英伦热议：美中贸易战“特朗普捡芝麻丢西瓜”

Image caption 评论认为，中国模式的危险性在于其有效性。中国在大规模投资教育和科技以及经济发展的同时，保留了社会主义或重商主义的主要内容。

中美走向贸易战边缘是周一（6月4日）英国媒体关注的内容，倾向保守的《每日电讯报》专栏文章指出了中国的真正危险在哪里，以及美国在哪里应对失误。

《每日电讯报》的专栏作者朱丽叶·塞缪尔（Juliet Samuel）撰文说，中国在全球贸易中坐大，在中美贸易争端中，特朗普仅捡了芝麻（丢了西瓜），英国和欧盟在某种程度上也采取了放任的态度。

欧盟虽然应该有战略性的贸易政策，但是由于欧盟面对出现问题的单一货币政策和移民制度而无暇顾及其他，此外英国脱欧令欧盟和英国安全联盟出现问题，更让欧盟穷于应付。

专制+重商模式

而与此同时中国对资本主义和全球贸易的挑战一直有增无减。面对挑战，西方并没有直面问题，而是一拖再拖，一直在回避中国这个巨大的问题。

图片版权 Getty Images Image caption 英国保守党政府以前的财相奥斯本主张对中国经济上开放，但《每日电讯报》评论认为，奥斯本的主张虽然符合经济学原理，但经证明并没有对中国产生效果。

按照朱丽叶·塞缪尔的看法，西方的问题是把中国想错了。西方按照冷战胜利的经验，认为中国民主化或崩溃只是个迟早的问题。因为按照这种理论，只要中国大量出现中产阶级，他们就会产生政治诉求。

但中国的发展以及随之而来的富裕和技术进步加强了中共的统治。西方自由理念面对的最大的威胁就是这种新出现的专制主义加重商主义模式。

作者认为，中国模式的危险性在于其有效性。中国在大规模投资教育和科技以及经济发展的同时，保留了社会主义或重商主义的重要内容：技术盗窃，国家补贴，国有制……另外还辅以宣传，审查，监禁，处决，刑罚，强迁，大规模监视以及社会改造。

图片版权 Getty Images Image caption 评论认为：中国在大规模投资教育和科技以及经济发展的同时，保留了社会主义或重商主义的重要内容。

伦敦的商业报纸《都市上午》报道说，世界经济正接近中美贸易战边缘，中国警告美国不要施加新关税。

根据新华社公布的一个声明，中国发出实施报复的警告：如果美国实施贸易制裁，将作废北京和华盛顿之前贸易会谈的所有承诺。

此前中国副总理刘鹤和美国商务部长威尔伯·罗斯会谈后，中国表示准备增加进口。但现在中国的声明说，"如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。"

罗斯访问中国之前，华盛顿威胁要对从中国进口价值500亿美元的商品增加关税。

西方需要齐心合力

英国报纸都报道了中美贸易不平衡是美国总统特朗普关心的主要问题，但是美国对钢材铝材进口施加关税也激怒了美国的盟国。特朗普说，美国公司在欧洲和其他地方也面对关税壁垒。

《都市上午》报道说，现在美国对钢材25%的进口关税，铝材10%的进口关税影响到了欧盟，加拿大和墨西哥，美国增加新的钢材铝材进口关税的做法受到七国集团的抨击。

特朗普周末发推表达了其坚定立场，说美国因为贸易赤字巨大，"不能输掉贸易战"。《都市上午》报道，美国在2017年的贸易赤字达到了5660亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 《每日电讯报》的专栏作者朱丽叶·塞缪尔认，前财相奥斯本的主张虽然符合经济学原理，但经证明对中国并没有产生效果。

特朗普发推特说："多年来美国在贸易上受到其他国家的盘剥，现在该变的聪明起来。"他说关税将保护美国钢铁制造商，他说美国钢铁业对国家安全至关重要。

《每日电讯报》的专栏指出美国在这件事上并没有发挥领导作用，团结欧盟一致对付中国。

保守党政府以前的财相奥斯本认为中国在改善经济管理，因此主张对中国经济上开放。但是朱丽叶·塞缪尔认为，奥斯本的主张虽然符合经济学原理，但经证明并没有产生效果。

她认为对付中国最好的办法是"胡萝卜加大棒"，迫使中国减少补贴，尊重外国知识产权，服从世贸组织的规则，并且对外国开放市场。如果中国不服从，西方选民也不应该容忍这种全球化和自由贸易，因为在那种情况下，西方公司不能与中国公司公平地展开竞争。

《每日电讯报》的这位专栏作者认为，只有自由的、资本主义世界齐心合力才能令上述对中国强硬政策奏效，即从美国到新西兰，德国到日本等众多国家齐心合力对中国施加压力，要他们进行改革。但特朗普的问题是，他在忙于与盟国争斗，并没有号召并团结盟国一致对付中国。