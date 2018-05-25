13人“台独”扑克牌 黑名单之争再发酵
近日中国媒体流传一组“台独”扑克牌，标示出13位“台独份子”。他们是谁？这份名单为什么会出现？台湾五年前就有了政治扑克牌？
福建省广播影视集团旗下的海峡卫视，上周在《今日海峡》节目中公布了自制的13张“台独份子”扑克牌，引起两岸媒体和网民热烈讨论。
中国官媒《环球时报》旗下的“环球网”在官方微博上发文称“这副扑克牌请收好！”，称海峡卫视是为了“根据这些‘台独分子’的危害”而“精心制作”这份名单。一些中国网民称以后就可以“按这份名单抓人”，但也有人担心，这样会让台湾年轻人心离大陆更远。台湾方面，网民则是聚焦在讨论台独的合理性与否。
早在扑克牌出炉前，就有中国媒体称中国政府正在收集“台独黑名单”并予以“全球通缉”，中国国台办 面对记者提问时没有直接否认。台湾则有亲民进党媒体称扑克牌是大陆“恶搞”的行为。台湾陆委会回应扑克牌事件，称台湾人民坚守既有的主体意识，这不容许任何人诋毁，呼吁北京当局应约束特定媒体的言行，切勿存心制造事端。
研究台湾政治的加拿大籍研究员寇谧将（J. Michael Cole）分析，中国政府正在增强民众“由下而上”的终极爱国主义。而“通缉台独份子”的说法若真的实现，对李明哲这样持有外国护照的异见人士将有深远影响。
扑克牌上有谁？
牌组中的“国王”K是前总统李登辉，他“罪状”是“台独教父”以及“两国论创造者”。“皇后”Q是现任总统蔡英文，被点名原因是“两国论起草者”、“去中国化”以及“渐进式台独”。现任行政院长赖清德则因“台独工作者”被列为J牌人物。
前总统陈水扁因“一边一国创造者”、“入联公投”（倡议公投加入联合国）而榜上有名，民进党内的“四大天王”吕秀莲、苏贞昌、游锡堃、谢长廷，只有谢长廷未上榜。
牌组内还有被视为台湾独派精神领袖的林义雄、史明，以及“金援台独”的亲民进党电视台民间全民电视公司（民视）董事长郭倍宏，台湾望族辜家的辜宽敏。
长期在公开场合倡议台独，被视为“激进派台独”，多次与警方发生冲突的蔡丁贵被列为黑桃A，黑桃2则是海峡卫视标签为“太阳花幕后黑手”的现任时代力量立法委员黄国昌。
这份名单中许多人与美国或日本有密切联系，像是李登辉、辜宽敏都是台湾著名的亲日派，这两人与吕秀莲、林义雄、辜宽敏都生于日治时期的台湾，年过90岁的史明、李登辉、辜宽敏 都曾受过日本教育。
蔡丁贵曾在美国的大学任教，曾拥有绿卡，在2002年被延揽入民进党执政的内阁时才放弃美国籍。郭倍宏在美国求学时积极倡议台独，解除戒严之后返台继续宣扬其理念。
名单中最年轻的是为反对服贸的“太阳花运动”（又称3.18学运）出谋划策而进入政界核心的前中研院研究员黄国昌。他目前是立法院第三大党时代力量的党主席。
网民怎么看？
一些网民在环球网官方微博留言，举出“漏掉”的政治人物如马英九、柯文哲。有网民认为中国武力统一台湾后，蔡英文应该受到表扬，因为是她“让武统变成焦点话题”。也有网民担心这些台独议题延烧会造成反效果，让台湾年轻人更不愿意了解大陆。
台湾网民的态度也不是“一致向外”，有网民认为“台独是自然现象，不是中国可以威胁逼迫台独的”，一些声音批评中国此举“幼稚”，“台湾人不是被吓大的。只要爱台湾的人。都会团结对抗中国。”
