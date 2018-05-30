图片版权 WeChat Image caption 业者担心，区块链行业"泥沙俱下"，可能使整个行业信用透支，遭到投资者和大众的抛弃。

毛泽东和区块链：一个是备受争议的中国领袖，另一个是备受争议的新兴行业。两者在5月28日的一场公开活动中联系在了一起，并且迅速在网络上成为备受争议的事件。

“在此，我以毛泽东的名义感谢你们！” 特型演员许国祥身着中山装，模仿毛主席湖南口音，在2018博鳌亚洲区块链论坛活动上慷慨致辞。

相关视频迅速在社交媒体上流传，引起从业者、官方，以及网民的广泛批评。业内人士称，区块链行业“泥沙俱下”，可能使整个行业信用透支，遭到投资者和大众的抛弃。

“区块链乱象的新高度”

2018博鳌亚洲区块链论坛的官方简介称， “这是一次阶段性总结全球区块链行业发展的高端会议。目的是以全球区块链行业发展现状及未来趋势为背景，向社会各界积极展示区块链技术创新成果。”

在相关视频引起舆论批评后，论坛网站已无法打开，各视频平台也撤下该视频。“借用毛主席的形象炒作区块链，是不是做死”、“币圈永远不缺乏猪队友和幺蛾子”、 “区块链乱象的新高度”等类似批评声迅速在网上流传。

图片版权 Reuters Image caption 习近平执政后加强对毛泽东正面形象的树立和维护，消费"毛泽东"变得极为敏感

该论坛组委会也很快发声明，称大会是正常遵守法律法规经公安机关报备完成后才正式开展，大会聘请的特型演员许国祥先生的言论并不代表组委会言论，经与许国祥先生沟通，这只是表演的一个环节，并没有任何影响国家领导人的意思。

事实上，中国国家工商行政管理总局对该类行为曾发布通知，禁止企业利用党和国家领导人的名义和形象进行任何形式的商业宣传促销活动，不得使用党和国家领导人（包括已离职或已故党和国家领导人）的形象、题词，或利用特型演员以领导人形象推销产品或者服务。

中国大陆媒体《新京报》联系到许国祥，他称自己并不懂区块链，以前也没有接触过区块链，参加这场活动是经朋友介绍。

许国祥称在“我以毛泽东的名义感谢你们”这句话前，还说了“你们为了反对内外敌人争取民族独立和人民自由幸福，为了中华民族的伟大复兴做出了突出的贡献，我以毛泽东的名义感谢你们。”他表示，“你们”是指的是作出贡献的人民。

参与者“恐慌切割”

舆论迅速而猛烈的批评引发参与者的“恐慌切割”。

网络舆论发酵几小时后，活动就被叫停。主办方被官方约谈。从与会者在社交媒体发布的视频可见，不少赞助商拆掉或遮盖住展板上自己的标识。

主办方介绍资料显示，组委会成员包含熊猫资本等投资机构，火星财经等媒体被列为支持媒体。

这些机构则很快撇清与论坛的关系。火星财经发起人王峰在其微信朋友圈发言称，“本人强烈谴责所谓‘博鳌区块链大会’这个毫无政治节操的低俗营销行为，并号召大家一起抵制这个已经没有任何必要再开下去的山寨级会议。”不仅如此，火星财经还专门发文《博鳌主办方傻不自知，组队团战要远离哪些猪队友？》抨击论坛，并起底论坛的主办者币块财经。

另一家支持媒体块马财经称，一个月前在完全不知论坛详细内容的情况下达成媒体合作，主办方于今日擅自使用领袖肖像进行会议营销，此行为恶劣至极，表示谴责，并退出论坛媒体支持名单。

创业圈较为知名的媒体36氪当天下午发布声明，博鳌区块链论坛未经许可，擅自将36氪列在协办媒体行列，侵犯了36氪的名义。已第一时间要求主办方予以更正，并“坚决抵制与传播任何有辱先烈形象的报道”。

“恐慌切割”背后，不乏中国大陆舆论收紧的影子。本月，暴走漫画因侮辱董存瑞、叶挺等先烈被全网封禁；仅仅几天后，自媒体“二更食堂”对空姐乘滴滴遇难事件进行“无底线炒作”，最终以“负责人免职、公众号永久关停”收场。

舆论空间、政治气氛都在趋紧，该论坛的行为被视为“顶风作案”；再加上习近平执政后加强对毛泽东正面形象的树立和维护，消费“毛泽东”变得极为敏感，“切割”背后，显现出对政治后果的恐慌。

泥沙俱下与炒作热点

“无论比特币还是区块链，早期参与者都是科技人员，但比特币前一阵子暴涨，涌入了很多投机者，他们善于制造话题，很快将区块链营销化，这样就能在不断做大的泡沫中分一杯羹。”一位要求匿名的创业者表示。这位在深圳从事区块链智能合约业务的商人对BBC中文称，目前区块链技术应用前景不够明朗，杀手级应用还未出现，大家整体面临方向危机，没有安全感，只好不断地办会、开会，炒作热点， “一个月全国估计能开100场区块链会议”。

在这种氛围下，区块链会议呈现两种：一种以娱乐化“博眼球”，4月在澳门召开的“世界区块链大会”请来邓紫棋、蔡健雅、金志文、周传雄等歌手演唱；另一种则是在极力“傍权威”，比如在宣传会议活动时强调得到"国家多个部委支持"等。

"本质上大家做的事情一样，不过博鳌这个论坛手法比较拙劣，带着娱乐化的态度去'傍权威'，所以要凉。"

仔细分析，2018博鳌亚洲区块链论坛“傍权威”的企图比较明显，名称上与习近平刚刚出席的 “博鳌亚洲论坛”打擦边球，有借力营销的嫌疑。甚至逼得博鳌亚洲论坛秘书处通过其官方微信发表声明，表示博鳌亚洲论坛与“博鳌亚洲区块链论坛”无关。其次，与会嘉宾包含河南省政协委员、柬埔寨将军等与区块链无关。

“这么做的不止这一家，但搞出政治风险这么高的事情，不仅让整个行业沦为笑柄，如果刺激官方像ICO一样整治区块链，行业就没未来了。”

知名媒体人石扉客态度则较为温和，他撰文称，区块链热潮中泥沙俱下，出现没有政治敏感度的政治小白，很正常，区块链行业真正问题一定不在这些地方，应"区分故意作恶和无心之失，区隔商业逻辑与政治禁忌"。