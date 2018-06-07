中兴与美国政府达成和解 认罚10亿美元并改组

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美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）表示，美国政府与中兴通讯达成协议，让中兴在缴纳14亿美元、完全撤换管理层级其他条件后恢复业务。

罗斯当地时间6月7日在接受CNBC采访时表示，美国政府已与中兴通讯达成"最终协议"，内容包括对中兴处以10亿美元罚款，外加在协议执行期间将4亿美元交给第三方托管，以防其未来再度违反协议。

中兴还必须在30天内更换董事会和管理层，并允许由美国选择的合规小组入驻检查，成本由中兴承担。

罗斯指出，"我们将选择合规小组进入中兴通讯公司，监控未来该公司是否履行协议，所有费用由该公司负担，合规小组需向新任总裁汇报。"

罗斯表示，这是相当严重的协议，是商务部有史以来针对违规者施加的最高罚款，对中兴通讯或者有意违反规定者来说，这项协议具有很大的吓阻作用。

图片版权 Getty Images Image caption 依特朗普总统5月25日的推文，中国国家主席习近平曾因中兴通讯的运营问题打电话给特朗普，讨论让该公司恢复正常运营的替代方案。

中兴通讯因违反美国对伊朗及朝鲜的制裁，以及未履行去年与美国商务部达成的和解协议，今年4月中旬被商务部施以重罚，禁止其购买美国高科技零部件及服务7年。

作为中国第二、世界第四大电信设备制造商，中兴超过四分之一的配件来自美国合作伙伴，"七年禁令"导致拥有近8万名员工的中兴"主要经营活动无法进行"。

据中国媒体《财经》杂志预计，如果中兴"死亡"，将有包括产业链与渠道商在内的数十万人受到影响。

依特朗普总统5月25日的推文，中国国家主席习近平曾因中兴通讯的运营问题打电话给特朗普，讨论让该公司恢复正常运营的替代方案。

有关中兴的谈判与中美之间的广泛贸易谈判紧密相连。

特朗普在4月初就以中国侵犯美国知识产权为由，宣布将对价值约600亿美元的中国进口商品加征关税，其依据是所谓"301调查"报告。

但是罗斯表示，美方与中兴达成的协议将不会对美中贸易谈判产生任何影响。

对于近日有传中方提出，每年额外购买总值700亿美元的美国农产品、能源及部分制造业商品，中国商务部发言人高峰周四在记者会未有正面回应，只承认双方在新一轮磋商，就农产品和能源等方面合作作出深入探讨。

他说，双方更加紧密的经贸合作，有利于两国的经济、就业和民生。

高峰表示，中美贸易磋商的细节尚待确认，中方将履行在华盛顿达成的共识。