也有台湾网民对台独持反对意见，网民“王植洋”说：“当然不用为其操心，相信苗头稍有不对，肯定这13个嘴炮台独们，第一时间就会烙跑（意为“逃跑”）……装得很优雅，若无其事的，赶上直升机，到美国与日本流亡啦。”
也有自称从务实角度看待的台湾人认为，两年前蔡英文上任前两岸“相安无事”，“为什么要弄得现在剑拔弩张？策略是很重要的。不要把台湾弄在危险的边缘当中，只因为你们一小撮人的 利益和权位。”
政治纸牌游戏一脉相承？
以政治人物做纸牌不是新鲜事，五年前台湾推出一款名为“美丽岛风云”的纸牌游戏，让玩家体会台湾选举文化的黑暗特色，认识叱咤政坛的政客和他们的“特殊生存技能”。
例如李登辉人物牌的角色是“教父”、“精神领袖”，游戏中他的绝招是“黑金”，能让出牌效果加倍。
这款游戏是地方选举之前推出的游戏，因此人物和事件有时效性。游戏工作室近期在进行第四代游戏《谁是强国人》的众筹，试玩版已推出，玩家可以扮演台湾、港澳、西藏、新疆、日韩等国家的最高决策者，游戏目标是“在强国人大举入侵领土的时刻，要如何应对。”
“台独份子”还有分类？
中共《人民日报》海外版微信公号“侠客岛”日前发文，称大陆民间早就有抵制台独的态度，发表过台独言论的艺人、将台湾与中国区分的国际企业，都在中国网民的关注之下被曝光。文中将“台独份子”分成三类：“台独政客、绿色台商、绿色艺人”。
“不少台独份子抱着侥幸心理，妄图一边举着台独旗子在岛内牟利，一边偷偷在大陆‘捞取两岸和平红利’”，侠客岛称他们“认为伪装的好，不会被发现，同时认为大家要坚持两岸一家亲，要搞交流合作，就不会对其动手，他们打错了算盘。”，又称“大陆对台独份子的压制，工具箱里有的是工具”。
在扑克牌事件之前，已有中国有媒体发文建议公布“台独份子名单”并全球通缉，中国国台办发言人安峰山在5月16日的例行记者会上回应相关提问，没有直接承认中国官方已经着手收集“黑名单”，但称两岸统一是不可阻挡的历史大势，“台独”分子“不要以为说过的话、做过的事可以船过水无痕”，并形容“凡走过必留痕迹”。
“终极爱国主义”如何形成？
诺丁汉大学中国政策研究所资深研究员寇谧将5月17日在《外交家》（The Diplomat）杂志发文评论中国的“台独黑名单”，他认为虽然不能肯定中国国家主席习近平是否知道黑名单一事，但习近平在某种程度上创造并鼓励了这种“由下而上”的终极民族主义氛围，并试图在法律上或组织单位中实行。
他举出，中国除了在民众间增强爱国民族主义之外，也开始对海外异见份子或外国护照持有者施压，他特别标出李明哲事件，认为中国近年来的动作对台湾人来说是个不乐观的前景。
淡江大学国际事务与战略研究所兼任副教授沈明室早前对BBC中文说，中国对台湾的政策是“一手硬一手软”，对于台湾必须承认“九二共识”这一块没有退让余地，在蔡英文政府的模糊态度下，中国在国际上对台湾施加更大压力，但同时也对台湾人民释出善意，在太阳花运动之后，北京当局看出台湾年轻人的心态转向，因此打出“三中一青”统战政策，企图吸引中小企业、中低收入、中南部以及台湾青年。
两岸政策怎么走？
2018年3月中国政府加大力道推出31项“惠台政策”，让台湾民众赴大陆发展时逐步享有与中国公民同等待遇。
台湾陆委会回应惠台政策，认为“中国大陆对台政策主张未有改变”，中国长期反复推出多种类似措施，目的是“提升其单方获益的经济发展目标、吸纳台湾的资源”，期望藉此以利益换取台湾的政治认同。
台湾律师刘炯意早前对BBC中文分析，中国“武统台湾”的可能性低，而且在武吓之下，更可能激起台湾人的团结，但若从经济上着手，可能造成台湾人对中国的态度分裂，造成一些人心转向。