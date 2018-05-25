13人“台独”扑克牌 黑名单之争再发酵

图片版权 BBC CHINESE Image caption 《今日海峡》节目中公布的台独扑克牌中的蔡英文。

近日中国媒体流传一组“台独”扑克牌，标示出13位“台独份子”。他们是谁？这份名单为什么会出现？台湾五年前就有了政治扑克牌？

福建省广播影视集团旗下的海峡卫视，上周在《今日海峡》节目中公布了自制的13张“台独份子”扑克牌，引起两岸媒体和网民热烈讨论。

中国官媒《环球时报》旗下的“环球网”在官方微博上发文称“这副扑克牌请收好！”，称海峡卫视是为了“根据这些‘台独分子’的危害”而“精心制作”这份名单。一些中国网民称以后就可以“按这份名单抓人”，但也有人担心，这样会让台湾年轻人心离大陆更远。台湾方面，网民则是聚焦在讨论台独的合理性与否。

早在扑克牌出炉前，就有中国媒体称中国政府正在收集“台独黑名单”并予以“全球通缉”，中国国台办 面对记者提问时没有直接否认。台湾则有亲民进党媒体称扑克牌是大陆“恶搞”的行为。台湾陆委会回应扑克牌事件，称台湾人民坚守既有的主体意识，这不容许任何人诋毁，呼吁北京当局应约束特定媒体的言行，切勿存心制造事端。

研究台湾政治的加拿大籍研究员寇谧将（J. Michael Cole）分析，中国政府正在增强民众“由下而上”的终极爱国主义。而“通缉台独份子”的说法若真的实现，对李明哲这样持有外国护照的异见人士将有深远影响。

扑克牌上有谁？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 执政八年的台湾前总统陈水扁被点名。

牌组中的“国王”K是前总统李登辉，他“罪状”是“台独教父”以及“两国论创造者”。“皇后”Q是现任总统蔡英文，被点名原因是“两国论起草者”、“去中国化”以及“渐进式台独”。现任行政院长赖清德则因“台独工作者”被列为J牌人物。

前总统陈水扁因“一边一国创造者”、“入联公投”（倡议公投加入联合国）而榜上有名，民进党内的“四大天王”吕秀莲、苏贞昌、游锡堃、谢长廷，只有谢长廷未上榜。

牌组内还有被视为台湾独派精神领袖的林义雄、史明，以及“金援台独”的亲民进党电视台民间全民电视公司（民视）董事长郭倍宏，台湾望族辜家的辜宽敏。

长期在公开场合倡议台独，被视为“激进派台独”，多次与警方发生冲突的蔡丁贵被列为黑桃A，黑桃2则是海峡卫视标签为“太阳花幕后黑手”的现任时代力量立法委员黄国昌。

图片版权 BBC Chinese Image caption 史明

这份名单中许多人与美国或日本有密切联系，像是李登辉、辜宽敏都是台湾著名的亲日派，这两人与吕秀莲、林义雄、辜宽敏都生于日治时期的台湾，年过90岁的史明、李登辉、辜宽敏 都曾受过日本教育。

蔡丁贵曾在美国的大学任教，曾拥有绿卡，在2002年被延揽入民进党执政的内阁时才放弃美国籍。郭倍宏在美国求学时积极倡议台独，解除戒严之后返台继续宣扬其理念。

名单中最年轻的是为反对服贸的“太阳花运动”（又称3.18学运）出谋划策而进入政界核心的前中研院研究员黄国昌。他目前是立法院第三大党时代力量的党主席。

网民怎么看？

图片版权 Getty Images Image caption 2016年就职典礼，蔡英文喊出两岸关系"维持现状"。

一些网民在环球网官方微博留言，举出“漏掉”的政治人物如马英九、柯文哲。有网民认为中国武力统一台湾后，蔡英文应该受到表扬，因为是她“让武统变成焦点话题”。也有网民担心这些台独议题延烧会造成反效果，让台湾年轻人更不愿意了解大陆。

台湾网民的态度也不是“一致向外”，有网民认为“台独是自然现象，不是中国可以威胁逼迫台独的”，一些声音批评中国此举“幼稚”，“台湾人不是被吓大的。只要爱台湾的人。都会团结对抗中国。”

也有台湾网民对台独持反对意见，网民“王植洋”说：“当然不用为其操心，相信苗头稍有不对，肯定这13个嘴炮台独们，第一时间就会烙跑（意为“逃跑”）……装得很优雅，若无其事的，赶上直升机，到美国与日本流亡啦。”

