英伦热议：眼前危险是朝鲜 长期挑战是中国

图片版权 Getty Images Image caption 在日本出生的四星上将哈里斯是美军级别最高的日裔军官。

将出任驻韩大使的美国海军上将退役前警告说，虽然朝鲜是现实危机，但中国是美国的长期威胁。在中俄海军扩大海上行动能力的同时，英国皇家海军受经费掣肘已经很难发挥全球作用。

美国海军上将哈里斯（Harry Harris）警告说，中国"霸权梦想"是美国在亚洲面对的最大威胁。在日本出生的四星上将哈里斯是美军级别最高的日裔军官。

据《每日电讯报》驻北京记者尼尔·康纳（Neil Connor）报道，哈里斯说，朝鲜虽然是当务之急，但中国在亚洲力量增强构成了对美国最大的挑战。

他在夏威夷美国地区司令部权力交接仪式上说，"朝鲜仍然是最紧迫的威胁，一个拥核的朝鲜获得能够打到美国的导弹，美国不能接受（此现实）。"

"中国仍然是我们最大的长期挑战。如果美国和盟国没有集中的参与和行动，中国将会实现称霸亚洲的梦想。"

哈里斯上将向菲利普·戴维森（Phil Davidson）上将移交美国太平洋司令部指挥权时作了上述讲话。在那个仪式上，太平洋司令部改名为印度洋-太平洋司令部。

Image caption 中国的导弹驱逐舰海口号2012年停靠香港

《每日电讯报》的报道解释，此举的象征意义在于鼓励印度加大参与亚洲事务，稀释中国与日俱增的军事影响力。印度长期以来一直是中国的对手。新德里认为中国在印度洋作战略部署，试图遏制印度。

哈里斯上将掌管太平洋司令部长达3年，其间美国舰艇在南海多次与中国舰船发生对峙。美国频繁向南海派出舰艇进行"自由航行"巡逻，北京对此大为不满。

美国驻韩国大使职务长期空缺。据《每日电讯报》报道，上月传出的消息说，华盛顿计划任命哈里斯上将担任驻韩国大使。

皇家海军力不从心

英国国防大臣加文·威廉姆森(Gavin Williamson)在5月24宣布，将在巴林附近永久部署一艘护卫舰，让英国在海湾持久存在，另外还要在亚太部署三艘英国军舰。

《经济学人》5月31日的文章说，英国国防大臣的说法反映出"皇家海军永远是进取部署的而且是全球性的意图"。

此外英国航母"伊丽莎白女王"号和另外一艘航母有能力搭载美国最新战机，皇家海军的订单还包括最新一代的攻击潜艇和水面战舰，加上4艘装备核导弹的潜艇。

但《经济学人》的文章说，英国经济放慢后在2010年政府削减国防开支影响了皇家海军士气，他们的水面战舰被减少到了9艘，达到历史最低水平。2015年的防务报告指出世界变得更加危险，因此削减经费趋势被扭转。

图片版权 PA Image caption 英国国家安全顾问马克·西得威尔认为，英国两艘最新航母在没有盟友（美国）保护的情况下可能无法进入有争议水域。（英国海军的伊丽莎白女王号航母）

不过英国海军的规模已经远远被其最亲密的盟友甩在后面，美国海军目前有300艘大型舰艇。不仅如此，缩小的皇家海军还要面对来自中国和俄罗斯的挑战。

航空母舰需要战斗群保护，因此英国规模缩小的舰队很难单独行动。英国国家安全顾问马克·西得威尔（Mark Sedwill）5月初承认，英国两艘最新航母在没有盟友（美国）保护的情况下可能无法进入有争议水域。

《经济学人》文章指出，另外一个面对皇家海军的问题是如何能跟得上海军大国不断加速的技术竞赛。美国，中国和俄罗斯都在努力研发新型的超音速导弹和激光武器，而这些新技术可能为海上战争带来变革。

中国正在以惊人的速度建造新护卫舰和航空母舰，和经费捉襟见肘的英国海军形成鲜明对比。英国最近宣布，新一代护卫舰需要8年时间才能完成建造。对此一个支持皇家海军的游说网站"拯救皇家海军"说，英国的造舰速度"过于休闲"。

尽管如此，皇家海军仍然迎头面对中俄崛起的影响力。《经济学人》文章说，去年皇家海军舰艇同俄罗斯军舰有潜在危险的相遇事件增加到33起，而之前2010-16年间的总数只有20次。

今年3月就在中国正在南海划定确立自己的势力范围的时候，一艘英国海军护卫舰驶过南海。英国军舰去南海旨在对美国表示支持，美国声称正在努力在公海维护自由航行。

《经济学人》文章说，皇家海军即使有了最新的航母，其海上雄心最多也就是对美国的海上霸权有所帮助。