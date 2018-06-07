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瑞信（Credit Suisse）本周三（6月6日）在一则声明中表示，将向美国司法部支付4700万美元罚款，以终结后者针对瑞信在亚洲招聘政府高官子女的调查。

这项调查主要针对瑞信2007-2013年该行在亚太地区的招聘，主要检视该公司是否利用聘用中国等政府高官子女以换取投资机会或政策开口。据英国媒体此前报道，中国前总理温家宝的女儿温如春曾在瑞信担任高级职位。《金融时报》2013年报道称，温如春曾在瑞信担任过中国投行部主席。在瑞信工作之前，温如春还曾任职雷曼兄弟公司，更早前她曾在美国特拉华大学攻读MBA学位。

2005年，香港媒体曾报道，中国建设银行在香港上市过程中温如春发挥作用，使瑞士信贷第一波士顿（Credit Suisse First Boston）进入承销团名单。不过随后被中国官方媒体反驳，称其为谣言。

瑞信在本周的声明中表示，在美国司法部启动调查后，已对自身的招聘策略进行调整和改进，以保证合规性，维持最高的诚信标准。

摩根大通的“子女”计划

然而，美国司法部对瑞信调查，并非温如春第一次卷入类似事件。

2013年，《纽约时报》调查称，温如春化名常丽丽(Lily Chang)，开设了一家咨询公司Fullmark Consultants。这家只有两名员工的公司与摩根大通签署长期合同，2006年至2008年，摩根大通公向这家公司支付180万美元。

图片版权 Reuters Image caption 在7年内，摩根大通雇佣了大约100名与中国高官有紧密关系的人为实习和正式的员工。

Fullmark致摩根一封信显示，这家咨询公司帮助摩根大通获得其在中国中铁合同中的承销方角色；为摩根大通和一个中国证券公司组成合资公司担任顾问；在中国大陆宏观经济政策方面为摩根大通提供咨询。但当时调查并未显示温家宝发挥作用的证据。

摩根大通所涉聘用中国高官子女人数众多。根据《纽约时报》报道， 2006年，摩根大通设立了一个称为“子女（Sons and Daughters）”的项目，以聘用和管理来自的中国高官子女。美国证监会则说，在7年内，摩根大通雇佣了大约100名与中国高官有紧密关系的人为实习和正式的员工。

根据《金融时报》的报道，摩根大通聘用过前中国商务部长的儿子高珏。此外，令人瞩目的是在雇用中国光大集团董事长唐双宁的儿子后，摩根大通协助中国光大集团旗下光大银行上市。

美国证监会则针对摩根大通调查称，摩根大通人员知道该公司可能违反了《反海外腐败行为法》，但是“因为回报和新的商业机会过于丰厚”，而继续这种不当雇佣的做法。美国证监会的官员形容摩根大通的做法是“明目张胆”，甚至做出雇佣和收入的对比报表来追踪成效。

在对瑞信开启调查的同时，美国证券交易委员会也对摩根大通展开调查。2016年，摩根大通共向美国司法部和证券交易委员会支付了2.64亿美元，以平息有关雇佣中国权贵子女以获取商业利益的指控。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 中国前总理温家宝的女儿温如春曾在瑞信担任高级职位。

“拉网式”清理

除了摩根大通和瑞信，在美国这一轮调查中，汇丰控股集团因为雇用中国官员的子女和亲友而受到美国证监会的调查；美国电子芯片制造商高通接受调查，因多次向中国国有电讯企业管理人员的子女或亲戚提供实习机会或聘用为雇员，高通最终同意支付750万美元了结这一案件；美国的高盛集团也被指雇佣中国前国家主席江泽民的孙子在该集团的私人投资部门工作。

分析人士称，这类事件频发的原因是，个人关系在中国商业活动中作用巨大，政府高官对商业行为可以发挥决定性作用。

一位在国有投资银行任客户关系职位的管理人员向BBC中文表示，在国内此类事件也屡见不鲜，银行聘用国有企业领导人的子女，并给予高薪，以换取国有企业设立账户或放贷机会，但作为习近平上台后反腐风暴的一部分，这类行为被“拉网式”地清理。

反海外腐败法

为何美国证券交易委员会和司法部会调查金融公司在中国的聘用行为？这源于美国1977年颁布的《反海外腐败法》。

该法案禁止任何美国公司以给予外国官员“任何好处”的做法“获得不当利益” ，比如以此方式在获取合同方面取得优势。美国公司的行动如被认为有"腐败"的意识，或公司的预期是以提供官员子女工作来换取政府合同，那么就违反了《海外反腐败法》。

这项法案最近一次与中国发生关系是去年11月。BBC中文曾报道，去年11月18日华信下属中华能源基金委员会秘书长何志平在纽约被捕。因其涉嫌为中国华信贿赂乍得总统及乌干达外长和洗黑钱，被美国司法部起诉，部分汇款经由美国银行系统，触犯美国《反海外腐败法》。