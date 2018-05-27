巴拿马外交转向周年 中美大国博奕内幕解密

图片版权 EPA Image caption 2017年6月14日，台湾驻巴拿马大使馆举行了降旗和告别仪式。双方中断了延续超过百年的外交关系。

2017年6月12日晚，巴拿马总统胡安·卡洛斯‧巴雷拉（Juan Carlos Varela）宣布与中华人民共和国建交，断绝与"中华民国"的百年邦谊。巴雷拉总统在特朗普和与拉美交恶之际选择经济挂帅，美国疏忽加上台湾误判情势，最终未能避免巴拿马外交转向，以及后续抱团断交效应。

1999年结束时，美国依照1977年在"美洲国家组织"签署的"卡特-托里霍斯条约"规定，将独资开凿并经营85年的巴拿马运河及运河区移交巴拿马，一夕间由殖民者转身成为平起平坐的新盟友。

特朗普政府就职后对拉丁美洲的诸多歧视性作为，掀起前所未见的集体反弹，使美国更进一步陷入外交孤立中。

争取“一带一路”利益最大化

巴拿马收回运河，正逢中国在拉丁美洲经贸及外交影响力崛起之际。邓小平启动改革开放后短短十数年间，中国已经成为巴拿马运河第二大用户，更跃居西半球规模最大的"科隆自由区"第一大货物来源地。

每年超过百亿美元的中国制品经由巴拿马主要经济支柱的"科隆自由区"进入拉丁美洲，提供庞大的利润和超过2.5万人的工作机会。

巴雷拉总统在建交后访问北京时，签署了多达200亿美元的协议。他毫不讳言巴拿马的决定是为了争取中国"一带一路"延伸至拉丁美洲的海路中转点，将经济利益最大化的同时也提升巴拿马的国际地位。

当时到底发生了什么事？

中巴建交即将届满周年，2017年12月主动辞职的美国前大使约翰‧费利（John Feeley）终于在他卸职4个月后，解密美国在拉丁美洲后院外交挫败的内幕。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 中巴建交即将届满周年，2017年12月主动辞职的美国前大使约翰‧费利（John Feeley）终于在他卸职4个月后，解密美国在拉丁美洲后院外交挫败的内幕（资料照片）。

现年56岁的费利卸职后在《华盛顿邮报》刊出的"为什么我不再为这总统服务"专文中，指出特朗普"扭曲和背叛"了"美国的传统核心价值观"。他体会到"今天美国在世界上无疑已不受欢迎"，使他做出了挂冠而去的决定。

《纽约客》（The New Yorker）专栏作家安德逊（Jon Lee Anderson）在5月28日当期"抛弃特朗普政权的外交官"文中，指出国务卿雷克斯‧蒂勒森（Rex Tillerson）当家时，有71%的大使职缺空悬，今年三月蒂勒森卸职后，国务院10个重要职位中，仍然有八名空缺，包括军备控制、人权、贸易政策和环境等部门。

由于美国国务院对费利提报巴拿马外交转向没有任何指示，美国政府也未提供用来制衡中国在巴拿马外交和经贸影响力的筹码，最终难以劝阻巴拿马抛弃台北转而承认北京。

“炮舰外交”不再管用？

费利透露，2016年6月26日巴拿马庆祝运河扩建及第三套新船闸竣工仪式时，他曾建议美国国防部派出一艘军舰锚泊运河口。当首航的中国远洋（COSCO）“巴拿马号”大型集装箱轮通过新船闸后，可以清晰无误的见到这艘军舰。

他还在运河太平洋端巴波亚港（Balboa）的军舰上，举行七月四日美国国庆招待会，提醒各界美国传统影响力的存在，但看来没有收到预期的效果。

费利表明，美国与中国也是邦交国，因此不能质疑巴拿马的决定。2016年底他获悉中巴两国在马德里和北京谈判建交讯息后，于2017年初二度向巴雷拉探询，得到的是并无接触的回复。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 巴拿马和中国经贸旅游官员迎接中国国航北京-休斯敦-巴拿马航线首航班机抵达。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 2018年4月5日，巴拿马总统巴雷拉率经贸旅游官员迎接中国国际航空北京-休斯敦-巴拿马航线首航班机抵达（郭笃为摄影）。

