中美对峙：台海危机爆发再成为关注热点

图片版权 Reuters Image caption 如果美国航母真驶过台湾海峡，无疑是美国在中国军机绕台飞行军事训练后对台湾发出的支持信号。

美国空军两架B-52战略轰炸机在南海中国人工岛附近飞过，中国周三（6月6日）表示决心捍卫自己的领土，不会被任何军机和军舰吓住。就在美中关系面对贸易争端考验的时刻，媒体报道说，美国正考虑派遣航空母舰驶过敏感的台湾海峡。

台湾海峡一直是中美关系当中的热点。上次美国军舰穿过台湾海峡是在2007年，当时中国作出愤怒反应。1996年台湾大选和中国导弹军演时，美国派出两个航母战斗群接近台湾，双方一度到了剑拔弩张的地步。

媒体报道说，如果美舰这次真驶过台湾海峡，无疑是美国在中国军机绕台湾飞行军事训练后对台湾发出的支持信号。

自2016年特朗普当选总统后就打破外交常规，接受台湾总统的祝贺电话，还批准对台湾价值14亿美元的军售，并且签署法律鼓励美国高级官员访台。这些都令北京感到愤怒。

图片版权 AFP Image caption 去年美国军方透露美国军机在东海上空遭遇两家中国的苏-30战斗机“不专业”的拦截。

据报道，自2010年以来，美国向台湾出售武器的价值超过了150亿美元。另外特朗普还任命台湾的支持者博尔顿担任其国家安全顾问。

军事专家说，近年来中国大陆军力增长迅速，已经打破了台海军事平衡，如果没有美军迅速支持，中国能够轻而易举地武力制服台湾。但媒体报道都说不清楚华盛顿是否愿意因为台湾同北京开战。

美国航母过台海

去年7月中国航母辽宁舰参加香港回归20周年活动后返回基地途中通过台湾海峡，当时美国海军的一艘阿利伯克级驱逐舰也驶入台湾海峡尾随监视。当时中国时报报道说，美国海军还在台湾附近海域部署了一艘核动力潜艇搜集情报，不过该核潜艇没有进入台湾海峡。

2007年美国航空母舰也曾驶过台湾海峡。美国小鹰号航空母舰在放弃在香港停靠后，穿过台湾海峡北上。北京对此表示"严重关注"。

《海峡时报》报道说，当时美国总统小布什和一些美国军官甚至认为美舰早就应该在那里巡航。

2007年11月，美国航母战斗群感恩节期间在香港停靠的计划首次被中国拒绝。随后小鹰号航母战斗群开始向北驶往日本母港后，北京又改变主意，表示允许美舰停靠香港。

不过美国舰队并没有返回香港，而是继续北上穿过了被中国认为属于中国领海的台湾海峡。当时美国海军表示"航线选择是基于部署需要考虑，包括恶劣天气因素"。报道说，当时有台风扫过靠近菲律宾附近的南海海域，但北京对美国的解释并不以为然。

过后中国外交部发言人秦刚说，"中国对美国表示了严重关注，要求美国在（台湾海峡）这个敏感地区谨慎行事。"

虽然中国说存在误解，但分析家猜测真正的原因是美国帮助台湾提升导弹系统的计划，以及美国总统小布什会见西藏流亡精神领袖达赖喇嘛。

香港这个前英国殖民地一直是世界各国水手喜欢的停靠港口。在越南战争期间，美国水手特别喜欢在香港停靠在休整。

历次台湾海峡危机

1953年朝鲜战争结束后，中共军队开始进攻台湾占据的大陈岛的门户——江山岛，引发了第一次台湾海峡危机。当时台湾被迫放弃大陈岛，美国海军和台湾海军联合疏散大陈岛上的军民到台湾本岛。

在大陈岛易手后，1954年双方在福建沿海和金门与马祖岛之间进行炮战。同年底美国为了在东亚和东南亚围堵共产主义扩张，同台湾签订了《中美互防条约》（中共称"美蒋共同防御条约"）。

1958年发生的金门炮战令台湾海峡发生第二次危机，中国军队炮击了东部沿海台湾军队占据的金门和附近的马祖岛。当时指挥金门炮战的解放军将领叶飞后来回忆说，金门炮战实际上是一场政治仗战，并非要攻占金门。

一种解释是，苏联领导人赫鲁晓夫做了反斯大林的秘密报告后，毛泽东决定炮击金门，意图阻止赫鲁晓夫同美国搞缓和。无论如何，金门炮战逐渐减少，但一直维持到1979年初中国和美国建交。

Image caption 朝鲜战争爆发后，美国第七舰队开进台湾海峡。1951年3月，美国总统杜鲁门派遣装备了核武器的B-29轰炸机进驻西太平洋的关岛对中国实施核威慑。

中美建交随后也终止了1954年签订的美台共同防御条约（《中美互防条约》）。按照当时的中美建交公报，美国承认一个中国以及中国大陆政府是中国唯一合法政府。台湾被迫退出联合国。但美国通过了《与台湾关系法》，规定美国政府继续同台湾维持商业、文化及其他关系。

1995-96年期间发生了第三次台湾海峡危机。当时中国认为台湾总统李登辉背弃"一个中国"政策，开始在台湾海峡和台湾周围试射导弹，在台湾1996年3月大选前对台湾实行威慑。当时美国也在台湾选举前宣布派遣独立号航空母舰战斗群去台湾东北海域，随即又从波斯湾调遣尼米兹号航空母舰战斗群开往台湾东部海域。

自主张台湾独立的民进党总统蔡英文当政以来，中国大陆加强了对台湾施压，与此同时美国特里普政府也在经济、外交和军事多方面对中国强硬，台海危机爆发再次成为舆论关注焦点。