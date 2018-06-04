图片版权 AFP

近日，中国中央电视台前著名主持人崔永元连续发布多条微博，公布了艺人范冰冰的剧组劳务合同，称范冰冰千万片酬来得太容易，并质疑范冰冰签署阴阳合同，暗示其涉嫌偷税漏税。

5月29日，范冰冰工作室发布声明称，“崔永元公开发布涉密合约，并公然侮辱范冰冰女士的行为，既破坏了商业规则，又涉嫌侵犯范冰冰女士的合法权益。”

该事件在社交媒体发酵多日后，6月3日，中国国家税务局责成江苏省等地税务机关调查核实有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。

受“阴阳合同”事件影响，范冰冰新电影的制作方之一华谊兄弟股票大跌，港股华谊腾讯娱乐（00419）6月4日早盘更是一度跌逾24%。

明星薪酬有多高

图片版权 Getty Images Image caption 范冰冰在戛纳电影节。

从刘晓庆逃税事件开始后，少交税甚至不交税在娱乐圈一直是“房间里的大象”，圈内人士都对此心照不宣。

2002年，中国国税总局称，刘晓庆自1996年起以虚报收入与支出的方式逃漏税，总共逃税1400万人民币。刘晓庆因偷税漏税被刑事拘留，有律师称，刘晓庆此后没有被起诉，也没有因此被判刑，只是超期羁押，被关押于秦城监狱。

崔永元称，范冰冰演一部戏签订了两份合同，一份1000万的公开合同，另一份是5000万的隐秘合同。也就是说，范冰冰收入一共6000万，但只按1000万报税。

合同还显示，范冰冰赴剧组拍戏必须住五星级酒店套房，坐奔驰车，每天伙食标准1500元，化妆师必须由她指定，每月8万元，费用由剧组支付。三天不拍戏剧组必须给她及经纪人买回北京的头等舱。

2017年9月，中国广电总局首次明确，演员总片酬不得超过制作总成本的40%。新华社评论曾称，明星高片酬被认为是造成当下影视市场种种不合理现象的痼疾之一，主要明星片酬占到一部剧总体投资50%以上已成常态，甚至还有的比例高达80%。

范冰冰会担责吗？

图片版权 CNS Image caption 崔永元曾担任中国政协委员。

微博认证为西安伯大影视文化传媒有限公司副导演的 @导演杜仁 在微博称，“这十几年中国大陆演员演出收入大多要求税后收入，演员基本没有缴税，制作公司为了降低成本而选择逃税。如果加上应纳税款，中国大陆演员的实际税前收入比市场上传说的还要高很多，好莱坞演员的所谓收入都是税前。”

杜仁还称，演艺界避税的方法主要包括：全现金，纯逃税；大小合同，小的用于报税，大的通过现金支付利于逃税；工作室包税制，严格意义不是逃税，而是在现今税法下合理避税；演员通过“牺牲”演出费换取制作公司股份，制作公司虚增利润，演员通过资本市场割韭菜。

北京中闻律师事务所合伙人徐晨笛律师告诉BBC中文，娱乐圈避税是一个灰色地带，是大家都了解的潜规则，并且“人人都这么做”。

“很多演员为了避税，会通过咨询费等名义从第三方收取额外报酬，从表面看，很难说这就是阴阳合同。判断是否为阴阳合同，主要看是否为同一个项，以及是否为同一个主体。按我的判断，范冰冰一定没事。如果报的合同都不是范冰冰的名字，并且合同注明是税后收入，她就不会有任何问题。即使是逃税，那也是负责给她发放劳务的公司的责任。”徐晨笛说。

“如果确实是阴阳合同，并且损害了国家相关利益，法院会判决阴的合同无效，也就是双方要把财产各自返还。”徐晨笛说。

“炮轰”缘由

图片版权 CNS Image caption 2016年11月，冯小刚（左）、范冰冰（右）携电影《我不是潘金莲》亮相南京。

事件源于崔永元与《手机》剧组的恩怨，而范冰冰是《手机》的女主角。除了范冰冰，崔永元还在微博批评了《手机》导演冯小刚及编剧刘震云。

《手机》是中国导演冯小刚于2003年执导的一部剧情片，根据刘震云同名小说改编。多家媒体报道称，在电影拍摄前，冯小刚邀请崔永元来家吃饭，说要拍一个和谈话节目主持人有关的贺岁片，而崔永元此前是央视谈话栏目《实话实说》的主持人，崔永元给了冯小刚很多建议。

《手机》上映后，电影里的谈话节目名为《有一说一》，几乎完全复制《实话实话》。而主人公严守一，也就是《有一说一》的主持人，在剧中出现婚外恋。观众直接将崔永元与严守一对号入座，崔永元曾表示自己生活因此受到影响。崔永元此后与冯小刚绝交。

今年5月，冯小刚准备开拍《手机2》。微博流传的聊天记录显示，崔永元询问刘震云此事是否为真，刘震云回复，“新作品名字为《朋友圈》”。随后，冯小刚在微博公布《手机2》开拍的消息，同时，范冰冰也在微博发布了自己在《手机2》拍摄现场的照片。崔永元由此震怒，随后开始爆料。

在接受“梨视频”采访时，崔永元称，范冰冰的演出合同是别人主动提供给他的，并且他还有“一抽屉这样的合同，慢慢来，着什么急”。