也有自称从务实角度看待的台湾人认为，两年前蔡英文上任前两岸“相安无事”，“为什么要弄得现在剑拔弩张？策略是很重要的。不要把台湾弄在危险的边缘当中，只因为你们一小撮人的 利益和权位。”

政治纸牌游戏一脉相承？

图片版权 FACEBOOK Image caption 美丽岛风云制作团队正在筹备第四代游戏

以政治人物做纸牌不是新鲜事，五年前台湾推出一款名为“美丽岛风云”的纸牌游戏，让玩家体会台湾选举文化的黑暗特色，认识叱咤政坛的政客和他们的“特殊生存技能”。

例如李登辉人物牌的角色是“教父”、“精神领袖”，游戏中他的绝招是“黑金”，能让出牌效果加倍。

这款游戏是地方选举之前推出的游戏，因此人物和事件有时效性。游戏工作室近期在进行第四代游戏《谁是强国人》的众筹，试玩版已推出，玩家可以扮演台湾、港澳、西藏、新疆、日韩等国家的最高决策者，游戏目标是“在强国人大举入侵领土的时刻，要如何应对。”

“台独份子”还有分类？

中共《人民日报》海外版微信公号“侠客岛”日前发文，称大陆民间早就有抵制台独的态度，发表过台独言论的艺人、将台湾与中国区分的国际企业，都在中国网民的关注之下被曝光。文中将“台独份子”分成三类：“台独政客、绿色台商、绿色艺人”。

“不少台独份子抱着侥幸心理，妄图一边举着台独旗子在岛内牟利，一边偷偷在大陆‘捞取两岸和平红利’”，侠客岛称他们“认为伪装的好，不会被发现，同时认为大家要坚持两岸一家亲，要搞交流合作，就不会对其动手，他们打错了算盘。”，又称“大陆对台独份子的压制，工具箱里有的是工具”。

在扑克牌事件之前，已有中国有媒体发文建议公布“台独份子名单”并全球通缉，中国国台办发言人安峰山在5月16日的例行记者会上回应相关提问，没有直接承认中国官方已经着手收集“黑名单”，但称两岸统一是不可阻挡的历史大势，“台独”分子“不要以为说过的话、做过的事可以船过水无痕”，并形容“凡走过必留痕迹”。

“终极爱国主义”如何形成？

图片版权 Xinhua Image caption 随着两岸态势严峻，中国对台军事威慑也频频加温（图为中国空军公布包括携带巡航导弹的轰炸机等多机种编队进行绕台飞行，2018年4月26日公布的资料照片）。

诺丁汉大学中国政策研究所资深研究员寇谧将5月17日在《外交家》（The Diplomat）杂志发文评论中国的“台独黑名单”，他认为虽然不能肯定中国国家主席习近平是否知道黑名单一事，但习近平在某种程度上创造并鼓励了这种“由下而上”的终极民族主义氛围，并试图在法律上或组织单位中实行。

他举出，中国除了在民众间增强爱国民族主义之外，也开始对海外异见份子或外国护照持有者施压，他特别标出李明哲事件，认为中国近年来的动作对台湾人来说是个不乐观的前景。

淡江大学国际事务与战略研究所兼任副教授沈明室早前对BBC中文说，中国对台湾的政策是“一手硬一手软”，对于台湾必须承认“九二共识”这一块没有退让余地，在蔡英文政府的模糊态度下，中国在国际上对台湾施加更大压力，但同时也对台湾人民释出善意，在太阳花运动之后，北京当局看出台湾年轻人的心态转向，因此打出“三中一青”统战政策，企图吸引中小企业、中低收入、中南部以及台湾青年。

两岸政策怎么走？

图片版权 CNS Image caption 在例行记者会上的中国国务院台办发言人安峰山。

2018年3月中国政府加大力道推出31项“惠台政策”，让台湾民众赴大陆发展时逐步享有与中国公民同等待遇。

台湾陆委会回应惠台政策，认为“中国大陆对台政策主张未有改变”，中国长期反复推出多种类似措施，目的是“提升其单方获益的经济发展目标、吸纳台湾的资源”，期望藉此以利益换取台湾的政治认同。

台湾律师刘炯意早前对BBC中文分析，中国“武统台湾”的可能性低，而且在武吓之下，更可能激起台湾人的团结，但若从经济上着手，可能造成台湾人对中国的态度分裂，造成一些人心转向。