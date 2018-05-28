三文虹鳟刷了屏 英国专家教你安全吃

图片版权 Getty Images Image caption 吃生鱼口感虽然极好，但被染上寄生虫病的机率也会很高

虹鳟鱼和三文鱼什么关系？

近日，如此学术的一个问题在中国刷了屏。一时间，互联网上刀光闪闪，热气腾腾。

吵什么呢？

事情的起因是这样的。

中国央视财经不久前报道，在青海龙羊峡水库，有目前全国最大的三文鱼养殖场，市场上三分之一的三文鱼都产自这里。

之后，网友纷纷热议，这岂不是挂着羊头（虹鳟）卖狗肉（三文）？有人哭诉上当了，一直以为自己吃的是欧洲进口的正宗三文鱼呢；也有人发誓：以后再也不买了。

再以后，中国渔业协会、中国水产与流通加工协会先后发表声明以求澄清事实，多位科普专家纷纷发文，试图释疑解惑。

但是，网上的争议依然没有平息，更有强硬的消费者怒斥"奸商耍文字游戏"、"谋财害命"。

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最担心什么？

广大"吃货"最为关注的，还是一个字：食品安全。他们担心，淡水虹鳟体内含有寄生虫，生吃有危险。

中国的食品安全是个老大难的问题，再加上吃过信息不透明的亏，此次"吃货们"对"假三文"的怒气应该不难理解。

这场三文鱼、虹鳟鱼的热议，在很大程度上，其实也是中国消费者再次质疑商家、负责部门、所谓专家们的诚信度、可信度。

留神寄生虫？

虹鳟、三文，暂且不从学术上探讨血缘关系，从营养成分来看，其实都非常有益健康。

但是，即便所谓的"正统"三文鱼，也并非都适合生吃：海里长大的三文鱼不一定没有寄生虫，淡水养殖的——不管叫虹鳟也好、三文也罢——不一定就必然有寄生虫。

英国的"健康专家"——全民保健系统（NHS）就向那些非要吃自己"猎物"的钓鱼爱好者发出过安全警告。

警告开篇就指出：从大西洋或者英国河流中钓上来的三文和海鳟都有含寄生虫的风险，包括幼虫和异尖线虫（anisakis）。

鱼体内的寄生虫、特别是异尖线虫幼虫，如果生吃下去，会引起腹部疼痛、腹泻、呕吐、便血、轻微发烧等症状，还有可能引发过敏反应，包括皮疹、皮痒，甚至过敏性休克。

那该咋吃呢？

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怎样吃才安全呢？英国的"质量控制专家"——英国食品标准署有以下建议。

清理干净

异尖线虫幼虫可能附着在鱼内脏、肠道周围的组织表面。清理干净内脏，仔细检查鱼腹内腔和肌肉，把一切肉眼可见的寄生虫清理干净。

大多数情况下、特别是三文鱼，寄生虫可能还会藏在肌肉内部，特别是腹腔和排泄口周围的肌肉。仔细检查排泄口周围肌肉。那些排泄口红肿的鱼，更要特别小心。

吃前冷冻

如果野生鱼要生吃、或者半生吃，一定确保所有部位、特别是肉较厚的部位，在摄氏零下15度（或者更低温度下）冷藏至少4天。这样做会杀掉所有异尖线虫的幼虫。

如果要冷冻很大的整鱼、或者非常大的鱼块，可能需要的时间更长，鱼肉的内部才能达到冷冻的理想效果。建议至少5天，确保所有部位在足够低温的状态下冷藏至少4整天。这也适用于那些烟熏、盐渍或者调味后生吃的鱼。

做熟了吃

烟熏野生三文鱼或者虹鳟鱼，要确保肉最厚的地方超过60摄氏度、至少一分钟，保证杀死所有异尖线虫的幼虫。如果不能妥善冷冻、或者选用其它烹饪方法，要确保熟透，鱼肉中间也要热到"热气腾腾"。不放心的话可以用烹饪温度计、插到鱼肉中心测一测。

虽然鱼肉中间加热超过60度、至少一分钟足以杀死异尖线虫的幼虫，但是，一般建议是加热到70度、2分钟，确保消灭掉鱼肉可能包含的所有致病性细菌（包括李斯特菌）。

买的鱼能放心吃吗？

英国有严格规定，商店必须把出售的鱼制品所含寄生虫控制在"最低限度"。

此外，除非免受规定要求，商店出售的所有生吃、半生吃（比如寿司）、盐渍、浸汁等各种制作方法的鱼肉制品，必须接受过冷藏处理，以便杀死所有寄生虫。

图片版权 Getty Images Image caption 里斯本一位32岁的男性患者肠道内侧发现了多个寄生虫幼虫

舌尖上的危险

不过近年来，线虫病在欧洲国家的发病率也日渐增多。

医生在英国医疗期刊上撰文指出，这或许与寿司越来越流行有关。之前，线虫病绝大多数都发生在有吃生鱼传统的日本。

舌尖上有风险，吃生鱼须小心。