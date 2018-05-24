五月连断两邦交国 台湾外交持续风雨飘摇

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾与非洲友邦布吉纳法索断交，总统蔡英文召开紧急记者会。

就在日前的5月1日，台湾与中南美洲多明尼加结束邦交，而多明尼加随即转头与中国建交不久。 24日，台湾位于非洲的友邦布吉纳法索也突然宣布，将与台湾结束邦交，自1994年来的友谊划上句点。

同一天，中国大陆外交部在回答记者提问时，也表示"赞赏"布吉纳法索与台湾断绝外交关系。中方并欢迎布吉纳法索在"一个中国"原则下加入中非友好合作大家庭。

台湾政府则于周四（24日）当晚召开紧急记者会，总统蔡英文指责中国对台的一连串外交、军事与施压民间企业等，只会引发全台湾人民的反感。同时蔡英文更直指中国大陆这一连串行为是"不安与缺乏自信"，并表示台湾"不会再忍让中国去主权化行为"。

而台湾外交部长吴钊燮则在外交部举行完记者会后，口头向蔡英文请辞。在蔡政府刚执政满两年之际，已经有圣多美普林西比、巴拿马、多明尼加与布吉纳法索先后与台湾断交，目前台湾邦交国已经降至18国。

在与布国断交后，台湾在非洲的邦交国仅剩史瓦帝尼一国。布吉纳法索人口2010万，原先是台湾邦交国人口最多的，在断交后，台湾的人口最多邦交国变成瓜地马拉（1658万）。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 上任后连丢两邦交国，台湾外交部长吴钊燮向蔡英文表示口头请辞。

台湾事先知不知情？

断交讯息对台湾大众虽然来得突然，但根据吴钊燮记者会上所言，先前在4月17日，蔡英文出访非洲史瓦帝尼时，就已经出现端倪。

当时出访史瓦帝尼前，原先蔡英文是有意顺道造访布吉纳法索。但布国当时却罕见表示"总统有其他国际会议在身，不便见客"。

再者就是21日在瑞士召开的WHA世界卫生大会，过去会帮台湾发言的布吉纳法索，这次也只有提案，但没有上台做出任何发言。随后还提早离开日内瓦的会场，台湾官方得知时，就已经感受严重警讯。

讽刺的是，就在多明尼加与台湾断绝邦交后，吴钊燮曾信誓旦旦地保证，台湾其余19邦交国"无一亮红灯"。然而就在24日与布吉纳法索断交后，不少媒体也对此质疑当时"无一亮红灯"的说法根本是"自欺欺人"。

台湾外交部发言人李宪章也向BBC中文表示，在24日前一周，就有许多布吉纳法索在台湾的留学生收到指示离开的消息，当时就已经对此担忧。

图片版权 XINHUA Image caption 中国外长王毅访问安哥拉，较早前会见总统洛伦索。中国长年耕耘非洲，并在非洲论坛上给予非洲各国合作机会。

中国下了多少功夫？

面对在场记者提问，中国大陆若是以"金钱诱惑"促使布吉纳法索断交，那大约掌握金额为多少时，吴钊燮则表示数字以布吉纳法索"公开纪录"为主。而根据2017年布国向台湾透露的数字，中方当时愿意提供500亿美金作为建交筹码。

台湾政治大学国家发展研究所所长刘晓鹏，曾经访问布吉纳法索两次，对于断交他感到"愤怒与无奈"，对于以前500亿美金说法，他则表示"不可能这么多"。

他对BBC中文网表示，台湾不能总以中国"金钱外交"当作断交的主因，事实上要看清，中国是如何想方设法与非洲国家交往。

他举例，中国大陆的华为集团，早在之前就先花钱帮布国架设好电信网路，中国与布国的2017年贸易额为2亿美金，而台湾仅为892亿美金。此外，许多中国人前往当地开店、投资、开餐厅。中国在巨大国家机器供应链底下，中国人在那边工作就更无往不利。

而在9月时，中国即将举办中非论坛，中国外长王毅更表示欢迎非洲国家一起来拍个"全家福"。也因此，就不难想像布吉纳法索在最后一刻会选择变节，"不能总是想中国要买通，而是要想他们创造了什么机会"。

刘晓鹏坦言，布吉纳法索是农业国，没有巨大矿藏，但如果要出口棉花等农作物，中国大陆市场依旧很吸引人，他直说："有点长远志气跟眼光的非洲国家，为了要参加中国市场，多半都会放弃台湾"。

台湾在野反应如何？

台湾与布吉纳法索断交，在第一时间也传遍台湾社会。在野的国民党大力批评，蔡英文在"政治意识形态操作下，真的把台湾友邦一个个给吓跑"，并要求蔡政府对其外交政策不力道歉。

意外的是，民间社会多半都不了解失去邦交国对台湾的重要性，甚至有网友揶揄"少了一个付钱的对象"。而有其他网友则建议，台湾未来应该把外交资源全力投注在美日等没有邦交，但在世界局势上有影响力的国家。

刘晓鹏感叹，国际公法的国家主要构成条件，就是至少要被其他国家给承认，这是台湾公民要去体认的。如果邦交国减到最低，"台湾就跟港澳一样，只是个政治实体"。

中华民国在1971年被迫退出联合国后，当时也面临"雪蹦式断交"与移民潮。 1980年代时，也曾只剩20多个邦交国。但刘晓鹏说，当时70、80年代，台湾还有不错的经济底子，如今虽然氛围与当时是相同的，但是面对的中国与自身经济问题都已不相同，"庄敬自强、处变不惊"有其困难。

而台湾接下来该如何面对外交困局，刘晓鹏则举出以前台湾外交部长钱复所言："也许就像钱复说的，两岸政策位阶要高于外交政策，说穿了就又是九二共识"。过去马英九则靠着九二共识勉强维系住邦交，而在失去4个邦交国后，蔡政府的外交处境，依旧是如履薄冰。