蔡英文执政两周年 维持或是僵持的两岸现状

图片版权 Reuters Image caption 台湾总统蔡英文就职满两周年。两年后，蔡英文的声望滑落到了39.2％。不满度也从2016年5月的8.8％，到了2018年同期已经达到47.6％。

台湾总统蔡英文就职满两周年，她选择在总统府内接受网络媒体专访。然而，在内政、外交与两岸关系都碰到瓶颈之际，此时这样的动作，是否能够真正回复当下的民意？

2016年的5月20日，台湾历经第三次政权交接，蔡英文正式成为中华民国总统。在就职演说中，蔡英文感性陈述"改革已经开始"，那时的她，背负着台湾人民69.9％的高声望。

网络直播回应民意

然而，就在两年后的5月20日，根据同一家民调机构所做的数字，蔡英文的声望滑落到了39.2％。不满度也从2016年5月的8.8％，到了2018年同期已经达到47.6％。昔日高声望的总统，如今也在走钢索。

而就在20日当天，蔡英文也罕见地结合台湾网络媒体，进行一场约36分钟的网络直播访问。访问当中，蔡英文以既有的平和语调，阐述两年来的内政改革，但对于这两年的外交挫折与两岸的冷冻，则并未提及。

网络直播下方，也提供网友留言做立即反馈。但许多网友都没给出正面意见，取而代之的，是"缺乏建设性的问题"、"宛如读稿机"、"这种直播其实没帮助"的辛辣评语。

台湾南华大学国际事务与企业学系副教授孙国祥，对于这样"另类的"就职周年演说感叹："520或是元旦，都是台湾政府很好包装自己言论的时机，因为对岸政府高官与学者也会看。但蔡英文是选择在总统府内看网友留言，而不是让专业的人向他发问"。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年就职典礼，蔡英文喊出两岸关系"维持现状"。

维持现状平衡松动？

这两年来，台湾无论在内政、外交或是两岸关系上，都面临了一种新型态的僵局。根据台湾民意基金会的调查，虽然这两年经济数字好转，但人民最不满意的仍在台湾经济成长。另外包括年金改革与劳动法修正等，都一定程度让蔡政府民意受到影响。

蔡政府在2016年时，对于两岸关系提倡"维持现状"，简而言之，就是在中华民国宪法架构，与两岸人民关系条例下进行互动。不过，这样的说法并未得到中方理睬，中方依旧坚持"九二共识下的一个中国原则"才是两岸交往基石。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年3月21日，蔡英文在高雄左营军港主持启动"潜舰国造"仪式，并登上海虎号潜艇视察。

于是乎，这两年两岸关系上的停滞，或多或少也影响蔡英文在内阁上的布局。外交部长与陆委会主委，由两年前外省背景外交体系的李大维与张小月，换成民进党台湾本土系的吴钊燮与陈明通。重要的行政院长位置，更由外省背景温和派的林全，换成"务实台独者"的赖清德。

然而，随着两岸的沟通完全停滞，蔡政府在执政满两年后，对于“维持现状”平衡点的维持，也是费煞苦心。师范大学政治所教授曲兆祥就坦言：“共产党是敌我矛盾相当清楚，在蔡英文还没上任前，就已定性她为“台独”份子。不像过去李登辉、陈水扁，大陆都有给段观察期”，判断将来蔡政府将会更严峻。

加上目前台湾政府亲美与亲日立场明确，在3月美方通过《台湾旅行法》与支援台湾国舰的方针后，某种程度也刺激中国大陆。曲兆祥说：“如果现在还是维持现状，那维持了什么现状？在某种程度上，都已与2016年的现状不同”。

维持到僵化的现状

蔡英文在直播中，虽不碰触任何敏感的两岸问题，而是另外发布四段小短片，其中一则再度讲述她心目中两岸关系。然而，论点依旧是老调重弹，蔡英文又表示将以"维持现状"作为两岸的政策主轴。

近来，中国大陆不断给予台湾外交重压。2年以来，台湾失去了圣多美普林西比、巴拿马与多米尼加（多明尼加）等三个邦交国，目前仅剩19邦交国。

而在军事方面，中国大陆不断增强力道，军机绕行台湾常态化已经是无法避免。陆方以"责任全在民进党当局"来合理化一切的军事行动，要求台湾当局承认所谓"九二共识"的一个中国原则。蔡政府说的"维持现状"，实际上面临着"现状僵化"危机。

图片版权 Xinhua Image caption 随着两岸态势严峻，中国对台军事威慑也频频加温（图为中国空军公布包括携带巡航导弹的轰炸机等多机种编队进行绕台飞行，2018年4月26日公布的资料照片）。

曲兆祥则认为，如果民进党认为"九二共识"是国共两党间妥协的产物，那不如就自己在创造一个新的论述：”就如同柯文哲访问大陆时说的‘两岸一家亲’与‘四个互相’，两岸间还是有很多政治空间可以被创造“。

过往在90年代，两岸间也有秘史往来谈判。孙国祥则认为，台湾应该以对美日两国的方式，先用520或是元旦谈话，创造一个沟通契机：”如果说中共要九二共识，那我们可以就九二历史史实，去创造个新的政治对话空间“。

未来两年台湾仍是棋手？

蔡英文在4月接受电视访问时，曾表示很多人小看台湾，认为台湾不过是美日中的棋子。但她当时表示”我们自己也是棋手“，要懂得顺势操作。

孙国祥认为，未来两年台湾政府要当棋手，那就要好好利用元旦、520与双十国庆的时机"想办法包装"。藉由总统或是旁人提出一个论述，想办法在台面下运筹帷幄，"先创造管道、再化解僵局，最后才能真的变棋手"。

只是，现阶段两岸的症结点还是在于中方要以"九二共识"为前提，台方则希望"没有前提"两边可以对话。孙国祥认为这样就是两边一直在"互甩巴掌"，最后两岸关系依旧是国台办记者会与这次网路直播"各说各话"。

"如果台湾要当棋手，那就不能一直维持现状，下棋只有进一步或退一步，没有因为要维持棋盘现状而说PASS的，又不是打扑克牌"，孙国祥说。

曲兆祥则担心，这两年以来，台湾的筹码是愈来愈少，能够玩得招数与套路也不多。如果要与中共来往，还是要有个"务虚"的政治共识去与其过招。

然而，曲兆祥也认为，如果蔡英文能跳脱过往国民党政治格局，创造一个新的政治空间与中国大陆互动，那将会是名留青史。他认为，过往台湾只有带领经济起飞的蒋经国、与实施民主化的李登辉，可以被载入史册。

台湾年底同时将迎来地方大选，这两年的政绩与民意支持将直接影响民进党的选举结果。在维持现状的基调不变之虞，蔡政府能否参透外界局势的变化，年底选战的指标将是关键。