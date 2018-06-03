英伦热议：“北京在南海对邻国耀武扬威"

图片版权 EPA Image caption 美国国防部长詹姆斯·马蒂斯周六（6月2日）说，美国会继续向台湾提供防务装备和服务，反对改变台海现状的努力。

中美关系最近几周一直经历跌宕起伏，美国防长在新加坡年度的香格里拉对话会上再次对中国表示强硬，成为英国报纸的国际报道焦点。

美国国防部长詹姆斯·马蒂斯周六（6月2日）说，中国在南海扩大军力，并在有争议的海上通道上部署高端武器，威吓和胁迫邻国。

据《每日电讯报》报道，马蒂斯在新加坡召开的安全峰会上作上述表示。美国五角大楼的负责人还说，美国军方会继续支持外交努力，实现在朝鲜半岛“彻底，可以核实及不可逆转的”去核化进程。

“后果严重”

马蒂斯说，北京在南海把一些小岛和海上设施修建成了军事设施，并部署了包括反舰导弹，地空导弹和电子干扰在内的一系列武器装备。

北京还在西沙群岛的永兴岛上升降了远程轰炸机。

Image caption 之前 "图像卫星国际公司"（ImageSat International）的民用卫星图像显示，中国军方在位于西沙群岛的永兴岛上部署了地空导弹和雷达。

马蒂斯在香格里拉对话会议上说，尽管中国否认，但部署这些武器系统直接意味着为了恐吓和威逼目的而使用这些武器。

《卫报》报道说，马蒂斯表示美国将继续致力于确保南海航道自由和开放。他在新加坡的峰会上还警告说，美国最近没有邀请中国参加今年夏天的环太平洋多国海军演习是对美国在南海军事化作出的“初步反应”。

《卫报》报道还说，马蒂斯面对提问说，如果未来中国不寻求同地区其他国家合作，中国会面临“严重得多的后果”。

据《每日电讯报》报道，马蒂斯再次重复了自特朗普入主白宫后美国高级官员一再强调的主题，即美国会继续留在亚太地区发挥影响，盟国应该和华盛顿站在一起，而不应该投向北京。

美国盟友

不过《每日电讯报》报道说，要马蒂斯发出同盟有团结合作的信息存在一定难度，因为本周美国总统特朗普以“维护国家安全”为由对美国最亲密的一些盟国施加了钢铁关税。

华盛顿的战略与国际研究中心的东南亚项目高级研究员穆雷·希伯特认为，亚太地区大部分国家都处于全球供应链中，他们担心会受到中美贸易战的冲击。

但是马蒂斯指责中国采取咄咄逼人的经济政策，剥削邻国。他说美国支持和平解决争端，支持“自由，公正以及互惠的贸易和投资”，并且遵守国际准则。

图片版权 AFP Image caption 2017年2月美国航母卡尔文森号在南海游弋。

据《卫报》报道，马蒂斯还谈到了美中争端中的一个关键问题，那就是台湾。他说美国会继续向台湾提供防务装备和服务，反对改变台海现状的努力。

立场差异

《天空新闻》频道在报道时注意到了中国的立场。《天空新闻》网站引述《环球时报》发表社论说，南海紧张局势的原因是美国持续增加在那里的军事活动，迫使中国升级南海岛上的防御性武器。社论还说，这又给与美国施加军事压力的借口，引起地区紧张局势进一步恶化。

《每日电讯报》的评论栏中有读者说，马蒂斯一派胡言乱语，美国去南中国海又是要做什么呢？说中国威逼恐吓其他国家，好像美国从来没有这么做过一样。

另外一位读者指出，这是一个想把太空军事化的国家说的话。每次美国海军在该地区（南海）航行，都用导弹和探测器把那里军事化了一次。

但一位名为彼得·爱利特的读者写道，应该把对腐败的中共的贸易制裁和他们的侵略，他们把南沙和西沙群岛军事化，拒绝遵守国际法联系起来。同独裁者做生意会有麻烦，希特勒在1939年之前也一直不错嘛。

中国并没有派高级官员参加此次在新加坡召开的为期3天的会谈。《卫报》报道说，北京这么做似乎在躲避对其在南海扩张主权申索的关注。