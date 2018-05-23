中国或废计划生育 专家称不会带来“婴儿潮”

图片版权 Reuters Image caption 专家表示，全面放开生育并不能缓解当下中国劳动力老龄化的困境，更不会带来"婴儿潮"的出现。

美国媒体本周引述知情人士称，中国最快将于年内取消生育限制政策。消息若得到确认，将是中国近40年来对计划生育政策的最大改革。

在海内外都颇有争议的“独生子女”政策于2016年被正式取消，取而代之的是"二孩"政策。根据彭博社的报道，由于中国决策者担心人口老龄化趋势加剧，如今"二孩"政策也将退出历史舞台。

目前，中国官方尚未作出回应。但受此消息影响，中国许多"二胎概念股"本周飙升。包括中爱婴室、延江股份和创源文化等股票一时涨停。全面放开生育也成了中国网民热议的话题。

但专家表示，全面放开生育限制并不能解决中国劳动人口老龄化问题，更不会带来"婴儿潮"的出现。相反，随着中国"人口红利"的消失，决策者需要注重社会服务、经济体制和医疗制度等配套改革。

图片版权 AFP Image caption 中国官方提出的生育水平为1.7，虽然略高于联合国预测的1.59，但仍然低于正常完成世代更替所需达到的2.1的生育率。

人口数下降不可避免

"从数据来看，2013年和2015年的两次计划生育改革并没有带来决策者希望的结果，" 著名人口学家、加州大学教授王丰对BBC中文表示，其实自2016年以来，计划生育政策实质上已经结束，计划生育作为中国的一个行政部门也已经变得微不足道。

根据联合国对中国生育率的预测，中国2010-2015年的总和生育率被假设为1.55，2015-2020年为1.59，2020-2030年为1.66，2045-2050年为1.74，2095-2100年为1.81。

中国官方提出的生育水平为1.7。该数字虽然略高于联合国预测的1.59，但仍然低于正常完成世代更替所需达到的2.1的生育率。

在本周德国劳动研究所发表的一份名为《中国劳动力市场2000-2016》报告中，香港中文大学张俊森和广州暨南大学吴贾也认为，尽管当局已经在2013年和2015年对生育政策作了重大改革，但仍然不可避免中国严峻的人口数量下降前景。

象征意义大于实际意义

王丰表示，全面废除生育限制的政策已经来得太迟，对解决中国人口结构问题的效果也不会太大。他说，中国应该在1992年生育水平降到耕地水平之下时就作出改革。而现在，中国社会出现了更大的趋势：晚婚、晚育甚至不育。

"全面废除生育控制的象征意义大于实际意义。这毕竟是中国近代历史上持续最久的社会运动，但实际上来说，已经没有任何意义，更不会带来'婴儿潮'的出现。"

需要指出的是，低生育率不仅是中国独有，日本、韩国、泰国和新加坡等亚洲其他国家也面临着同样的问题：新生儿出生率越来越低，人口老龄化日益严重。泰国的城市化程度略低于中国，但比中国富裕，然而泰国的生育率比中国还要低。

但北京的决策者担忧，中国已经迈入中等收入国家，这一趋势会让中国"未富先衰"。

图片版权 Reuters Image caption 中国2015年宣布取消“独生子女”政策。

户籍改革是出路吗？

香港中文大学经济学家张俊森和广州暨南大学吴贾表示，中国过去30年的经济增长靠的是大量劳动人口，但随着人口结构老化，劳动力的不足会给经济增长带来障碍。这两位学者认为，除了进一步开放生育政策外，政府应当开始给农村和城市劳动人口相同公民待遇。

这两位学者整理的数据显示，2016年，20岁以下的中国城市居民人口为1.2亿；20-59岁城市人口数为4.76亿。这意味着当今天的青年进入劳动力市场时，城市劳动力的增速会十分缓慢，甚至在未来还有减少的可能。相较之下，20岁以下的农村人口数量远超过年轻人口。

"因此，将农村劳动者吸收进城市能够解决城市劳动供给下降的趋势，"这两位研究者写道。这就意味着，中国需要改变现有的户籍制度，让农村劳动力有可能得到城市劳动力相同的公民待遇。

但王丰对此有不同看法。"从2010年中国的人口普查数据来看，超过70%的农村年轻人都不再以务农为主。户籍政策应当改革，但光靠鼓励农村年轻人进城有多大潜力，还有待观察。"

王丰认为，中国老龄化问题虽然已经十分迫切，但解决之道并不能只停留在改革户籍制度和废除生育控制政策上，而应当更注重社会和经济政策改革。"不应只关注人口数量，而应更注重社会服务、经济体制和医疗制度等。"