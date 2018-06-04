持续更新：逾11万人香港维园悼“六四”29周年

图片版权 Reuters Image caption 香港维多利亚公园烛光悼念晚会现场

香港各界人士周一晚（6月4日）在维多利亚公园举行悼念活动，纪念“六四”29周年。

组织方香港市民支援爱国民主运动联合会（简称"支联会"）打出"释放民运人士、平反八九民运、追究屠城责任、结束一党专政、建设民主中国"五大纲领。今年的主题是，悼六四，抗威权。

据支联会估算，当天到场人数达到11.5万人。这一数字比去年的11万人有所增加。

图片版权 BBC Chinese Image caption 维多利亚公园悼念活动现场

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自1990年起，香港维多利亚公园每年举办烛光晚会，支持民主运动的香港本土和内地人士均到场参加。数十万市民擎起一盏烛光，致敬历史和"六四"死难者的场面，震撼世界，也让世人相信，中国人并未遗忘。民主尚有希望。

“这件事香港人记了29年”

”近年发觉得香港的政治气候不是太好，就觉得要来，希望香港的政治气候可以好一些。“一家四口前来维园的一位男士说，他时隔9年再次前来，认为这应该是重新亲身参与这一活动的时候。

八点十分，维园的灯光熄灭，现场开始播放"天安门事件"的政治与经济背景。邓小平、赵紫阳、警察、学生、军人、坦克的影像悉数在大屏幕上出现。

然后，现场民众手持蜡烛转身面向广场中央的民主女神和民主纪念碑复制品，在支联会主席何俊仁等人带领下行鞠躬礼。

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图片版权 BBC Chinese Image caption 点燃的蜡烛图像在社交媒体上广泛传播。

在鼓声中，他和一名年轻参加者手举火把走回舞台，点燃火炬。

这个场景似乎别有深义。因为让年轻一代香港人关心这段中国大陆的历史并前来参加这场祭奠，是主办方近年面临的一大困难。

”1989年的中国关当下的香港什么事？“BBC中文Facebook Live上的一条评论说。

2014年以来，香港本土意识抬头，对天安门事件的纪念被一些年轻人认为”强化了中国人的身份“，反而不利于香港的民主进程。

现场的讲话，焦点也很快从北京转到了香港。

占中三子之一、香港学者陈健民在舞台上说：”你不想做中国人不是一个问题，但请你们首先要做一个人——作为一个人，有一些价值请你们坚守。“

29年来，大陆与香港有很多事情发生了很大改变，但又有些事情从未改变。

《血染的风采》的歌声仍是如每年一样响起；在与维多利亚女皇铜像形成对角线的广场另一边仍然挂着巨幅的天安门照片……但几个月前，天安门照片在地铁站出现时则遭到年轻一代抗议。

去年的维园六四晚会参加人数创九年新低。今年的活动前几天，香港中大学生会会长批评晚会”行礼如仪“。

多个学生组织提前宣布不会参加今年的维园纪念。

而周一当晚，参与悼念的人还是基本填满了维园的六个小型足球场。

”虽然说香港人是习惯了遗忘，但我相信这个纪念一定会继续下去，“社工阿月向BBC中文表示。

”就像1989年的时候，我们都没想到，这件事香港人记了29年。“

蔡英文简体字发文：期待两岸共享自由和民主的普世价值

台湾总统蔡英文六四当天在脸书上用简体字写道，今天是六四天安门事件的29周年。我想借着这个机会跟对岸的中国人民讲几句话，分享台湾民主发展的经验。

“在台湾，我们没有敏感词，不做网络审查，当然更不必翻墙。这是我们的生活方式，也是因为这里已经建立了一套容许这种生活方式的民主制度。”蔡英文说。

“几十年来，中国大陆始终没有走出这场历史悲剧的阴霾。 对照之下，台湾也曾历经二二八事件、美丽岛事件，也曾被当时的统治当局说成是暴乱事件。但因为这些事件所酝酿、累积及动员出的社会能量，驱动了台湾民主政治的改革及全面的民主化，”她呼吁两岸共享自由和民主的普世价值，让两岸人民有更大的空间，互相理解和合作。这是两岸政府可以共同努力的目标。

马英九：六四不平反，统一不能谈

台湾前总统马英九当天也在脸书上发文悼念六四。他表示，“六四不平反，统一不能谈。”

他表示，“29年来，我一直关心六四的平反，不只因为受难者与家属的锥心泣血，也因为六四对两岸关系影响至深。”

悼念六四新变化

香港各种本土政治思潮不断兴起，香港对"六四"纪念的活动诉求和阵营逐渐分化。2013年起，部分民众开始在尖沙咀举办悼念活动，与支联会切割。2014年爆发的雨伞运动，大量在八九之后出生的香港本土青年的政治热情和参与意识被前所未有地激发。而近80天的占领中环和街头抗议，未能让北京政府允许香港进行无筛选的行政长官普选，令不少香港人有感在中国治下香港实现民主无望。香港本位的本土思潮在雨伞运动后，支持度有爆发性的增长，小部分人更认为香港应脱离中国独立，才有实现民主的可能。

图片版权 EPA Image caption 维园现场的自由女神像，曾经是八九民运的标志之一。

2015年，香港学生组织香港专上学生联会第一次不以团体名义在维多利亚公园参与纪念活动，已经退出学联的香港大学学生会选择在香港大学中山广场举行自己的集会。

不少香港年轻人认为，香港人应该着眼于自己的民主建设，平反"六四"是中国内地自身事务，与他们无关。

近年来，维园烛光晚会的参与人数在不断下降。根据支联会的统计，去年出席人数为11万，比2016下降1.5万，是9年来最低。

根据香港大学今年最新的民意调查，香港市民认为中国现时人权状况较1989年恶劣及估计三年后中国人权状况会比现时恶劣的比率升至1993年有记录以来新高，同时认为没有责任推动中国民主发展的比率再次录得1993年来新高。

美国汉学家林培瑞（Perry Link）对BBC中文表示，许多中国年轻人对"六四"不感兴趣，是因为他们不知道这件事，即使知道，也是仅仅知道政府对"六四"歪曲的叙述。