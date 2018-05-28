“悼六四 抗威权” 香港游行纪念“六四”29周年
今年是中国1989年“六四”民主运动后的第29个年头。2018年5月27日，香港举行一年一度的纪念“六四”游行。
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今年游行以“悼六四 抗威权”为主题，参与人群高声呼喊“平反八九民运”、“结束一党专政”、“建设民主中国”等口号。
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活动由香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）主办，游行人群步行从湾仔前往中央驻港联络办公室楼前。
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香港支联会表示有1100人参与游行，香港警方称高峰时有610人。
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香港支联会每年都会举行纪念“六四”活动，除游行外还会在6月4日当天晚间举行烛光晚会。
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游行人群还呼吁释放刘晓波遗孀刘霞及维权律师王全璋等人士。
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BBC Chinese
今年游行参与人数较去年小幅上升。去年支联会统计有1000人参与游行，为九年来最低，警方称高峰时有450人。
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据自由亚洲电台报道，游行中有抗议人士试图踩踏写有“结束一党专政”字样的中共党旗，被警方制止。
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游行全程4.3公里，人群步行两小时，前往中央驻港联络办公室楼前。
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游行队伍走到中联办门前。
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游行队伍走到中联办门前。
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游行中队伍在中联办门前发表讲话。
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抗议人士将活动标语贴在中联办门牌墙上。
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