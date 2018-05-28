谁是“脱台者”和“脱台者”引发的争议

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在英国人脱欧、朝鲜人脱北之后，最接近类似概念的新词语应该算是“脱台者”。谁是“脱台者”？“脱台者”又引起哪些争议？

台湾陆委会副主委兼发言人邱垂正日前表示，台湾民众若在中国大陆设籍、领用中国护照，依法将丧失台湾人民身分。

而根据台湾内政部统计，2004年至2017年，一共有567名台湾人因为在中国大陆设籍而丧失台湾人民身分。

主张脱离欧盟的英国人被英国媒体称为“Brexiteer”（脱欧派、脱欧者），脱离朝鲜到韩国生活的朝鲜人也被称为脱北者。

如果按照这个逻辑，那么脱离台湾到中国工作、生活、经商、求学的台湾人可以姑且称之为“脱台者”。

中国身份证

为什么台湾人在中国设籍会成为话题呢？起因是台湾国安会前秘书长、创造“九二共识”一词的苏起日前转述中国专家学者表示，如果民进党政府继续以惩罚、恫吓的手段让在大陆发展的台生、台师、台商、台人“有家难归”的话，北京方面已开始思考将这些台湾人视为国民，考虑发放中国身分证。

邱垂正对此表示，核发身分证是中国持续对台湾统战拉拢的策略，台湾政府非常关心台湾人在中国权益，“有家归不得”是毫无事实根据的说法，严重不实。

与此同时，台湾行政院发言人徐国勇更加反问，台湾人回台湾怎么会有问题？除非在台湾曾经犯罪被通缉的。

他指出，根据《两岸人民关系条例》，台湾人民不能拥有中国的身分证，这是法律规定，如果台湾人在中国大陆设籍将丧失台湾人民身分。

图片版权 Reuters Image caption 人大代表陈云英是林毅夫的妻子

不当台湾人，改当中国人的“脱台者”

尽管台湾政府警告会丧失台湾人民身份，但还是有台湾人选择宁愿不当台湾人，改当中国人。

早期也是最著名的“脱台者”要算是两岸仍属敌对状态，在金门前线服役时叛逃至中国的林毅夫。林毅夫到中国之后受到重点栽培，成为经济学家，曾任世界银行副行长，并担任中国政协委员。

2002年，林毅夫在台湾宜兰的父亲过世，当时执政的民进党政府原本以人道考量允许陈毅夫返台奔丧，但林毅夫担任军官在前线叛逃的事实仍无法获得台湾舆论原谅，最后由林毅夫的妻子陈云英代夫奔丧。

林毅夫的妻子陈云英也是个“脱台者”，在林毅夫叛逃多年之后，携子离开台湾赴美与林会合，辗转到中国，陈云英目前是中国全国人大代表。

另一个知名的“脱台者”是最近才受到媒体关注的中共十九大党代表卢丽安，卢丽安本籍台湾高雄旗山，是土生土长的台湾本省人，家族祖辈曾受过日本统治教育。

卢丽安在台湾读完大学后到英国留学，1997年和台湾出生、外省第二代的丈夫，到上海复旦大学任教，此后定居上海发展，曾任上海市政协委员，2017年中共十九大党代表。

台湾当局对此做出回应，取消了卢丽安的台湾户籍，并表示已经领有中国身份的卢丽安，以后将被视为“中国公民”。

图片版权 CNA Image caption 因为举报台独而在台湾引发争议的黄安

游走两岸之间的“脱台者”

除了上述彻底的“脱台者”之外，还有更多无数的在中国工作、生活、经商、求学的台湾人仍然保留台湾身份，游走于两岸之间，属于“半脱”的“脱台者”。

近年来比较知名的是台湾艺人黄安，台湾演艺人员赴中国大陆发展的很多，但他比较有争议的是举报台独，向中国“表忠心”的言论和行为。

近年定居在北京发展的黄安，2015年9月举报在社交媒体Facebook上发表“赚爆支那人的钱来为台独努力”等言论的台湾女子钟屿晨而声名大噪，被称为“台独克星”。

在那之后，黄安继续举报台湾与香港的艺人。当年11月即举报台湾艺人卢广仲，随后又举报黄秋生、影射林宥嘉等数名艺人，让这些艺人顿时失去中国商演或拍戏的机会。

2016年1月，他举报在韩国发展的台湾艺人周子瑜在竞赛节目中挥舞中华民国国旗，称她是“台独份子”，周子瑜在经纪公司要求下录制道歉影片，当时台湾总统大选即将投票，黄安举报周子瑜拿国旗的消息引起台湾人愤怒，间接对国民党选情产生不利影响。

在周子瑜国旗事件之后，台湾媒体也找出黄安之前在台湾综艺节目中手拿国旗挥舞的影片，当时他在节目中大唱爱国歌曲，挥舞青天白日旗，难道他自己也是“台独分子”？

就在举报周子瑜不久之后，2016年3月黄安却因突发心肌梗塞返回台湾接受心血管绕道手术，台湾的“全民健保”为其医疗费买单高达新台币80万元（约2.4万美元），而且黄安在中国住院期间，还可以向台湾健保署申请核退补助，这更让许多台湾人心中相当反感。

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“脱台者”只会多不会少？

“脱台者”和“去中国化”这一政治义涵丰富的字眼一样，都是台湾政治光谱的两个极端，前者是脱离台湾、赤裸裸拥抱中国，后者是极力撇清台湾与中国的关系，“逢中必反”。

中共十九大后，中国国台办最新公布“惠台31条”政策，在中国的台湾团体或个人，都将进一步获得与中国公民的“同等优惠待遇”。

台湾陆委会称，这是大陆在加大吸纳台湾资源，收买人心，但“惠台31条”政策出台无疑将吸引更多人前往中国发展。

日前就有台湾媒体报道，中国大学来台扩大招生，导致台湾高中毕业生今年申请中国大学的人数暴增，一些明星高中校长在为毕业生写推荐信、发表相关言论后，遭到教育部、调查局等单位关切。

这些到中国读书的台湾学生一开始可能还只是游走两岸之间的“脱台者”，但时间久了之后，谁也说不准，也许最后就变成了不当台湾人，改当中国人的“脱台者”。

按照这一趋势，未来“脱台者”可能会越来越多。相信在不久的将来，因为在中国设籍而丧失台湾身分的“脱台者”人数很快就会突破567人。