民进党台湾本土系的吴钊燮与陈明通。重要的行政院长位置，更由外省背景温和派的林全，换成"务实台独者"的赖清德。
然而，随着两岸的沟通完全停滞，蔡政府在执政满两年后，对于“维持现状”平衡点的维持，也是费煞苦心。师范大学政治所教授曲兆祥就坦言：“共产党是敌我矛盾相当清楚，在蔡英文还没上任前，就已定性她为“台独”份子。不像过去李登辉、陈水扁，大陆都有给段观察期”，判断将来蔡政府将会更严峻。
加上目前台湾政府亲美与亲日立场明确，在3月美方通过《台湾旅行法》与支援台湾国舰的方针后，某种程度也刺激中国大陆。曲兆祥说：“如果现在还是维持现状，那维持了什么现状？在某种程度上，都已与2016年的现状不同”。
维持到僵化的现状
蔡英文在直播中，虽不碰触任何敏感的两岸问题，而是另外发布四段小短片，其中一则再度讲述她心目中两岸关系。然而，论点依旧是老调重弹，蔡英文又表示将以"维持现状"作为两岸的政策主轴。
近来，中国大陆不断给予台湾外交重压。2年以来，台湾失去了圣多美普林西比、巴拿马与多米尼加（多明尼加）等三个邦交国，目前仅剩19邦交国。
而在军事方面，中国大陆不断增强力道，军机绕行台湾常态化已经是无法避免。陆方以"责任全在民进党当局"来合理化一切的军事行动，要求台湾当局承认所谓"九二共识"的一个中国原则。蔡政府说的"维持现状"，实际上面临着"现状僵化"危机。
曲兆祥则认为，如果民进党认为"九二共识"是国共两党间妥协的产物，那不如就自己在创造一个新的论述：”就如同柯文哲访问大陆时说的‘两岸一家亲’与‘四个互相’，两岸间还是有很多政治空间可以被创造“。
过往在90年代，两岸间也有秘史往来谈判。孙国祥则认为，台湾应该以对美日两国的方式，先用520或是元旦谈话，创造一个沟通契机：”如果说中共要九二共识，那我们可以就九二历史史实，去创造个新的政治对话空间“。
未来两年台湾仍是棋手？
蔡英文在4月接受电视访问时，曾表示很多人小看台湾，认为台湾不过是美日中的棋子。但她当时表示”我们自己也是棋手“，要懂得顺势操作。
孙国祥认为，未来两年台湾政府要当棋手，那就要好好利用元旦、520与双十国庆的时机"想办法包装"。藉由总统或是旁人提出一个论述，想办法在台面下运筹帷幄，"先创造管道、再化解僵局，最后才能真的变棋手"。
只是，现阶段两岸的症结点还是在于中方要以"九二共识"为前提，台方则希望"没有前提"两边可以对话。孙国祥认为这样就是两边一直在"互甩巴掌"，最后两岸关系依旧是国台办记者会与这次网路直播"各说各话"。
"如果台湾要当棋手，那就不能一直维持现状，下棋只有进一步或退一步，没有因为要维持棋盘现状而说PASS的，又不是打扑克牌"，孙国祥说。
曲兆祥则担心，这两年以来，台湾的筹码是愈来愈少，能够玩得招数与套路也不多。如果要与中共来往，还是要有个"务虚"的政治共识去与其过招。
然而，曲兆祥也认为，如果蔡英文能跳脱过往国民党政治格局，创造一个新的政治空间与中国大陆互动，那将会是名留青史。他认为，过往台湾只有带领经济起飞的蒋经国、与实施民主化的李登辉，可以被载入史册。
台湾年底同时将迎来地方大选，这两年的政绩与民意支持将直接影响民进党的选举结果。在维持现状的基调不变之虞，蔡政府能否参透外界局势的变化，年底选战的指标将是关键。