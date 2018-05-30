为无声者辩护：重庆手语律师走红网络

图片版权 TANG SHUAI Image caption 重庆一名律师尝试用手语发布警告庞氏骗局风险的视频，走红中国社交网络。

重庆一名律师用手语发布警告庞氏骗局风险的视频，这段视频走红中国社交网络。数百名聋哑人士前来向他咨询法律问题，从欺诈到家庭暴力，他唤起了人们对于庞大失聪群体的关注。

"今天，我给大家介绍一下旁氏骗局这个概念"，今年2月，唐帅在网络上发布了一条短视频。他表示，当时只是简单的想给失聪人群做一些普法工作。

BBC记者保罗·哈里森（Paul Harrison）和凯丽·艾伦（Kerry Allen）报道说，这则视频在网络上一炮而红。在唐帅的微信上，各种好友申请纷至沓来，他甚至不得不申请将微信好友上限从5,000提高到10,000人。

唐帅"火了"，这不仅揭示了中国失聪人群在法律问题上遇到的困难，还有手语使用者长期面临的窘境。

语言障碍

中国现存两种手语，大部分学校教授的中国手语（CSL）通常被手语翻译和老师使用。这种手语与书面语紧紧相连，是手语的标准化形式。

但是，随着时间的变化，在日常生活中，很多失聪人士更倾向于使用另一种自然手语。这种手语不断地更新和演变，并且在每个地方都有差异。

这时常在法庭上导致误会，甚至给失聪人士带来严重的后果。对此，唐帅感触颇深。

出生于重庆的他，父母都是失聪者。因此，他对这两种手语都有所了解。

图片版权 STR/Getty Images Image caption 一些失聪在囚人员在法院学习手语。

但他向BBC表示，当初，他的父母对他学习手语犹豫不决。

"我的父母一开始并不想我学习手语，"唐帅说。 "我没办法，只能偷偷去我父母的工厂里，在那里和一些聋哑人一起学习，"他解释说，很多工人都是先天失聪。

重庆著名景点朝天门，也是他的"课堂"。

"因为有很多外地的聋哑人到那里来，所以我可以学到很多不同版本的手语，"唐帅说。

翻译的困扰

在成为律师之前，唐帅在一家法院担任手语翻译长达六年。他意识到，很多失聪人士对他们的合法权利知之甚少。为此，他开始学习法律。

他回忆起了曾为一名涉嫌盗窃罪的男子辩护的经历。

"当我去市区看守所（和我的当事人）见面时，我用的是自然手语，他发现我可以和他交流感到很惊讶。然后他对我说，'我不明白（警方的）译员使用的手语'"。

唐帅表示，在他们修正了此前案件证据中的翻译错误后，法院判决他的当事人无罪。

判决后，法官曾向唐帅表示，这个案子凸显了"涉及聋哑人士和手语翻译案件的诸多问题"。

图片版权 TANG SHUAI Image caption 在成为律师之前，唐帅在一家法院担任手语翻译长达六年。

为无声者辩护

唐帅想通过更多的行动，给失聪人群带来帮助。

失聪人群受教育的机会尽管在中国已经获得大幅度提升，但他们仍常常成为金融诈骗团伙的目标，这些故事激发了唐帅拍摄系列视频的想法。

针对弱势群体的金融诈骗在中国多地非常猖獗，犯罪分子多以就业机会和所谓产品销售的丰厚回报作为诱饵。

受害者常被承诺，如果能拉更多的人进入就将获得奖励。此类骗局不断通过新加入者的"入会费"维持运转，一部分资金给予早期的参与者，这与西方的"庞氏骗局"类似，又有所不同。

图片版权 Tencent TV Image caption 唐帅律师的一名失聪当事人用手语说："唐帅是我们的法律代言人"。

唐帅通过一只狼用高额回报欺骗兔子的故事，向失聪人群科普此类庞氏骗局。在故事中，狼每个月都会收到10个胡萝卜，它将其中4个胡萝卜分给兔子。这样的"大好事"传出去后，会有更多的兔子前来把胡萝卜送给狼。但最后，狼带着所有的胡萝卜跑路了。

唐帅的视频不仅受到失聪人士的欢迎，而且获得诸多网友和官方媒体的好评。他几乎一夜之间成为了"网红"，很多媒体称他是"无声世界"的代言人。

现在，除了律师的全职工作外，他正利用自己的专业知识，促进失聪人群法律意识的提升。他为他的系列视频建立了一个微信公众号，以提供有关重要法律事项的科普。他还建立了法律援助服务，通过网络视频提供面对面的咨询。

图片版权 CHONGQING EVENING NEWS Image caption 由于中国手语律师的缺乏，唐帅常被涌来的各种法律援助请求淹没。为此，他开始培训一些有心未来从事法律事业的失聪人士。

由于中国手语律师的缺乏，唐帅常被涌来的各种法律援助请求淹没。为此，他开始培训一些有心未来从事法律事业的失聪人士。据当地媒体报道，唐帅已聘请了五名来自当地大学的失聪毕业生，训练他们为失聪人士提供法律指导。

从唐帅视频中受到鼓舞的，并非只有失聪人士，他还激励了很多听力正常的人们。许多网友表示想学手语。

"我希望手语能在我们国家的教育里，像外语一样重要，"一名微博网友说。