最令其吃惊的是，他在巴雷拉宣布与中国建交前一小时才获悉该决定，而竟然还是他打电话给巴雷拉时对方顺口提及，而非主动告知这将影响区域现状的决定。

2017年初特朗普总统就职，费利在6月返国述职时向新总统报告对巴拿马外交新动向的关切，特朗普却问他：“我们那栋特朗普酒店还是巴拿马最高的建筑吗？”

2018年3月，旅馆业主终结与代管该旅馆的特朗普团队契约，美国要求巴拿马政府保护投资，外长和总统公开拒绝后未能如愿。

费利透露，他在获悉华为通讯极力争取由美国援赠安全部通讯设施投标时，以中资通讯企业涉及其他地区间谍活动的安全纪录进行“劝说”，通过费劲的努力才使得美国通用动力公司（General Dynamics）得标。

费利见证巴拿马政商出席庆祝中巴建交酒会的热络场面，表示巴雷拉政府已经授权中国外交部在运河太平洋端兴建新大使馆。新馆落成后，所有行经运河船舶都可以见证中国的崛起，而这运河在过去曾是美国国力的象征。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 中国远洋（COSCO）"巴拿马号"大型集装箱轮通过巴拿马船闸（资料照片）。

巴拿马外交部发言人莫尼卡‧德莱昂在答复BBC中文相关提问时说：“这是美国与加拿大以盟友和战略伙伴身份，经由大使馆提供对巴拿马安全的援助。”只字未提招标相关议题。

谁误判了区域外交情势？

当年运河扩建竣工仪式前，当时就职仅五周的台湾总统蔡英文信心满满的亲率代表团出席，并循例在过境迈阿密时接见亲台的美国参议员，向巴拿马释放美国继续给予外交支持的信息。

除了美国军舰在场重申影响力外，"维基解密"（Wikileaks）解密2010年美国驻巴拿马大使馆加密电文中，提及美国大使向国务院报告巴拿马尝试与中国建交却遭到拒绝，也是台湾误以为情势可控的因素之一。

蔡英文总统在参观运河时以"台湾总统蔡英文"签名，触动了北京敏感的底线；两国在三个月后启动关系正常化的谈判，10个月后建交。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文在周日参观巴拿马运河时，在留言簿上署名President of Taiwan （ROC）。

中国巨额投资催化断交决定？

北京以实质投资让巴拿马感受到实质利益，由"中国建设美洲分公司"在巴拿马承建的重大基建项目，包括位于运河太平洋端与前美军基地同名的"阿马多尔会展中心"，以及首都西郊阿莱汉市（Arraijan）的大型平价住宅工程。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 由苦力到投资者华丽转身的见证：运河美洲大桥东端 2004年3月30日落成的“华人抵达巴拿马150周年纪念碑”（郭笃为摄影）。

由中国交通部上海振华公司承建的新加坡国际港务集团巴拿马国际码头八亿美元港口工程，位于2004年修建矗立于运河大桥桥头的"华人抵达巴拿马150周年纪念碑"下坡处，也即将竣工。

同由上海振华承包的大西洋岸"玛格丽特岛港口"，是中国在巴拿马最大的投资项目，总投资额10亿美元，也是连接中国的海上经济走廊和一带一路的延伸。巴雷拉在宣布建交前一周特别亲自主持该港口动工仪式，这被视为与台湾断交的催化剂。

中国虽然在拉丁美洲仍未具有决定性的影响力，但已经拥有足够影响拉美的杠杆。美国贸易保护主义以及与拉美国家关系紧张形成的部分真空，一旁的北京正静观其变以便迅速填补真空。

巴台断交仅仅10个半月，加勒比大国多米尼加（台湾称"多明尼加"）紧接转向，多米尼加外交部甚至公开反驳美国国务院"变更现状无益区域稳定"的指责，强硬态势史无前例，这也反映出中美在拉丁美洲以经济为后盾的博奕中实质影响力消长的写照。